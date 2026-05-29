El euríbor acelera su subida en mayo al 2,80% y dispara las cuotas de las hipotecas: se encarecen hasta 1.300 euros al año

Un bloque de viviendas. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

El euríbor continúa por la senda alcista que inició en marzo y remonta por tercer mes consecutivo hasta cerrar mayo en el 2,80%, el valor medio más alto desde septiembre de 2024, cuando alcanzó el 2,936%. El dato de mayo es un 0,060% más alto respecto al registrado en abril, que fue del 2,747%, y su repunte es mucho más acusado si se compara con mayo de 2025, cuando se situó en el 2,081%, lo que refleja una subida interanual de 0,729 puntos.

El índice de referencia con el que se calculan los intereses de las hipotecas variables «sube nuevamente en el mes de mayo en su tasa mensual e interanual y, además, con más fuerza que en meses anteriores, lo que provocará el incremento más pronunciado en las cuotas de las hipotecas variables desde que empezó el conflicto bélico en Oriente Medio“, señala Pedro Ruiz, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

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La buena noticia, a su juicio, es que el indicador parece haberse estabilizado en los niveles actuales, alejando la posibilidad de subidas verticales por encima del 3%, como llegó a vaticinarse en meses anteriores.

Fuente: iAhorro.

Subidas superiores a los 1.300 euros en las cuotas

La nueva escalada del índice encarecerá las cuotas de los hipotecados a tipo de interés variable y mixto que se revisen en junio con el dato de mayo. Así, para una hipoteca media en España con revisión anual, la subida interanual del euríbor supondrá un aumento de la cuota de unos 65 euros al mes y 787 euros al año, calculan desde el comparador Kelisto.

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Estos datos cambian en función del año de firma de la hipoteca, de la cantidad y del plazo de amortización acordado entre cliente y banco. De esta forma, para una hipoteca de 100.000 euros que se revise en junio, la subida sería de 37,7 euros al mes y 452 euros al año, mientras que para una de 200.000 euros sería de 75,3 euros más al mes y 904 euros al año, y una de 300.000 euros se encarecería 113 euros más al mes y 1.356 euros al año, estima Ruiz.

La remontada del índice también penalizará a los hipotecados que revisen su préstamo cada seis meses. Los que tengan una hipoteca media que se revise en junio con el euríbor de mayo experimentarán una subida en la cuota de 54 euros al mes, 324 euros más al semestre, lo que supone un aumento del 6,3%.

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Las cuotas de las hipotecas variables no son las únicas que se van a encarecer, las de tipo de interés mixto también lo harán. “Los que tengan un interés mixto deben revisar su contrato para averiguar si su interés pasa a ser variable este año”, recomienda Miquel Riera, analista hipotecario de HelpMyCash. En caso afirmativo, las cuotas de estos titulares también subirán.

Pendientes de los movimientos del Banco Central Europeo

La evolución del euríbor al alza o a la baja dependerá de los próximos movimientos que lleve a cabo el Banco Central Europeo (BCE) en los tipos de interés. El 11 de junio, su Consejo de Gobierno mantendrá su próxima reunión y los analistas descuentan que subirá las tasas 25 puntos básicos.

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Riera prevé que “lo más probable es que ese día se anuncie una subida de los tipos de interés con el objetivo de combatir la inflación generada por el conflicto en Oriente Medio”. Si este augurio se cumple, los hipotecados a tipo variable volverán a ver cómo sus cuotas se encarecen.

Esta correlación se explica porque el euríbor representa el interés medio al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos, por lo que suele subir cuando se prevé un incremento en los tipos del BCE. “Su actual tendencia al alza se produce porque el índice se está adelantando a los próximos movimientos del BCE”, explica Riera.

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También Pedro Ruiz considera “bastante probable” que el eurobanco suba los tipos 25 puntos básicos, aunque, en su opinión, dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio y de si los bloqueos del estrecho de Ormuz se mantienen en el tiempo.

“De prolongarse, podríamos ver nuevas subidas del índice en septiembre, aunque para ello queda mucho. Eso sí, aunque el euríbor se haya estabilizado con estos niveles, veremos más subidas en la cuota de las hipotecas variables que se vayan revisando en los próximos meses», explica el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.

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Un buen momento para cambiar de hipoteca

En el actual escenario marcado por la subida del euríbor y las revisiones de las cuotas al alza, Laura Martínez, portavoz de iAhorro, cree que empieza a ser un “buen momento” para contemplar la opción de cambiar la hipoteca.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

“El euríbor está en el 2,8%, a poco que el usuario tenga diferencial del 0,5% nos ponemos ya en un 3,3%, un diferencial que se puede bajar bastante con una hipoteca fija en torno al 2,2% e incluso con una mixta al 1,85%”, explica Martínez.

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En cuanto a las previsiones de cómo cerrará el índice el año, los analistas se mueven en una horquilla de entre el 2,23% y el 2,7%. Todo dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio, de su impacto en la inflación de la zona euro y de los movimientos de tipos de interés que haga el BCE para atajarla en caso de que se dispare.

En el escenario más pesimista, Riera vaticina que el euríbor podría cerrar el año al 2,9%, sin descartar valores superiores al 3%. Ahora bien, “si los actores del conflicto llegan pronto a un acuerdo y la inflación se relaja, es probable que el valor de este índice se modere y que recupere niveles parecidos a los registrados antes de que se iniciara el enfrentamiento, en torno al 2,3%”, indica el analista.

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