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El lince ibérico, el milano real y la víbora hocicuda: el incendio en Doñana amenaza a un centenar de especies de fauna y flora

Se estima que el fuego, que ya se encuentra controlado, ha arrasado alrededor de 400 hectáreas en una zona de enorme valor ecológico

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El incendio en Doñana podría afectar a aproximadamente un centenar de especies. (Montaje Infobae con imágenes de Plan INFOCA/X, Rafael Bastante/Europa Press, Hans Hillewaert/Wikimedia Commons y Bouke ten Cate/Wikimedia Commons)
El incendio en Doñana podría afectar a aproximadamente un centenar de especies. (Montaje Infobae con imágenes de Plan INFOCA/X, Rafael Bastante/Europa Press, Hans Hillewaert/Wikimedia Commons y Bouke ten Cate/Wikimedia Commons)

El pasado domingo se declaró un incendio en el término municipal de Almonte (Huelva), en pleno Parque Nacional de Doñana, concretamente en una zona próxima al paraje de Marismillas. Cuatro días después, el Plan Infoca ha dado por controlado el fuego, 24 horas después de que quedase estabilizado.

Según las estimaciones de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el fuego podría haber arrasado alrededor de 400 hectáreas en una zona de enorme valor ecológico y que resulta clave para la biodiversidad, ya que las llamas han afectado principalmente a las dunas y corrales de Marismillas.

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Desde la organización ornitológica SEO/BirdLife ha señalado este jueves a través de un comunicado que este incendio ha dañado numerosos Hábitats de Interés Comunitarios, como “bosques de piño piñonero, monte blanco y dunas litorales”. En estos enclaves habitan especies de flora amenazada, que se encuentran “muchas de ellas al final de su ciclo reproductivo, lo que podría generar un problema añadido para su regeneración natural”. La asociación destaca, por ejemplo, la presencia del enebral costero y de la clavelina. Estos hábitats, además, son clave para muchas especies de fauna, algunas de las cuales se encuentran amenazadas.

El Rincón del Membrillo en Almonte del Parque Nacional de Doñana esta mañana (@Plan_INFOCA)
El Rincón del Membrillo en Almonte del Parque Nacional de Doñana(@Plan_INFOCA/X)

Mamíferos, aves, reptiles y plantas afectadas

Desde SEO/BirdLife indican que esta zona es especialmente relevante para la herpetofauna, que “se ve muy afectada debido a su baja capacidad para huir de las llamas”. Algunas son la víbora hocicuda, la culebra de herradura, la bastarda o la lagartija colilarga.

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También mamíferos, entre los que se encuentra el lince ibérico, con el que se realizan desde hace décadas grandes esfuerzos de conservación y reintroducción. Así, se ha pasado de tener solamente 94 ejemplares (tras lo que fue declarado “en peligro crítico de extinción”) en 2001 a 2.401 en 2024, lo que permitió reclasificarse como “en peligro” en 2015 y como “vulnerable” en 2024.

Los bomberos trabajan en el incendio declarado en Doñana este domingo. (Plan INFOCA/X)
Los bomberos trabajan en el incendio declarado en Doñana este domingo. (Plan INFOCA/X)

Otros mamíferos de mediano y gran tamaño también se pueden haber visto afectados, como los ciervos, gamos, jabalíes, tejones, meloncillos, zorros o ginetas. Además, aves como la curruca rabilarga y el milano real, declaradas como “en peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España; el águila imperial ibérica, “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas; el chotacabras cuellirojo, “vulnerable”, o la culebrera europea y el alcaraván. “El fuego se ha producido en plena época de reproducción de las aves en Doñana, el peor momento posible”, destacan.

La vulnerabilidad de Doñana ante las llamas

Los incendios forestales cada vez suponen una mayor amenaza para la biodiversidad española. Esto ya pudo observarse durante la oleada de fuegos que tuvo que combatirse en el verano de 2025. Según un informe elaborado por la Universidad de León, se quemaron entre el 8 y el 15 % del pequeño territorio que ocupa el urogallo cantábrico y el 17 % de las cuencas hidrográficas ocupadas por el desmán ibérico se vieron afectadas por la contaminación de arroyos por las cenizas.

Antonio Sanz informa sobre la situación actual del incendio en el Parque Nacional de Doñana (@antoniosanz)

El incendio de Doñana vuelve a poner sobre la mesa lo que suponen las llamas para la flora y fauna del país, que cuenta con endemismos que pueden verse gravemente afectados o incluso desaparecer. Desde SEO/BirdLife señalan que este fuego manifiesta “la elevada vulnerabilidad de Doñana frente al creciente riesgo de incendios forestales en un contexto marcado por el cambio climático, las altas temperaturas y la presión humana sobre el territorio”.

“Una vez que el incendio forestal esté completamente extinguido, será el momento de investigar las causas de este desastre ecológico, evaluar los daños que ha sufrido este Patrimonio de la Humanidad y poner en práctica las medidas preventivas necesarias para que no vuelva a suceder”.

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