España

¿Por qué algunas bebidas vegetales llevan aceite de nabina? Sus características nutricionales, su sabor neutro y su capacidad para “dar una textura más cremosa”

El aceite de nabina es un ingrediente común en la industria alimentaria, utilizado en el mundo de las bebidas vegetales especialmente en las alternativas dedicadas al mundo del café

Guardar
Bebidas vegetales en un supermercado
Bebidas vegetales en un supermercado español (Adobe Stock)

Pasear por los pasillos del supermercado, coger un producto y darle la vuelta para leer su lista de ingredientes. Es un acto que cada vez se convierte más en rutina, gracias a la educación nutricional que poco a poco cala en la sociedad española. Pero, ¿entendemos realmente qué es cada nombre que leemos, cada sigla o número? Y, igual o casi más importante, ¿sabemos por qué está ahí? Uno de los elementos que puede causar confusión es el aceite de nabina, un ingrediente presente en productos industriales como la bebida vegetal y que se encuentra manchado por uno de los episodios más trágicos de la salud pública en España.

El aceite de nabina se obtiene de la planta de la colza, y es por ello que también se le denomina aceite de colza o aceite de canola. Aunque en España no es tan popular, su uso es común en lugares como Canadá, el principal productor mundial, así como en Alemania y Francia. Si ampliamos el foco, sorprende saber que es el tercer aceite más consumido en el mundo y, en el conjunto de la Unión Europea, ocupa el segundo lugar, después del de girasol.

Este nombre trae a la mente de los españoles una automática e inevitable imagen negativa, que se remonta a un grave incidente ocurrido a comienzos de los años 80. Fue en 1981 cuando comenzó la distribución de aceite de colza desnaturalizado, con compuestos no aptos para el consumo humano, que fue comercializado de forma fraudulenta. Este hecho desencadenó una de las mayores crisis sanitarias del país, conocida como el ‘Síndrome del Aceite Tóxico’, que provocó cientos de muertes, 20.000 afectados y un auténtico tabú gastronómico.

La causa de esta intoxicación no fue, en realidad, ninguno de los componentes del aceite de colza como tal, sino una serie de contaminantes que aparecieron en él como consecuencia de su tratamiento como grasa industrial y no alimentaria, que acabó desviándose fraudulentamente para el consumo humano. Actualmente, el aceite de nabina está sujeto a una regulación estricta y su consumo es completamente seguro, pero la huella de aquella tragedia continúa influyendo en la percepción social que se tiene de él.

Es por esta mala publicidad que la industria ha encontrado otros términos para hablar, o más bien disfrazar, esta grasa vegetal, con términos como aceite de canola o aceite de nabina. Esta última locución aparece en muchos productos alimentarios, entre ellos y como uno de los más comunes, en algunas bebidas vegetales. ¿Por qué se utiliza aceite vegetal para estas alternativas? Y, ¿por qué aceite de nabina y no otros, como el de girasol o el de oliva? Hacemos estas preguntas a Emilia Santana, marketing manager de YOSOY, empresa dedicada desde hace más de 30 años a la producción de bebidas vegetales.

El aceite de nabina o colza en bebidas vegetales

En el mundo de las bebidas vegetales, ya sean de avena, soja, almendra u otros cereales y frutos secos, los aceites como el de girasol o el de colza cumplen una función muy clara; la de aportar cremosidad a un líquido en ocasiones demasiado ligero. Es por ello que, en el caso de YOSOY, solo se utiliza con las bebidas de su gama Barista, pensadas para combinarse con café. “La parte del aceite es especialmente importante en Barista, porque es un ingrediente que se utiliza para dar esta textura más cremosa, más densa”, explica Emilia Santana. “A la vez, el aceite ayuda a espumar, a que el barista tenga esta crema que necesita para hacer que la textura sea más densa y más parecida a la leche de vaca”.

Esto no significa, en cambio, que estemos sentenciados a consumir aceites refinados, ya sea de nabina o de girasol, cada vez que bebamos una de estas alternativas de origen vegetal. Pueden y, de hecho, se producen sin ellos, como es el caso de la versión comercial de la bebida de avena de YOSOY, hecha solamente con avena (15%) y agua, u otras alternativas como la de Kaiku. Además, hay otros productos que utilizan emulsionantes y estabilizantes para mejorar la textura y la consistencia, como son la lecitina de girasol, la goma xantana o la goma gellan.

En YOSOY, escogen el aceite de nabina por varias razones. Lo explica la marketing manager: “Utilizamos en concreto el de nabina, aparte porque es nutricionalmente uno de los mejores, es también el más neutro en sabor. Aquí buscamos que el aceite o cualquier ingrediente no camufle ni tape el sabor protagonista, que es el del café, que es la bebida que acompaña”.

Análisis nutricional del aceite de nabina

El aceite de nabina tiene 888 kcal por cada 100 ml, un valor prácticamente idéntico al de otros aceites. Según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA), este aceite contiene una importante cantidad de ácidos grasos monoinsaturados (más del 65 %), un 28 % de ácidos grasos poliinsaturados y es rico en vitamina E (20,95 mg).

Aceite de canola (AdobeStock)
Aceite de canola (AdobeStock)

Estos valores nutricionales lo sitúan a medio camino entre el aceite de girasol y el aceite de oliva. Según la doctora María Puy Portillo, de la Academia Española de la Nutrición y Dietética, “el aceite de colza presenta un mayor contenido de ácido oleico, una menor cantidad de ácido linoleico y una menor relación Omega 6-Omega 3 que el aceite de girasol. Así, probablemente el aceite de canola pueda estar por delante del de girasol, y por detrás del de oliva, si nos ajustamos a sus beneficios para la salud”.

Una de las mayores preocupaciones vinculadas a la colza es su contenido elevado de ácido erúcico. Desde el año 1949 se sabe que este ácido graso puede ser perjudicial para la salud, ya que contribuye a la formación de depósitos grasos en el corazón. Es por ello que, como explican desde la Fundación Española de Nutrición (FEN), desde principios de la década de 1970 se seleccionaron cultivares de colza con contenidos bajos de ácido erúcico, cambiando así el contenido del producto final para consumo alimentario.

En este sentido, asegura la FEN, el aceite de colza bajo en erúcico es una de las grasas vegetales con menor contenido en ácidos grasos saturados (aproximadamente un 7% del total de la grasa) y con elevados contenidos en ácidos grasos poliinsaturados (30%). Una parte importante del aceite de colza se hidrogena para reducir su insaturación.

Temas Relacionados

AceitesProductos EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La negativa de la Audiencia Provincial de Madrid priva a los descendientes de la familia Eloisa de la posibilidad de reconstruir formalmente el lazo perdido con España

La Justicia rechaza conceder la

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Calendario lunar 2025: son las fases de la luna de la semana en España

Cada semana trae nuevas etapas en el ciclo de la Luna. Descubre que nos depara en las siguientes noches

Calendario lunar 2025: son las

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Se elevarán en torno al 2,6%, pero el incremento definitivo se conocerá el 12 de diciembre, cuando el INE publique el dato final del IPC de noviembre

Así subirán las pensiones en

Radiografía de los graduados en España: la carrera, el género y el tipo de universidad marcan el salario tras titularse

El sector privado paga más a sus titulados, pero la afiliación laboral es mayor en el público

Radiografía de los graduados en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza conceder la

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura ya tiene fecha: será entre el 9 y el 14 de febrero

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

Manuel Hernández, abogado, explica qué hacer si uno de los herederos ocupa una vivienda: “Si somos mayoría podemos iniciar el proceso de desahucio”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no