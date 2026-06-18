El audio completo de la declaración de Zapatero: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

Infobae ha tenido acceso a los audios de la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Nada más comenzar su comparecencia, Zapatero quiso dejar clara su posición sobre el rescate de Plus Ultra, investigado en esta causa. Tras agradecer el aplazamiento de la declaración y reivindicar que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de derecho”, negó de forma categórica haber intervenido en la operación. “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad”, afirmó. A continuación, al ser preguntado por su relación con Julio Martínez, explicó que mantienen una amistad desde aproximadamente 2011, forjada en torno a una afición común por correr junto a otros amigos.

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