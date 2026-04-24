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Jesús Sánchez, chef Michelin: “Mi tortilla favorita la hago con patata, cebolla bien pochada, huevo, queso que funda y cebollino por dentro”

El chef del triestrellado Cenador de Amós comparte con sus seguidores los mejores trucos para preparar una tortilla de patatas excelente

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La receta de tortilla de patata de Jesús Sánchez (Montaje Infobae)
La receta de tortilla de patata de Jesús Sánchez (Montaje Infobae)

Es la receta más repetida de todas en las redes sociales, aunque cada aparición sorprende con nuevos detalles, diferentes ingredientes y trucos sensacionales. La tortilla de patatas es un clásico de origen humilde que ha encontrado en los últimos años un resurgir sin precedentes, ganando su hueco incluso en restaurantes de alta cocina. El cocinero Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin en su restaurante Cenador de Amós, cuenta con su propia receta de tortilla, una versión muy especial que nos enseña a cocinar a través de sus redes sociales.

“Con cebolla, sin cebolla, poco cuajada, muy cuajada… hoy os traigo una versión diferente. Jugosa por fuera, corazón de queso fundente por dentro", explica el cocinero navarro, presentándonos una tortilla rellena de queso fundido que es la opción perfecta para recrear fácilmente en casa si queremos salir de la rutina.

La lista de ingredientes es sencilla, y así la desgrana el cocinero: “Patata gordita, cebolla bien pochada, huevo, queso que funda y cebollino por dentro”, resume. Además, presenta dos trucos que, dice, “cambian el juego”. El primero es que la patata debe entrar caliente al huevo batido. “Lo liga todo, queda cremosa por dentro”, asegura el chef. El segundo tiene que ver con el momento más importante: el de dar la vuelta a la tortilla. “Moja el plato con agua antes de darle la vuelta. Se desliza sola. Nunca más tendrás una tortilla rota”, explica Jesús Sánchez.

El restaurante 'Chic By Rosi La Loca' se ha alzado con el premio a la mejor tortilla de patatas de Madrid. Descubre los secretos de su receta y dónde puedes probar esta delicia gastronómica.

Receta de tortilla de patatas con cebolla y queso

La tortilla de patatas con cebolla y queso es una variante jugosa y cremosa de la clásica tortilla española. El chef Jesús Sánchez la elabora a base de patata cortada gruesa, cebolla pochada y una mezcla de huevos, con el añadido de queso fundente que se incorpora justo antes de la última vuelta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 patatas grandes
  • 1 cebolla grande
  • 6 huevos
  • 100 g de queso (emmental, manchego tierno, o mozzarella)
  • Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para freír)
  • Sal al gusto

Cómo hacer tortilla de patatas con queso, paso a paso

  1. Pica la cebolla y cocínala lentamente en una sartén con un chorro de aceite, hasta que se caramelice y obtenga un color tostado. Una vez lista, resérvala.
  2. Pela las patatas y córtalas en rodajas gruesas. Seca bien con papel.
  3. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las patatas a fuego medio-bajo, removiendo para que no se doren en exceso.
  4. Escurre el exceso de aceite y deja las patatas en un bol.
  5. Bate los huevos con sal. Incorpora la cebolla y la patata aún caliente y remueve suavemente.
  6. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite y vierte la mezcla. Cocina a fuego bajo.
  7. Cuando empiece a cuajar por los bordes, distribuye el queso por encima.
  8. Utiliza un plato ligeramente humedecido para dar la vuelta a la tortilla y vuelve a la sartén. Cocina 1-2 minutos más para que el queso funda y el interior quede jugoso.
  9. Sirve inmediatamente, dejando reposar 2 minutos para que asiente la forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 340 kcal
  • Proteínas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Grasas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días bien tapada. Para mantener la textura, es preferible consumir la tortilla a temperatura ambiente o templada, no recalentada al microondas.

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