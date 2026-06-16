España

El restaurante en La Latina que Zendaya y Tom Holland eligieron para su cita gastronómica por Madrid: un menú de premio por 50 €

La pareja elegía el restaurante Tresdé, en el barrio de La Latina, como su primera parada gastronómica en la capital; un bistró de alta cocina informal que cuenta con el reconocimiento de las grandes guías nacionales

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Tom Holland y Zendaya junto al equipo del restaurante Tresdé, en Madrid (Instagram / @tresde_restaurante)
Tom Holland y Zendaya junto al equipo del restaurante Tresdé, en Madrid (Instagram / @tresde_restaurante)

Zendaya y Tom Holland aterrizaron en Madrid para volver la ciudad patas arriba. El motivo de la visita no ha sido otro que la promoción de Spider-Man: Brand New Day, su última película, aunque su estancia ha estado llena de apariciones y anécdotas que demuestran la gran conexión que la pareja de actores siente por España y por su capital. Como todo aquel que pasea por las calles madrileñas, también ellos han querido conocer a fondo la escena gastronómica local, repleta de excelentes cocinas y prometedores chefs llenos de ideas.

Así, la pareja elegía el barrio de La Latina como su primera parada gastronómica, una zona llena de proyectos interesantes y restaurantes castizos. En concreto, el escenario elegido para esta cita gastronómica fue Tresdé, un bistró liderado por Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés que hoy triunfa como un restaurante único en su especie.

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Ubicado en el número 17 de la Cava Alta, una de las calles más icónicas de este castizo barrio madrileño, Tresdé es una de las pistas gastronómicas mejor valoradas por locales y foodies. También por la crítica y las guías, puesto que acumula un Sol Repsol y un Bib Gourmand de la prestigiosa Guía Michelin. Un premio, este último, que ratifica su excelente relación calidad-precio.

Los actores Tom Holland y Zendaya posan en la alfombra roja durante la presentación de 'Spider-Man: Brand New Day' en Madrid, España.

En cocina está Aitor Sua, chef formado en Francia con experiencia en restaurantes de alto nivel, que se caracteriza por una cocina elegante pero sin pretensiones, donde el protagonismo recae en el producto vegetal. El servicio cercano, atento y sin rigideces, acompañado de una bodega breve pero bien seleccionada, convierte este pequeño lugar en un destino privilegiado para los amantes del buen comer, incluso para aquellas caras conocidas que quieren disfrutar de la gastronomía sin exponerse a grandes multitudes.

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Un menú de alta cocina por 51 euros

La propuesta de Trèsde, centrada en platos de alta cocina informal y reconocible, se aleja del encorsetamiento de los menús degustación. En cambio, ofrecen una carta de la que elegir al gusto de cada uno, con tres entrantes, tres principales y tres postres. Además, ofrecen una opción de menú que se conforma únicamente de tres pases: entrante, principal y postre, todo por 51 euros sin bebida. A esto se puede sumar una armonía de tres copas de vino por 25 euros más. Una forma de disfrutar de la alta cocina sin tirar la casa por la ventana.

Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés lideran Tresdé (Instagram / @tresde_restaurante)
Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés lideran Tresdé (Instagram / @tresde_restaurante)

Los platos que componen su menú son estacionales, por lo que cambian conforme se transforman el campo, los mares y las granjas. Entre las opciones que encontramos esta primavera, destaca la ensalada de tomate asado con sandía prensada, queso feta y pepino; las judías verdes a la minute con stracciatela, cerezas y pistachos tostados; o la caponata “Ciao Madrid”, que incorpora láminas crujientes y sorbete de cítricos.

Entre los principales, encontramos presa ibérica, que se sirve con crema de guisantes y cogollo a la plancha, así como el magret de pato, que llega a la mesa con un acompañamiento de zanahoria, jengibre y condimento col-shiso. La lonja del día completa la propuesta salada. Para el postre, las opciones incluyen flan con granillo de almendra y chantilly, tartaleta del día o bizcocho de dátiles con caramelo moscovado y helado de vainilla, así como una tabla de quesos que cierra la experiencia.

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