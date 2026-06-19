Receta de ensalada de pasta saludable, fresca y original: con las aceitunas como ingrediente estrella y perfecta para el verano

Una ensalada de pasta con trozos de pollo, aceitunas, tomate, pepino, queso feta y otros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de pasta con pollo y aceitunas es una opción práctica, versátil, por la gran variedad de ingredientes que se pueden utilizar en la receta, y perfecta para llevar en un táper al trabajo. Por si esto fuera poco, la preparación es de lo más sencilla y saludable. Basta con tener los alimentos que se usan cocidos y montar la comida en menos de cinco minutos. A ello se une que es un plato que suele ser del agrado de todos los comensales, y la combinación de sabores es deliciosa.

El frescor de una ensalada de pasta con pollo y aceitunas es perfecto para los días calurosos o para quienes buscan una comida nutritiva y ligera. Su mezcla de texturas —pasta al dente, pollo jugoso y la explosión de las aceitunas— convierte cada bocado en algo que apetece repetir.

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En España, este tipo de ensalada se ha convertido en una receta recurrente para llevar al trabajo, a la playa, o como plato principal en casa. Es ideal para preparar con antelación y se adapta a mil variantes según la estación, el tipo de pasta o las aceitunas que tengas a mano.

Receta de ensalada de pasta, pollo y aceitunas

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

Esta ensalada consiste en combinar pasta cocida, pollo a la plancha desmenuzado y aceitunas, junto a vegetales frescos como tomate y lechuga. Se aliña con aceite de oliva virgen extra y zumo de limón para mantenerla ligera y saludable. La técnica principal es la cocción de la pasta y el pollo, y el montaje en frío de todos los ingredientes.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 25 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

200 g de pasta corta integral (macarrones, espirales, lacitos)

2 filetes de pechuga de pollo

12 aceitunas verdes o negras sin hueso

1 tomate grande

1/2 lechuga romana o iceberg

1 zanahoria (opcional)

1 cucharada de maíz dulce (opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Zumo de 1/2 limón

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer ensalada de pasta, pollo y aceitunas, paso a paso

Otra variación es la ensalada de pasta con pollo, fresas y nueces pecanas para el verano. (Gemini)

Cuece la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurre y enfría bajo el grifo. Cocina los filetes de pollo a la plancha con una pizca de sal y pimienta. Deja enfriar y desmenúzalos en tiras o cubos. Lava y corta la lechuga en tiras finas. Trocea el tomate en dados pequeños. Corta las aceitunas en rodajas para repartir mejor su sabor. Si usas zanahoria, rállala fina. Añade también el maíz si lo deseas. Mezcla la pasta fría con el pollo, la lechuga, el tomate, la zanahoria, el maíz y las aceitunas en una fuente grande. Aliña con el aceite de oliva, el zumo de limón, sal y pimienta. Remueve bien para que el aliño impregne todos los ingredientes. Guarda en la nevera al menos 1 hora antes de servir para potenciar el sabor y la frescura. Sirve bien fría y remueve antes de emplatar para distribuir el aliño.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 porciones como plato principal, o 4 como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 390 kcal aprox.

Proteínas: 27 g

Hidratos de carbono: 38 g

Grasas: 13 g

Fibra: 5 g

Azúcares: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar.