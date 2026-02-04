España

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Mouiláa adopta esta decisión por razones “estrictamente personales y de salud” y no se retracta de la denuncia

Un año y tres meses después de que arrancara el caso Errejón, la actriz Elisa Mouliaá ha decidido retirar su acusación particular contra el exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Así se lo ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en un escrito que ha compartido en redes sociales. La también presentadora expresa que “desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular” en la causa abierta en los juzgados de Madrid, y que según la denuncia, una noche de finales de septiembre de 2021 se sintió víctima de un delito sexual.

Sin embargo, Mouiláa adopta esta decisión por razones “estrictamente personales y de salud” y no se retracta de la causa. El juez instructor abrió juicio oral contra el antiguo político a mediados de enero y la Fiscalía otorgó veracidad al testimonio de la presentadora, pues aseguró sentirse “cohibida” y manifestó que “en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló”.

“He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite”, ha comenzado escribiendo en X, donde ha incluido la imagen con el escrito.

En la publicación, Mouiláa asegura que se retira porque durante todo el proceso en los juzgados “ninguna persona se identificara nominalmente para afirmar la veracidad de lo sucedido”. Errejón presentó su dimisión en octubre de 2024 tras la publicación de mensajes anónimos en redes sociales sobre comportamientos de violencia machista. Ahora, la intérprete y presentadora explica “respondió exclusivamente a la voluntad de dar la cara y manifestar lo vivido” y después de que se sugiriese que esas denuncias públicas podrían ser falsas. “Esta compareciente decidió identificarse con nombre y apellidos para afirmar la veracidad de los hechos en lo esencial y proteger a otras mujeres”, se relata en el escrito.

“Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así“, añade por su parte en X.

