Íñigo Errejón acude a declarar para “poner límite a las difamaciones y calumnias” de Elisa Mouliaá y la actriz no va al juzgado

Íñigo Errejón ha acudido al juzgado a ratificar su querella contra Elisa Mouliaá. Errejón defiende que busca “poner límite” a las “ difamaciones y calumnias ” que considera que ha recibido por parte de la actriz. Según EFE , Mouliaá no ha acudido al juzgado , tras alegar motivos médicos, primero, y que su abogado no podía asistir, después. La Fiscalía ha solicitado archivar el proceso contra Errejón.

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