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Jesús Sánchez, chef Michelin: “Uno de mis bocadillos preferidos se prepara con anchoas en lata, lechuga, aguacate cremoso y pimiento del piquillo”

Este bocadillo es una manera fácil y rica de disfrutar de una lata de anchoas en conserva sin necesidad siquiera de encender los fogones

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El bocadillo de anchoas del chef Jesús Sánchez (Montaje Infobae)
El bocadillo de anchoas del chef Jesús Sánchez (Montaje Infobae)

La anchoa es una de las grandes joyas del Cantábrico. Allí, estos pequeños y nutritivos pescados se elaboran en salazón, conservándolos en unas latas que se convierten en el mejor souvenir posible para aquellos que visitan el norte español. Es uno de los productos estrella de los aperitivos en sus tabernas, también el ingrediente favorito de grandes chefs de la zona, como es Jesús Sánchez.

El cocinero, al frente del restaurante con tres estrellas Michelin Cenador de Amós, es un verdadero apasionado de esta conserva, una delicia que, como comentó en su entrevista con Infobae, considera uno de los tres estandartes de la cocina española, junto con el jamón y el aceite de oliva. Lo es por su calidad, por su sabor y su tradicional proceso de elaboración, factores que convierten a la anchoa del Cantábrico en una joya digna de proteger.

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Hay muchas maneras de disfrutar de este manjar, desde aperitivos tan sabrosos como la marinera murciana hasta platos de cocina internacional como la pasta alla puttanesca. Pero también pueden formar parte de un bocado tan rico y sencillo como es el bocadillo. El propio chef Jesús Sánchez ha compartido una de sus recetas preferidas a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Hoy preparamos un bocadillo vegetal y marinero que es una auténtica delicia: lechuga fresca, aguacate cremoso, nuestras inconfundibles anchoas, mayonesa y... un toque de pimiento", narra en uno de sus vídeos.

Receta de bocadillo de anchoas de Jesús Sánchez

Este bocadillo combina un rico pan crujiente con una mezcla untuosa de aguacate, mayonesa y anchoas en lata, junto a la frescura de la lechuga y el toque dulce del pimiento del piquillo.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
    • Preparación: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 barra de pan tipo baguette o panecillo
  • 1 lata de anchoas en aceite de oliva
  • 4 hojas de lechuga fresca (tipo romana o iceberg)
  • 1 aguacate maduro
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 2-3 pimientos del piquillo en tiras
  • Unas gotas de zumo de limón
  • Pimienta negra al gusto

Cómo hacer el bocadillo de anchoas de Jesús Sánchez, paso a paso

  1. Abre el pan a lo largo, sin separar completamente las mitades. Si quieres un extra de sabor, tuesta ligeramente el pan antes de montar el bocadillo.
  2. Pela el aguacate y aplástalo con un tenedor. Añade unas gotas de zumo de limón y pimienta negra.
  3. Unta la mayonesa en la base del pan y reparte el aguacate cremoso por encima.
  4. Coloca las hojas de lechuga bien lavadas y secas sobre el aguacate.
  5. Usa papel de cocina para secar ligeramente las anchoas y los pimientos antes de montar el bocadillo; así evitarás que el pan se humedezca demasiado.
  6. Distribuye las anchoas en lata de manera uniforme sobre la lechuga.
  7. Añade las tiras de pimiento del piquillo por encima de las anchoas.
  8. Cierra el bocadillo y presiona ligeramente. Deja reposar 2 minutos para que los sabores se mezclen bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este bocadillo rinde para 1-2 porciones, dependiendo del tamaño del pan.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 8-12 g
  • Grasas saludables: 15-18 g
  • Hidratos de carbono: 30-35 g
  • Fibra: 4-5 g
  • Calorías estimadas: 320-380 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir el bocadillo en el momento, aunque puede mantenerse en la nevera, bien envuelto, hasta 12 horas. Si lo preparas con antelación, guarda el aguacate tapado con film para evitar que se oxide.

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