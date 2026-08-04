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Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

La nadadora barcelonesa se ha impuesto con 263,6250 puntos y ha superado por sólo 0,2433 a la bielorrusa Vasilina Khandoshka

Iris Tio Casas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Iris Tio Casas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
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Iris Tió ha dado a España su primer oro en los Europeos de Natación Artística de París al imponerse este martes en la final del solo técnico con una propuesta centrada en la expresión artística después de varias jornadas en las que la menor dificultad de los ejercicios españoles había penalizado sus opciones de victoria.

La nadadora barcelonesa se ha impuesto con 263,6250 puntos y ha superado por sólo 0,2433 a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que ha sumado 263,3817. La alemana Klara Bleyer ha cerrado el podio con 258,0400, a cinco puntos de la española.

La victoria de Tió ha roto el “maleficio” que perseguía a la delegación española en la capital francesa. Después de la plata en el dúo libre y en el dúo libre mixto, y del tercer puesto en la final de la rutina libre, la española ha logrado por fin subir a lo más alto del podio.

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El resultado también consolida una manera muy definida de competir. España ha mantenido en París una apuesta en la que pesa más el componente artístico que el puramente gimnástico, pese a que hasta ahora esa estrategia no había dado el mismo rendimiento que en los Europeos de Funchal y en los Mundiales de Singapur, donde fue la gran dominadora.

Iris Tio Casas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Iris Tio Casas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La dificultad había sido el gran lastre del equipo español en este campeonato. Los jueces habían venido premiando más la complejidad de los ejercicios que la impresión artística, un criterio que había dejado sin triunfo a los nadadores españoles en varias finales.

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Tió tampoco ha alterado esa línea en el solo técnico. Ha partido con casi cuatro puntos menos de dificultad que Vasilina Khandoshka y con más de tres unidades menos que Klara Bleyer, una desventaja relevante en un formato donde cada detalle cuenta.

La final técnica, sin embargo, ofrecía un margen distinto. De los seis elementos de cada rutina, cinco eran obligatorios para todas las participantes, de modo que la posibilidad de abrir diferencias por dificultad quedaba reducida a una sola figura: el híbrido.

Ahí intentaron crecer tanto Khandoshka como Bleyer, que presentaron híbridos de mayor complejidad técnica. Aun así, la actuación de la española se ha impuesto por otra vía: la calidad interpretativa de una rutina en la que la ejecución artística ha inclinado la balanza.

La nadadora catalana ha emocionado con su interpretación de Mio Cristo piange diamanti, construida sobre música de Rosalía, y ha recibido 114,200 puntos en la valoración artística. Esa nota ha compensado la mejor puntuación que sus dos rivales directas han obtenido en la ejecución.

Iris Tio Casas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Iris Tio Casas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La victoria no se ha resuelto hasta el final. Khandoshka, que ya había sido oro en París en la final de rutina libre, ha vuelto a llamar la atención con su interpretación de I put spell on you de Marilyn Manson, pero en esta ocasión ha tenido que conformarse con la plata.

La diferencia final entre ambas ha sido mínima, apenas dos décimas de punto en términos competitivos y 0,2433 en la suma exacta. Esa estrechez subraya el peso que ha tenido la nota artística de Tió en una final en la que llegaba con menos dificultad de partida.

Más descolgada ha terminado Bleyer. La alemana, que había finalizado por delante de la española en el solo libre, ha cedido un puesto en el podio en la rutina técnica y se ha colgado el bronce con 258,0400 puntos.

Con información de EFE

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