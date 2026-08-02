España
Agregar Infobae enGoogle

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números ganadores de la lotería realizada este domingo 2 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 2 de agosto.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 4, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

En España, el Ministerio del Interior calcula que se han reducido las llegadas un 24,7%

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

Mueren dos personas tras el choque de dos helicópteros de los bomberos griegos en Ática mientras combatían un incendio forestal cerca de Atenas

Cuatro personas trabajaban desde las dos aeronaves para la extinción del fuego. En el momento de ser rescatados, dos de ellos presentaban heridas leves, mientras que los otros dos se encontraban en estado inconsciente

Mueren dos personas tras el choque de dos helicópteros de los bomberos griegos en Ática mientras combatían un incendio forestal cerca de Atenas

Las únicas explicaciones de Ayuso sobre el ático de Chamberí: desde el “no es para mí” a defender su venta para “reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste” tras los incendios

Desde Pelayos de la Presa, tras una escueta declaración sobre el ático, la presidencia madrileña se ha pronunciado este domingo sobre la situación en Ceuta, calificándola como una “invasión intolerable” de migrantes y asegurando que España está cada vez más “aislada” internacionalmente

Las únicas explicaciones de Ayuso sobre el ático de Chamberí: desde el “no es para mí” a defender su venta para “reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste” tras los incendios

Silencio institucional, mafias y cooperación con España: así ha construido Marruecos el relato de la crisis migratoria de Ceuta

Frente al intenso debate abierto en España sobre el origen de la avalancha migratoria, Rabat ha mantenido un perfil institucional bajo y la prensa afín al poder ha centrado la explicación en las mafias, la desinformación y la respuesta policial

Silencio institucional, mafias y cooperación con España: así ha construido Marruecos el relato de la crisis migratoria de Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: más de 1.000 personas esperan a las puertas del CETI para conseguir una plaza

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

Las únicas explicaciones de Ayuso sobre el ático de Chamberí: desde el “no es para mí” a defender su venta para “reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste” tras los incendios

Silencio institucional, mafias y cooperación con España: así ha construido Marruecos el relato de la crisis migratoria de Ceuta

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo