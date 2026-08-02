Ayuso acusa a lo bomberos en huelga de “intoxicar” en lugar de apagar fuegos: “Deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra un sindicato de bomberos que denunciaba la falta de inversión en la región en materia de prevención de invendidos. Desde el Puesto de Mando Avanzado de Pelayo de la Presa, la presidenta ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado a los bomberos en huelga, que, “deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros, arriesgando la vida en la primera línea de fuego y no generando polémica en los momentos más difíciles”.

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