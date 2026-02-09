Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

La actriz Elisa Mouliaá llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su móvil al juez del 'caso Errejón' (Europa Press)

La actriz Elisa Mouilaá ha decidido finalmente continuar con la acusación contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales, después de haber comunicado la semana pasada su intención de retirarse del procedimiento. El cambio de criterio se produce tras la última actuación de la Fiscalía, que ha solicitado la libre absolución del acusado al no apreciar indicios de delito en los hechos denunciados. Para la intérprete, esa posición del Ministerio Público “no puede quedar impune”, ni en lo que respecta a su caso ni por las implicaciones que, a su juicio, tiene para otras mujeres.

La decisión ha sido trasladada al juzgado por su abogado, Alfredo Arrién, que explica que Mouilaá mantiene íntegra su acusación y seguirá personada en la causa como acusación particular. La actriz sostiene que la solicitud de absolución presentada por la Fiscalía refuerza su determinación de que los hechos sean examinados en juicio. En su escrito de acusación, que no ha sido retirado, solicita tres años de prisión para Errejón y una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos.

(Noticia en ampliación)