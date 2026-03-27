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La hipoteca fija gana la batalla a la variable y se convierte en la “mejor opción” ante la escalada del euríbor

Los analistas vaticinan un cambio de rumbo en la política monetaria del Banco Central Europeo que le lleve a subir los tipos de interés con el objetivo de controlar la inflación generada por el conflicto en Oriente Medio

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Una mujer pasa junto a un anuncio de hipotecas en Madrid. REUTERS/Isabel Infantes
Una mujer pasa junto a un anuncio de hipotecas en Madrid. REUTERS/Isabel Infantes

Las perspectivas para los hipotecados a tipo variable se complican. La escalada del conflicto en Oriente Medio amenaza con reavivar la inflación en Europa y empujar al Banco Central Europeo (BCE) a retomar las subidas de tipos de interés, actualmente en el 2%. De confirmarse este escenario, el euríbor volvería a escalar con fuerza, encareciendo las cuotas mensuales de millones de hipotecas variables.

Esta amenaza ya ha impactado en el principal índice de referencia de las hipotecas variables en España. En pocas semanas ha repuntado con fuerza hasta registrar el 24 de marzo su mayor subida diaria en casi dos décadas, al situarse en el 2,929%.

Esta remontada rompe una dinámica de alivio prolongado y anticipa que las hipotecas variables que se revisen en abril de forma anual experimentarán su primera subida en dos años, reconoce Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es.

Las hipotecas fijas se convierten en las ‘estrellas’ del mercado al rebajar su interés hasta el 2,5% .

En cuanto a la media de marzo, el euríbor sube hasta el 2,514%, tras cerrar febrero en el 2,221%, elevando su media mensual por encima de la de marzo de 2025. Más allá la escalada puntual del índice, lo que realmente preocupa a los analistas es el cambio drástico de perspectivas, ya que el mercado ha pasado de anticipar bajadas de tipos a contemplar nuevas subidas por parte del BCE, y eso “reconfigura completamente el escenario para las hipotecas y, en general, para el coste del dinero, explica Ruiz.

Sí había alguna duda sobre los próximos movimientos al alza de las tasas por parte del eurobanco, su vicepresidente, Luis de Guindos, se encargó este jueves de disiparla al asegurar que el BCE tiene el “compromiso inquebrantable” de garantizar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo.

Una meta que ya había conseguido al cerrar febrero con inflación en la eurozona en el 1,9%. Un porcentaje que el guardián del euro luchará por mantener aunque tenga que subir el precio del dinero por encima del actual 2%.

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Más del 66% de hipotecas fijas

Ante el repunte previsto del euríbor, los analistas recomiendan a los hipotecados a tipo variable plantearse cambiar a una hipoteca fija si quieren “defenderse” de la escalada del índice. En la actualidad más del 60% de las hipotecas vivas tienen interés variable, a pesar de que las nuevas firmadas son en su mayoría fijas.

Así, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de las 40.273 hipotecas sobre viviendas firmadas en enero, el 33,3% fueron a tipo variable, con un interés medio al inicio del 2,92%, mientras que las fijas fueron del 66,7%, el porcentaje más alto desde julio de 2025, con un interés medio del 2,84%.

Estos datos demuestran que “los españoles prefieren pagar una cuota estable frente a la imprevisibilidad de los tipos variables”, señala Miquel Riera, experto en hipotecas de HelpMyCash.

En la misma línea se pronuncia Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria. Reconoce que “el consumidor está priorizando la estabilidad". Reconoce que en un entorno de incertidumbre, asegurar la cuota es “una decisión racional que reduce la exposición a futuras tensiones”.

Urge el cambio

Los que decidan cambiarse a una hipoteca fija deben hacerlo cuanto antes, ya que el nuevo escenario geopolítico ha llevado a los bancos a mover ficha en cuanto a su negocio hipotecario: “Los bancos empiezan a encarecer sus ofertas hipotecarias”, señala Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

Desde que comenzó la guerra, tres entidades, Openbank, ING y BBVA, han subido el interés de su hipoteca fija, independientemente del plazo. Las nuevas subidas, junto con las que se han ido produciendo en lo que va de 2026, han provocado que el tipo medio de las hipotecas fijas, 2,84%, ya sea más caro que hace un año.

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