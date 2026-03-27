España

Íñigo Errejón acude a declarar para “poner límite a las difamaciones y calumnias” de Elisa Mouliaá y la actriz no va al juzgado

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid los ha citado para este viernes tras admitir la querella

Guardar
Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla (Eduardo Parra / Europa Press)
Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla (Eduardo Parra / Europa Press)

Íñigo Errejón ha acudido al juzgado a ratificar su querella contra Elisa Mouliaá. Errejón defiende que busca “poner límite” a las “difamaciones y calumnias” que considera que ha recibido por parte de la actriz. Según EFE, Mouliaá no ha acudido al juzgado, tras alegar motivos médicos, primero, y que su abogado no podía asistir, después. La Fiscalía ha solicitado archivar el proceso contra Errejón.

Ficaliía pide archivar el caso de Íñigo Errejón

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Íñigo ErrejónPodemosPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tamara Falcó reacciona a la eutanasia de Noelia Castillo: “Hemos fallado como sociedad”

La hija de Isabel Preysler no ha dudado en dar su opinión sobre el caso de la joven de 25 años durante su paso por ‘El Hormiguero’

Tamara Falcó reacciona a la eutanasia de Noelia Castillo: “Hemos fallado como sociedad”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 27 de marzo

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 27 de marzo

La repercusión internacional del caso Noelia Castillo, de Elon Musk a Nayib Bukele: “Nuestro mundo está roto”

Actores, políticos y otras personalidades conocidas de todo el mundo han avivado un intenso debate con respecto a la voluntad de Noelia de acogerse a la muerte asistida

La repercusión internacional del caso Noelia Castillo, de Elon Musk a Nayib Bukele: “Nuestro mundo está roto”

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

La multinacional alemana Rheinmetall AG e Indra Group han firmado un memorando de entendimiento para una empresa conjunta

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 27 marzo

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 27 marzo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

El Gobierno reconstruye su amistad con Argelia: un acuerdo de gas “renovado” sin detallar y la intención de iniciar “una nueva etapa”

Un conductor accidentado logra que una aseguradora le indemnice con más de 60.000 euros tras discutir la valoración de sus secuelas en los tribunales

Un contrato de Cultura revela que la Iglesia tiene 171.000 bienes catalogados como “históricos” y que inventariarlos costará 772.000 euros

ECONOMÍA

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

La desigualdad dentro de los millennials depende de si vas a heredar o no: el 10% acumula más de la mitad de la riqueza de toda la generación

La hipoteca fija gana la batalla a la variable y se convierte en la “mejor opción” ante la escalada del euríbor

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”