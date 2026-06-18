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Zapatero niega haber creado una sociedad offshore en Dubái para cobrar una comisión por el rescate de Plus Ultra: “Se dice que yo di directrices, pero es que no sé ni lo que es”

‘Infobae’ ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración del expresidente ante el juez Calama

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero negó este miércoles ante la Audiencia Nacional haber impulsado o participado en la sociedad offshore en Dubái llamada Landside Dubai Fzco (también nombrada como Landside Middle East Fzco), presuntamente creada para cobrar una comisión por el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, valorada en 53 millones de euros.

“Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore. Es que ni sé lo que es”, declaró ante el magistrado José Luis Calama, después de preguntarle por uno de los viajes que realizó a Dubai. El audio íntegro se ha conocido un día después de su declaración, donde también negó haber mediado para favorecer las ayudas públicas concedidas a la aerolínea y rechazó cualquier relación entre esa operación y los trabajos que realizó para la consultora Análisis Relevante, firma que asesoró a la aerolínea en su rescate y cuyo dueño, Julio Martínez, es amigo de Zapatero.

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La sociedad dubaití constituye una de las principales líneas de investigación de la causa. Según la hipótesis que maneja el instructor, la mercantil habría sido creada para recibir en Emiratos Árabes Unidos los fondos derivados de un contrato firmado entre Idella Consulenza Strategica y Plus Ultra, por el que esta empresa debía percibir una comisión equivalente al 1% del rescate público, unos 530.000 euros.

‘Infobae’ ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración del expresidente ante el juez Calama.

Durante el interrogatorio, el magistrado puso el foco en una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid. La reserva, según consta en la investigación, fue gestionada por Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, y formalizada por uno de sus escoltas. Para el juez, y según el audio que ha transcendido, el encuentro resulta especialmente relevante porque al día siguiente comenzaron a intercambiarse correos electrónicos relacionados con la constitución de una sociedad en la zona franca de Dubái.

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“Es que ni sé lo que es”

Preguntado por aquella comida, Zapatero aseguró no recordad si asistió. “No lo puedo recordar. Con sinceridad, señoría”, afirmó al ser cuestionado sobre si compartió mesa ese día con el empresario Julio Martínez Martínez o si fue Tomás Guerrero, compañero del PSOE que trabaja en Emiratos Árabes Unidos “en un proyecto sobre comida halal”, empresario del Halal Trade and Marketing Centre del Gobierno de Dubái.

Por ello, sí reconoció conocer a Guerrero, pero negó haber participado en ninguna gestión encaminada a crear sociedades en el extranjero. “Es una de las cosas que más me sorprendió cuando leí el auto de imputación. Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore. Es que ni sé lo que es”, afirmó durante su comparecencia.

El expresidente también rechazó haber realizado cualquier gestión para favorecer el rescate de Plus Ultra. A preguntas de su defensa aseguró que nunca habló con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con miembros del Gobierno ni con empleados públicos para influir en la concesión de las ayudas. “No hablé con nadie, con nadie, del rescate de Plus Ultra”, sostuvo.

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