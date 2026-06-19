Receta de ensalada de pasta saludable, fresca y original: con las aceitunas como ingrediente estrella y perfecta para el verano

La ensalada de pasta con pollo y aceitunas es una opción práctica, versátil, por la gran variedad de ingredientes que se pueden utilizar en la receta, y perfecta para llevar en un táper al trabajo. Por si esto fuera poco, la preparación es de lo más sencilla y saludable. Basta con tener los alimentos que se usan cocidos y montar la comida en menos de cinco minutos. A ello se une que es un plato que suele ser del agrado de todos los comensales, y la combinación de sabores es deliciosa.
El frescor de una ensalada de pasta con pollo y aceitunas es perfecto para los días calurosos o para quienes buscan una comida nutritiva y ligera. Su mezcla de texturas —pasta al dente, pollo jugoso y la explosión de las aceitunas— convierte cada bocado en algo que apetece repetir.
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En España, este tipo de ensalada se ha convertido en una receta recurrente para llevar al trabajo, a la playa, o como plato principal en casa. Es ideal para preparar con antelación y se adapta a mil variantes según la estación, el tipo de pasta o las aceitunas que tengas a mano.
Receta de ensalada de pasta, pollo y aceitunas
Esta ensalada consiste en combinar pasta cocida, pollo a la plancha desmenuzado y aceitunas, junto a vegetales frescos como tomate y lechuga. Se aliña con aceite de oliva virgen extra y zumo de limón para mantenerla ligera y saludable. La técnica principal es la cocción de la pasta y el pollo, y el montaje en frío de todos los ingredientes.
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Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 25 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 200 g de pasta corta integral (macarrones, espirales, lacitos)
- 2 filetes de pechuga de pollo
- 12 aceitunas verdes o negras sin hueso
- 1 tomate grande
- 1/2 lechuga romana o iceberg
- 1 zanahoria (opcional)
- 1 cucharada de maíz dulce (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Zumo de 1/2 limón
- Sal y pimienta al gusto
Cómo hacer ensalada de pasta, pollo y aceitunas, paso a paso
- Cuece la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurre y enfría bajo el grifo.
- Cocina los filetes de pollo a la plancha con una pizca de sal y pimienta. Deja enfriar y desmenúzalos en tiras o cubos.
- Lava y corta la lechuga en tiras finas. Trocea el tomate en dados pequeños.
- Corta las aceitunas en rodajas para repartir mejor su sabor.
- Si usas zanahoria, rállala fina. Añade también el maíz si lo deseas.
- Mezcla la pasta fría con el pollo, la lechuga, el tomate, la zanahoria, el maíz y las aceitunas en una fuente grande.
- Aliña con el aceite de oliva, el zumo de limón, sal y pimienta. Remueve bien para que el aliño impregne todos los ingredientes.
- Guarda en la nevera al menos 1 hora antes de servir para potenciar el sabor y la frescura.
- Sirve bien fría y remueve antes de emplatar para distribuir el aliño.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 2 porciones como plato principal, o 4 como entrante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 390 kcal aprox.
- Proteínas: 27 g
- Hidratos de carbono: 38 g
- Grasas: 13 g
- Fibra: 5 g
- Azúcares: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar.
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