El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El Juzgado de Instrucción nº47 de Madrid ha anunciado la apertura de juicio oral al exdiputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. Según el auto emitido este miércoles, la fecha de su comparecencia será el 15 de enero.

