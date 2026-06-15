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La receta del chef José Andrés para ver el primer partido de España en el Mundial: un clásico de la cocina española que nunca falla

Es sencillo, rápido y lo puedes preparar en el descanso del partido

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Una receta original
Montaje de Infobae en el que aparece José Andrés y la selección española

El Mundial ya ha empezado para España y una de las mejores formas para disfrutarlo es acompañar el partido con un buen aperitivo. Esto es algo que conoce a la perfección José Andrés, un chef español que es famoso a nivel global por sus recetas.

La idea que propone es preparar unas gildas, un clásico de nuestra gastronomía que ha ganado popularidad durante los últimos años. Es una elaboración sencilla pero con un gran sabor, por lo que se puede preparar en poco tiempo.

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Gildas clásicas: cómo hacerlas

Las gildas clásicas son un aperitivo sencillo y muy representativo de la gastronomía del norte. Tal y como propone el chef José Andrés, se preparan de forma rápida y con muy pocos ingredientes, pero con un resultado lleno de sabor.

Gilda. (Bar Alondegui)
Ejemplo de una gilda. (Bar Alondegui)

La elaboración consiste en ensartar en un palillo una combinación muy concreta: aceituna, guindilla en vinagre y anchoa, repitiendo la secuencia según el tamaño de la brocheta. En la versión más tradicional se busca un equilibrio entre el toque salado de la anchoa, la intensidad de la aceituna y el punto picante de la guindilla.

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Para terminar, se puede añadir un ligero chorrito de aceite de oliva virgen extra, que redondea el conjunto y potencia todos los sabores. Se sirven frías y son ideales como aperitivo para acompañar cualquier partido.

Otras opciones creativas

Una de las versiones más populares es la gilda de boquerón, que sustituye la anchoa en salazón por boquerón en vinagre. El resultado es más suave, con un toque ácido muy refrescante que combina especialmente bien con las aceitunas verdes y la guindilla. Es ideal para quienes buscan un sabor menos intenso pero igualmente sabroso.

Otra alternativa muy interesante es la gilda de salmón ahumado. En este caso, el salmón aporta un punto graso y delicado que contrasta con el picante de la piparra. Se puede acompañar con aceitunas negras para darle un perfil más mediterráneo y elegante, perfecto para un picoteo algo más sofisticado.

También ha ganado popularidad la gilda vegetal o vegana, en la que se eliminan los productos de origen animal y se incorporan ingredientes como pepinillos, cebollitas encurtidas, pimientos asados o incluso tomates cherry. Esta versión mantiene el juego de sabores ácidos, salados y picantes, pero con un enfoque más ligero y fresco.

Para los que disfrutan de combinaciones más atrevidas, existe la gilda con queso, normalmente con dados de queso curado o incluso queso azul. El contraste entre la cremosidad del queso, la intensidad de la guindilla y el toque salino de la aceituna crea una mezcla potente y muy sabrosa.

Otras opciones creativas

Más allá de las gildas, el picoteo del Mundial puede completarse con propuestas igual de sencillas y perfectas para compartir. Los montaditos son una alternativa rápida y muy versátil, con combinaciones como jamón serrano y tomate, queso curado con membrillo o salmón con queso crema.

También destacan las croquetas, ya sean caseras o precocinadas, por su textura cremosa y su facilidad para servirse en cualquier momento del partido. Otra opción son los pinchos fríos, como tortilla de patata o encurtidos variados, ideales para tener listos con antelación y disfrutar del partido.

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