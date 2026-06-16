Ensalada de higos y nueces, una receta saludable y fresca que es perfecta para el verano

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

Una receta saludable, fácil y rápida. Esos son los requisitos que buscan una amplia mayoría de personas a la hora de cocinar. A estas condiciones se añade una cuarta cuando llega el verano: que sea fresca. De acuerdo con esto, uno de los platos ideales es la ensalada de higos y nueces. No solo destaca por el dulzor natural que aportan algunos de los ingredientes, sino también por la textura crujiente y un toque fresco. Y es que es perfecta para sorprender en cualquier comida veraniega. Así, combina lo mejor de la huerta mediterránea con matices sofisticados, logrando que cada bocado sea irresistible.

En muchas regiones de España, la llegada de los higos anuncia la transición hacia el final del verano. Esta ensalada es habitual como entrante en reuniones familiares y marida especialmente bien con vinos blancos o rosados frescos.

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Receta de ensalada de higos y nueces

Ensalada de higos y nueces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de higos y nueces consiste en una base de hojas verdes frescas, higos cortados, nueces tostadas y queso, todo aliñado con aceite de oliva virgen extra y vinagre balsámico. El contraste de sabores dulces y salados, junto con la textura crocante de la nuez, la hacen única.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 10 minutos

Montaje y aliño: 5 minutos

Ingredientes

6 higos frescos

100 g de nueces tostadas

150 g de hojas de lechuga variadas (rúcula, espinaca baby, canónigos)

120 g de queso fresco o de cabra

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre balsámico

Sal fina al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer ensalada de higos y nueces, paso a paso

Las nueces son un ingrediente ideal para las ensaladas. (AdobeStock)

Lava y seca bien las hojas de lechuga. Colócalas como base en una ensaladera grande. Corta los higos en cuartos, con cuidado para que no se deshagan. Desmenuza el queso fresco o córtalo en dados pequeños. Añade los higos y el queso sobre la cama de lechuga. Tosta ligeramente las nueces en una sartén sin aceite, removiendo para evitar que se quemen. Déjalas enfriar y espárcelas por encima. Prepara el aliño: mezcla el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta en un bol pequeño hasta emulsionar. Justo antes de servir, vierte el aliño sobre la ensalada y remueve con suavidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas como entrante o 2 si se sirve como plato único.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 230 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 17 g (mayoría insaturadas)

Hidratos de carbono: 14 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consumir en el momento para mantener la frescura. Si es necesario, mantener sin aliñar en nevera hasta 1 día. Añadir el aliño justo antes de servir.

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