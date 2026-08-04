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Echar un chorro de vinagre en el agua de cocción del huevo poché: para qué sirve y por qué es el truco para un desayuno perfecto

Más allá de aliñar ensaladas, el vinagre tiene otros muchos usos en la cocina gracias a su carácter ácido

El vinagre, un aliado imprescindible para preparar huevos poché (Magnific)
El vinagre, un aliado imprescindible para preparar huevos poché (Magnific)
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El vinagre es uno de los ingredientes más infravalorados de nuestras cocinas. Mucho más allá de aliñar ensaladas, este líquido ácido y fermentado tiene miles de usos entre fogones, incluso para la limpieza del hogar. Hoy hablaremos de una de las utilidades más desconocidas del vinagre, una que tiene que ver con la cocción del huevo para un desayuno digno del mejor brunch.

Los huevos escalfados o huevos poché son uno de los elementos más ricos de cualquier desayuno de restaurante. Se cuecen en agua caliente casi hirviendo, ya cascados, hasta conseguir un punto suave de cocción. Parecen fáciles de hacer, pero tienen su truco y requieren de técnica para conseguir un buen resultado. El vinagre es un elemento fundamental en la ecuación.

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A la hora de escalfar los huevos, son dos los ingredientes esenciales: huevo y agua. Pero el vinagre, añadido al agua de cocción, consigue mejorar el resultado por completo. La razón se encuentra, cómo no, en la ciencia.

Si alguna vez has hecho huevos escalfados en casa, habrás visto cómo, al echar el huevo en el agua caliente, la clara se dispersa por el agua, formando pequeños filamentos que provocan que perdamos parte del huevo y, por ende, que no disfrutemos de él en su totalidad.

El ácido acético que contiene el vinagre juega un papel fundamental para evitar que esto suceda. La presencia del vinagre acelera la coagulación de las proteínas de la clara, logrando así que el huevo compacte rápidamente, manteniendo su forma y sin deshacerse. En definitiva, un huevo poché más limpio, completo y redondeado. Para ello, basta con añadir una o dos cucharadas de vinagre por litro de agua, lo justo para evitar que la acidez se perciba en el sabor final.

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Otras utilidades del vinagre en la cocina, más allá de aliñar ensaladas (Magnific)
Otras utilidades del vinagre en la cocina, más allá de aliñar ensaladas (Magnific)

En cuanto al tipo de vinagre, lo habitual es utilizar de vino blanco o de manzana, dado que contiene un nivel de acidez suficiente, al mismo tiempo que un sabor suave. Nunca utilices vinagres oscuros como el Jerez o el balsámico, pues pueden impregnar de color y sabor la preparación final.

Receta de huevo poché

El huevo poché es un huevo escalfado en agua caliente, donde la clara se coagula suavemente alrededor de la yema, que queda líquida. La técnica principal consiste en cocinar el huevo sin cáscara en agua apenas hirviendo, con un toque de vinagre, para lograr una textura perfecta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 8 minutos
    • Preparación: 3 minutos
    • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 huevo fresco
  • 1 litro de agua
  • 2 cucharadas de vinagre blanco
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer huevo poché, paso a paso

  1. Llenar un cazo con 1 litro de agua y añadir el vinagre y la sal.
  2. Llevar el agua a ebullición y bajar a fuego suave, sin burbujas grandes. No dejes que el agua hierva con fuerza para evitar que el huevo se deshaga.
  3. Cascar el huevo en una taza pequeña.
  4. Con una cuchara, formar un remolino suave en el agua (esto ayuda a envolver la clara).
  5. Verter el huevo con cuidado en el centro del remolino.
  6. Cocinar entre 3 y 4 minutos, hasta que la clara esté cuajada y la yema siga líquida.
  7. Sacar el huevo con una espumadera y escurrir sobre papel absorbente.
  8. Servir inmediatamente sobre tostadas, ensalada o acompañado de salsa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 unidad

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 70 kcal aprox.
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 0,5 g
  • Colesterol: 185 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consumir el huevo poché recién hecho. Si es necesario, conservar en agua fría hasta 1 hora y calentar brevemente en agua caliente antes de servir. No guardar en nevera más de 1 día.

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