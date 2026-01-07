España

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La fecha de su comparecencia será el 15 de enero

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón,
Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, en imagen de archivo. (Europa Press)

El Juzgado de Instrucción nº47 de Madrid ha anunciado la apertura de juicio oral al exdiputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. Según el auto emitido este miércoles, la fecha de su comparecencia será el 15 de enero.

Noticia en ampliación

