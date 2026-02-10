El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliáa vuelve a la carga

Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá. (Montaje Infobae)

La semana pasada, el caso Errejón dio un giro inesperado, cuando Elisa Mouilaá decidió abandonar su acusación, alegando “problemas de salud” que le impedían seguir adelante, al no haberse sentido acompañada en este proceso. Sin embargo, este lunes dio marcha atrás y decidió mantener la acusación. Y aunque no lo hubiera hecho, el exdiputado no se hubiera librado del juicio en su contra, porque, aunque la Fiscalía pide el archivo, si mantiene su acusación la asociación Adevi (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada), por lo que este martes se va a llevar a cabo la audiencia previa.

Este es el último trámite procesal antes de que se celebre el juicio oral. En ella, el juez va a notificar oficialmente a Íñigo Errejón, como acusado, el auto de apertura de juicio, exponiendo las causas que se le imputan -delito continuado de abuso sexual- y garantizando que la defensa tenga pleno acceso a todas las pruebas y documentos del caso. Aunque no se juzga el fondo del asunto, este acto es clave para que las partes puedan presentar alegaciones, preparar estrategias y fijar el calendario del juicio, enmarcando así la fase final de instrucción dentro del procedimiento penal.

En la audiencia cada una de las partes defenderá la postura que ya marcó en sus escritos de acusación o defensa, por lo que la Fiscalía mantendrá la petición del archivo de la causa. Para el Ministerio Público “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” de abuso sexual del que se acusa a Errejón, por lo que piden “el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones”.

Por su parte, la acusación popular ejercida por Adive defenderá la continuidad del caso y buscará que se fije la fecha de juicio oral, considerando que los indicios recopilados son suficientes para someter a Errejón a juicio. La asociación pidió la misma pena que la víctima, tres años de prisión. La defensa del exdiputado mantendrá su línea de negar cualquier responsabilidad, solicitando la absolución y la desestimación de la acusación, al tiempo que cuestiona la validez de las pruebas y hechos alegados.

La retirada fallida de Elisa Mouilaá

La semana pasada el caso pareció tambalearse cuando la propia Mouilaá anunciaba que se retiraba del caso como acusación. En un comunicado público difundido en sus redes sociales, la actriz explicó que su decisión responde a “razones estrictamente personales y de salud” y que no se debe interpretar como una retractación de los hechos denunciados. Según escribió, “yo no puedo seguir sola” y añadió que “nadie debería cargar con algo así”, subrayando que se retira con “la conciencia tranquila” y no por falta de veracidad en su relato.

La actriz Elisa Mouilaá (Europa Press)

Mouliaá aseguró además que su decisión no implica que lo denunciado deje de ser verdad, insistiendo en que su participación ha sido una cuestión de responsabilidad personal, no de protagonismo o beneficio: “No es una retractación, es un límite”, dijo en sus propias palabras.

No obstante, la intérprete transladó este lunes a través de su abogado, Alfredo Arrién, su voluntad de seguir adelante tras la última actuación de la Fiscalía, que ha solicitado la absolución del acusado al no apreciar delito en los hechos denunciados, según informó la Agencia Efe. El despacho que representa a Mouilaá ha matizado a Infobae que la decisión no está aún cerrada de forma definitiva. “Es su voluntad, pero necesita valorar también lo que ha dicho la Audiencia Provincial, hablar con su abogado y pensar esta tarde y noche lo que va a hacer”, señalan fuentes del despacho. “Porque verdaderamente ella sí quiere seguir, pero es demasiado y quiere darse también el día de hoy para pensar”, añaden.

Pase lo que pase, la causa no se detiene, ya que el juez instructor ya había presentado el auto de apertura de juicio oral, lo que significa que la fase de investigación ya se había cerrado. A esto se suma, como se ha indicado, que la asociación Adive mantiene su acusación popular, lo que permite que, por lo menos una de las partes, quiera seguir adelante con el juicio.

La acusación contra Íñigo Errejón

El exdiputado se enfrenta a un delito continuado de abuso sexual, según la denuncia presentada por Elisa Mouliaá. La actriz relataba que los hechos ocurrieron tras un acto público en octubre de 2021 y una posterior invitación a una fiesta. Según su escrito, Errejón “me impuso no alejarme de él y me dio un beso” durante el trayecto en taxi, y que más tarde, en el ascensor, “me agarró fuertemente de la cintura y me besó sin mi consentimiento”.

Ficaliía pide archivar el caso de Íñigo Errejón

Ya en la vivienda, la denuncia detalla que el político la “empujó hacia la cama y me tocó sin mi consentimiento”, aprovechando su vulnerabilidad tras haber consumido alcohol. Durante el regreso a su domicilio, Mouliaá asegura que Errejón “volvió a tocarme sin mi consentimiento”, a pesar de que ella le expresó claramente su incomodidad.

La acusación subrayaba además las consecuencias personales de los hechos denunciados, indicando que Mouliaá ha sufrido estrés postraumático y ha necesitado tratamiento psicológico.