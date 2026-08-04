Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” en el mar iba a generar un “problema”

Marruecos asegura que advirtió a España de que la ilegalización de las “devoluciones en caliente” iba a generar “un problema” (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Este martes ya no se han producido entradas a Ceuta y buena parte de quienes cruzaron la frontera en los últimos días ya se encuentran de regreso en Marruecos. El Gobierno español comunicaba el domingo que unas 73.000 personas habían vuelto al otro lado, pero desde entonces no se han actualizado los datos oficiales. Según la última información del Ejecutivo, permanecen en la ciudad autónoma alrededor de 2.500 personas que entraron de forma irregular, aunque las autoridades locales elevan ese número.

Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en una reunión con sus homólogos de la Unión Europea. España expondrá que mantiene un compromiso firme con el control de las fronteras y que su política migratoria busca ser responsable y solidaria con los socios comunitarios. No todos los países comparten el mismo enfoque. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha remitido una carta a Pedro Sánchez en la que valora positivamente la gestión del Gobierno español, otros socios, como Italia o Finlandia, han mostrado abiertamente su desacuerdo, llegando en el caso de Italia a suspender unilateralmente la libre circulación de Schengen para los viajeros procedentes de España, a pesar de que a libre circulación no es posible desde Ceuta ni Melilla.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos "no es ninguna amenaza", sino un "socio absolutamente fiable".

Marruecos habría advertido de que la sentencia del Supremo iba a generar un “problema”

Este lunes, una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí aseguraba en un encuentro con la prensa internacional que Marruecos avisó a España días antes de la posibilidad de una crisis provocada por la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio. La resolución hacía ilegales las expulsiones inmediatas de quienes llegan por mar. Según explicó el funcionario marroquí, “hablamos sobre esta sentencia y su impacto. Explicamos que esta sentencia iba a generar un problema. Y efectivamente, lo generó”.

El diálogo entre ambos países habría comenzado, según la misma fuente, en torno al 22 o 23 de julio, justo cuando empezaron a circular rumores sobre la sentencia y las mafias intensificaron su actividad en redes sociales. El 24 de julio, el sindicato Independientes de la Guardia Civil (IGC) describía en un comunicado una “difícil situación” para los agentes destinados en Ceuta por un “incremento de las entradas de migrantes por vía marítima” que mantenía a la plantilla “completamente desbordada”; y a 27 de julio ya se hablaba de una “presión extraordinaria” sobre los recursos de acogida de personas migrantes desde la Delegación de Gobierno en Ceuta, en referencia, el lunes pasado, a la llegada de más de mil migrantes durante la semana anterior por esa vía.

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El funcionario marroquí considera que la situación se vio amplificada por la viralización de mensajes y por la acción de los traficantes de personas. Para Marruecos, la sentencia del Supremo “desactivó el elemento disuasorio” y propició el cambio de paradigma que acabó resultando en la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta en apenas un par de días.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

En el Gobierno marroquí se insiste en que la gestión de los flujos migratorios debe ser responsabilidad de ambas partes. “No es responsabilidad exclusiva de Marruecos” gestionar la migración, aseveraba la fuente, que calcula el coste anual de los dispositivos en unos 500 millones de euros, mientras la financiación de la Unión Europea ronda los 145 millones. El mismo funcionario reconoce que las fuerzas de seguridad marroquíes se vieron superadas por el volumen de personas y por el fuerte “efecto llamada” que, considera, se generó. “Es simplista decir que Marruecos debería haber utilizado la fuerza para detenerlos. Eso es no comprender en absoluto el fenómeno”, señala. “Si tienes a 40.000 personas, ¿a cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?”, planteó.

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La política migratoria marroquí, explica el funcionario, descansa en dos pilares: un dispositivo preventivo y un elemento disuasorio, que, a su juicio, quedó debilitado tras la sentencia del Supremo. “Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio”, afirma.

El Ministerio de Exteriores marroquí también mostró su malestar por algunas reacciones políticas en España, acusando a ciertos dirigentes de instrumentalizar la situación con fines electorales. No obstante, la fuente oficial subraya que la coordinación entre Rabat y Madrid sigue siendo “perfecta” y que ambos gobiernos mantienen la cooperación como socios fiables.

Sobre el futuro de la gestión migratoria, la misma fuente insiste en que el control policial no basta. “El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución”, dijo, sosteniendo que Marruecos nunca aceptará una gestión de la migración basada únicamente en la vigilancia fronteriza. “Es una responsabilidad compartida. Cada uno debe asumir sus responsabilidades”, concluía el representante marroquí.

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