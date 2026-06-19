España

Receta de ensalada de pasta saludable, fresca y original: con las aceitunas como ingrediente estrella y perfecta para el verano

Ideal para los días más calurosos, es una comida nutritiva y deliciosa que puede prepararse en solo 10 minutos y con una gran variedad de verduras

Guardar
Google icon
Un plato redondo lleno de ensalada de pasta fusilli, cubos de pollo, aceitunas negras, trozos de tomate y pepino, queso feta y hojas de albahaca sobre una mesa de madera.
Una ensalada de pasta con trozos de pollo, aceitunas, tomate, pepino, queso feta y otros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de pasta con pollo y aceitunas es una opción práctica, versátil, por la gran variedad de ingredientes que se pueden utilizar en la receta, y perfecta para llevar en un táper al trabajo. Por si esto fuera poco, la preparación es de lo más sencilla y saludable. Basta con tener los alimentos que se usan cocidos y montar la comida en menos de cinco minutos. A ello se une que es un plato que suele ser del agrado de todos los comensales, y la combinación de sabores es deliciosa.

El frescor de una ensalada de pasta con pollo y aceitunas es perfecto para los días calurosos o para quienes buscan una comida nutritiva y ligera. Su mezcla de texturas —pasta al dente, pollo jugoso y la explosión de las aceitunas— convierte cada bocado en algo que apetece repetir.

PUBLICIDAD

En España, este tipo de ensalada se ha convertido en una receta recurrente para llevar al trabajo, a la playa, o como plato principal en casa. Es ideal para preparar con antelación y se adapta a mil variantes según la estación, el tipo de pasta o las aceitunas que tengas a mano.

Receta de ensalada de pasta, pollo y aceitunas

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

Esta ensalada consiste en combinar pasta cocida, pollo a la plancha desmenuzado y aceitunas, junto a vegetales frescos como tomate y lechuga. Se aliña con aceite de oliva virgen extra y zumo de limón para mantenerla ligera y saludable. La técnica principal es la cocción de la pasta y el pollo, y el montaje en frío de todos los ingredientes.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 25 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 200 g de pasta corta integral (macarrones, espirales, lacitos)
  • 2 filetes de pechuga de pollo
  • 12 aceitunas verdes o negras sin hueso
  • 1 tomate grande
  • 1/2 lechuga romana o iceberg
  • 1 zanahoria (opcional)
  • 1 cucharada de maíz dulce (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Zumo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer ensalada de pasta, pollo y aceitunas, paso a paso

Un tazón grande de ensalada de pasta con pollo en rebanadas, fresas, nueces pecanas, cebolla morada y espinacas sobre una mesa de madera al sol
Otra variación es la ensalada de pasta con pollo, fresas y nueces pecanas para el verano. (Gemini)
  1. Cuece la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurre y enfría bajo el grifo.
  2. Cocina los filetes de pollo a la plancha con una pizca de sal y pimienta. Deja enfriar y desmenúzalos en tiras o cubos.
  3. Lava y corta la lechuga en tiras finas. Trocea el tomate en dados pequeños.
  4. Corta las aceitunas en rodajas para repartir mejor su sabor.
  5. Si usas zanahoria, rállala fina. Añade también el maíz si lo deseas.
  6. Mezcla la pasta fría con el pollo, la lechuga, el tomate, la zanahoria, el maíz y las aceitunas en una fuente grande.
  7. Aliña con el aceite de oliva, el zumo de limón, sal y pimienta. Remueve bien para que el aliño impregne todos los ingredientes.
  8. Guarda en la nevera al menos 1 hora antes de servir para potenciar el sabor y la frescura.
  9. Sirve bien fría y remueve antes de emplatar para distribuir el aliño.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 porciones como plato principal, o 4 como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 390 kcal aprox.
  • Proteínas: 27 g
  • Hidratos de carbono: 38 g
  • Grasas: 13 g
  • Fibra: 5 g
  • Azúcares: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar.

Temas Relacionados

PastaRecetas SaludablesEnsaladasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los gatos también pueden salir a pasear: los expertos aseguran que puede mejorar su bienestar si se hace de forma adecuada

Las salidas controladas ganan popularidad entre los dueños de felinos, pero no todos se adaptan bien al exterior

Los gatos también pueden salir a pasear: los expertos aseguran que puede mejorar su bienestar si se hace de forma adecuada

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan la información diariadel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Un hospital de Barcelona logra extirpar el riñón y uréter de un niño a partir de una sola incisión

Los profesionales utilizaron un sistema robótico pionero que reduce el dolor y acelera la recuperación de los pacientes

Un hospital de Barcelona logra extirpar el riñón y uréter de un niño a partir de una sola incisión

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La asociación de consumidores acusa a Española de Telefonía de publicidad engañosa, falta de información contractual, incumplimientos en protección de datos y atención al cliente no gratuita

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

Dos ciudadanas de Guatemala consiguen la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar del rechazo inicial

ECONOMÍA

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

DEPORTES

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Lamine Yamal gana enteros para ser titular contra Arabia Saudí, aunque “no está para 90 minutos”, según De la Fuente