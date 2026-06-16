La cafetería especializada en matcha ceremonial que Zendaya y Tom Holland han probado en su paseo por Madrid: “El nuestro es un té japonés orgánico”

Zendaya y Tom Holland visitan KYŌ, una cafetería especializada en té matcha en Madrid (Cedidas)

De cena por La Latina, de compras en Las Rozas Village y, ahora, tomando un matcha latte por las calles de Madrid. Zendaya y Tom Holland han venido a la capital para la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la saga de Marvel, con eventos en varios puntos de la ciudad y visitas a programas como El Hormiguero. Pero su apretada agenda no ha impedido que la pareja de recién casados disfrute de las bondades de la capital, de sus compras y, cómo no, de su gastronomía.

Su última parada no ha sido un exclusivo restaurante con estrella Michelin, sino una sencilla y minimalista cafetería escondida en Chamberí que hace homenaje al auténtico matcha japonés. Se trata de KYŌ (Calle Sagasta, 8), un pequeño local de diseño minimalista y paredes oscuras que se enfoca en un único producto: el té matcha. Desde el propio negocio han compartido una imagen de la pareja de actores, en la que ambos sonríen sosteniendo un matcha latte con hielo en las manos. Una bebida refrescante y muy de moda que, aquí, es mucho más que solo eso.

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“Nosotros convertimos la ceremonia japonesa en una experiencia única que habla por sí misma”, explica Rocío Sáez, fundadora de KYŌ. La idea de este negocio, que comparte con su marido Luis Muñoz-Porras Olaya, nació durante su luna de miel. “Yo ya era una enamorada del matcha antes de que fuese tendencia y cuando fuimos a Japón después de casarnos, nos dimos cuenta de que queríamos que Madrid contase con un espacio que respete y valore la tradición del matcha”, cuenta Rocío.

KYŌ, una cafetería especializada en té matcha ceremonial (Cedida)

Lejos de las modas asociadas a este té de color verde, Rocío y Luis querían centrarse en la difusión de la cultura asociada a su consumo, todo un ritual en la cultura japonesa. “Allí nos dimos cuenta de que ni en España ni en Europa existe un lugar donde se ofrezca esta pureza del té matcha”, explica Luis, empresario. Con esta idea en la mente, volvieron a Madrid, lanzándose a la piscina con un proyecto que dio sus primeros pasos a principios de este mismo 2026.

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Un té matcha ceremonial que se aleja de las modas

Ya el propio local nos traslada hasta los rituales de té japoneses más auténticos. “En KYŌ todo está inspirado en la filosofía zen japonesa. De esta forma, aunque el ritual de preparación del matcha sea el centro de la experiencia, también lo acompaña el entorno, siguiendo la máxima de que, para los japoneses, el espacio tiene que transmitir paz, tranquilidad e invitar a la meditación”, continúa Sáez. Paredes de microcemento, una estética minimalista y un gran protagonismo a los elementos que forman parte de la preparación del té: desde el chagama, el hervidor de agua de hierro fundido, hasta el chasen (batidor) o el chashaku (cuchara).

Más allá de la tradición y el ritual, en esta cafetería se busca cuidar al máximo la calidad del producto. “Uno de los principales pilares de KYŌ es sin duda el producto. El nuestro es un matcha japonés orgánico seleccionado y preparado bajo los más altos estándares de calidad”, puntualiza Rocío. En su bebida se puede apreciar el umami característico del matcha, preservando sus matices y riqueza sensorial sin optar por siropes o endulzantes.

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KYŌ, una cafetería especializada en té matcha ceremonial (Cedida)

Así, en su carta, podemos encontrar diferentes combinaciones de té. Desde el Midori, un blend de diferentes hojas de matcha recolectadas a tijera y que en japonés significa “bocado de color verde”, ideal para introducirse en el universo matcha; hasta el Tenkú, el matcha más premium de su carta, con hojas recogidas con la yema de los dedos y tratadas de manera completamente manual. En cuanto a las formas de consumirlo, todas las variedades se preparan para ser degustadas en forma de latte, con una amplia variedad de tipos de leche y bebidas vegetales. Pero también se puede disfrutar en su versión pure (al natural o con hielo).