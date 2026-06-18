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José Andrés, chef español: “Este bocadillo de pollo con bacon, lechuga y piparras es lo que me hago en casa para ver los partidos del Mundial”

El cocinero ha compartido la receta del riquísimo bocadillo que sirve en Jaleo, uno de los restaurantes que el asturiano lidera en Estados Unidos

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El sándwich de José Andrés para disfrutar durante el Mundial (Jaleo / Archivo)
El sándwich de José Andrés para disfrutar durante el Mundial (Jaleo / Archivo)

La Selección Española ya ha empezado su aventura en el Mundial, y todo el mundo sabe que una de las mejores formas para disfrutarlo es acompañar el partido con un buen bocadillo. Así lo confirma José Andrés, chef español y gran apasionado de este deporte. “Lo que comes mientras ves los partidos es igual de importante”, asegura el cocinero, antes de presentarnos la que es su receta favorita para ocasiones como esta.

Lo ha hecho a través de Longer Tables, una newsletter en la que comparte consejos, productos y recetas tan ricas como esta. En esta ocasión, el chef nos habla de un bocadillo que lleva años ofreciendo en la carta de su restaurante Jaleo, una combinación de sabores que tiene un nombre muy especial: el sándwich Fútbol Club Barcelona. “Lo llamo así porque el Barça es mi club de fútbol favorito… y este bocadillo es uno de los mejores… “¡Así que tiene todo el sentido del mundo!”, explica el asturiano.

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Se trata de un bocadillo construido con tiras de pollo confitado y pechuga de pollo frita, también con otros elementos como beicon, lechuga, tomate, pimientos piparra y mayonesa con mostaza. “Este sándwich va un paso más allá del típico sándwich ‘club’ de pollo”, explica el cocinero, antes de lanzarse a explicar el paso a paso. “Puede parecer mucho trabajo para un sándwich, pero os lo prometo, amigos, querréis un sándwich tan especial para una ocasión como el Mundial”.

Receta de bocadillo de pollo de José Andrés

Este bocadillo se compone de pollo confitado, pechuga de pollo frita, tiras de beicon, lechuga, tomate, pimientos piparra y una mayonesa casera de chalota, todo ensamblado en un pan de calidad que le da el toque crujiente perfecto.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 muslo de pollo deshuesado (para confitar)
  • 1 pechuga de pollo
  • 4 lonchas de beicon
  • 1 lechuga romana pequeña
  • 1 tomate grande
  • 4 pimientos piparra
  • 2 chalotas
  • 4 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 huevo
  • Harina y pan rallado (para el empanado)
  • Aceite de oliva suave
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 panes tipo mollete o chapata

Cómo hacer bocadillo de pollo confitado y pechuga de pollo frita, paso a paso

  1. Confitado del muslo de pollo: Salpimenta el muslo y cúbrelo con aceite de oliva en un cazo pequeño. Cocina a fuego muy bajo durante 40 minutos, hasta que quede muy tierno. Desmenuza.
  2. Preparación de la pechuga: Corta la pechuga en filetes finos. Salpimenta, pásalos por harina, huevo batido y pan rallado. Fríe en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Escurre en papel absorbente.
  3. Preparación del beicon: Dora las lonchas de bacon en una sartén sin aceite hasta que estén crujientes.
  4. Verduras: Lava y seca la lechuga. Corta el tomate en rodajas finas y escurre las piparras.
  5. Mayonesa de chalota: Pela y pica muy fina la chalota. Mézclala con la mayonesa, con la mostaza y una pizca de sal.
  6. Montaje: Abre el pan y unta la base con la mayonesa de chalota. Coloca una capa de lechuga, el tomate y reparte el pollo confitado encima. Añade la pechuga frita, el beicon y las piparras cortadas en tiras. Cubre con más mayonesa si lo deseas, cierra el bocadillo y presiona ligeramente. No lo montes con antelación para que la pechuga frita conserve el crujiente.
  7. Sirve inmediatamente, acompañado de patatas chips o una ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 bocadillos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 750 kcal aprox.
  • Proteínas: 45 g
  • Grasas: 38 g
  • Hidratos de carbono: 54 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo confitado puede conservarse en la nevera 3 días, bien cubierto de aceite. El bocadillo montado debe consumirse al momento para evitar que pierda textura; no se recomienda guardar ensamblado.

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