Vuelven los depósitos rentables: los bancos ya pagan más del 3% de interés y se avecinan nuevas subidas

Una pareja analiza el interés que ofrece un depósito a plazo fijo. (Freepik)

Los depósitos a plazo fijo vuelven a ganar protagonismo tras la decisión de algunos bancos de aumentar la remuneración que ofrecen a los ahorradores. Son los únicos productos de ahorro que dan una rentabilidad superior a la inflación sin exigir a cambio condiciones ni requisitos. Su interés llega al 3,25% TAE después de que en mayo la rentabilidad media de los plazos fijos haya aumentado en 0,15 puntos porcentuales.

“Los depósitos destacan por ser los principales productos de ahorro seguro que se pueden contratar debido a su rentabilidad”, afirma Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto. Reconoce que, si bien algunas cuentas bancarias pueden llegar a dar un interés de hasta el 5%, “exigen domiciliar la nómina, además de fijar un máximo remunerado más limitado que el que suelen aplicar los depósitos”.

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La subida de interés no se ha producido de forma generalizada en todos los bancos. Los más generosos con los ahorradores son los que buscan captar pasivo atrayendo a nuevos clientes y obtener de ellos una mayor vinculación mediante la contratación de otros productos de ahorro e inversión. Los bancos extranjeros, los neobancos y las entidades de tamaño medio son los que mejor remuneran.

Estas entidades contrastan con la gran banca española, que sigue siendo tacaña a la hora de retribuir a los ahorradores. La razón es que le sobra liquidez y no necesita pagar más por los depósitos.

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Por ello, “cuando lanzan campañas, suelen estar vinculadas a una mayor relación con el banco, como domiciliar la nómina, usar tarjetas o contratar otros productos, más que a depósitos simples y competitivos”, señala Cristina Casillas, experta en depósitos de HelpMyCash.

Por su parte, Pedro Ruiz reconoce que las ofertas para el gran público de los grandes bancos españoles “son inexistentes”. No obstante, se muestran más generosos al ofrecer depósitos rentables a clientes de altos patrimonios como reclamo para retenerlos en la entidad.

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“Se trata de ofertas personalizadas que sí son más competitivas porque remuneran selectivamente, lo que empuja a la baja el coste de captar recursos, mejorando sus márgenes”, explica Ruiz.

Los depósitos españoles más generosos

El interés que dan los depósitos a 12 meses de entidades que operan en España llega hasta el 3,25% TAE. Este es el caso del Depósito Confianza de Deutsche Bank España, que permite un ahorro que va desde los 10.000 hasta los 300.000 euros.

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Otro de los más rentables es el Depósito Avantio de Banca March, con un 3% TIN también a 12 meses, aunque exige vinculaciones como un 2% de base más bonificaciones por invertir en fondos, usar tarjeta y activar Bizum.

Al mismo plazo, Self Bank remunera un 2,75% TAE, desde un mínimo de 6.000 euros, y EBN Banco da un 2,50% TAE desde los 5.000 euros.

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Diversificar la inversión en letras y depósitos a distintos plazos: la mejor estrategia ante la bajada de tipos de interés.

Intereses, al alza

La rentabilidad de los depósitos puede ir a más en los próximos meses, sobre todo los de aquellos bancos que dan rendimientos más bajos. En cuanto a la evolución de los que dan en torno al 3%, dependerá del comportamiento de la inflación y de la estrategia que siga el Banco Central Europeo (BCE) en su política monetaria.

“Si la guerra en Oriente Medio sigue sin resolverse y los precios se mantienen en ascenso, es probable que el mercado descuente más subidas de tipos, lo que repercutirá en un aumento generalizado de la rentabilidad que ofrecen los depósitos”, estima Pedro Ruiz.

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También Antonio Gallardo, portavoz de Banqmi, considera que “es probable que sigamos viendo pequeñas subidas si se apoyan en una situación de incertidumbre económica como la actual. Pero el motor principal seguirá siendo la necesidad de captar fondos, ya que si el conflicto geopolítico se resuelve antes de lo previsto, el BCE podría no llegar a subir tipos y la mejora de rentabilidades podría frenarse”.

Tampoco Casillas espera una subida generalizada de todos los depósitos, pero reconoce que pueden seguir produciéndose movimientos puntuales: “No estamos ante una guerra total por el ahorro, pero sí ante una competencia entre entidades muy concretas que quieren captar nuevos clientes con liquidez. Desde finales de abril, varias entidades han revisado al alza sus depósitos y han utilizado estas rentabilidades como gancho para ganar visibilidad y captar pasivo”, precisa la experta.

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