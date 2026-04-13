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España arde en invierno: en el primer trimestre de 2026 se han quemado el doble de hectáreas que en el mismo periodo de 2025

Este año es el quinto con más superficie afectada de la última década, con 12.946,66 hectáreas arrasadas en solo tres meses

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En la imagen de archivo, agentes forestales apagan un incendio en los montes de la localidad española de Vargas. (EFE/ Pedro Puente Hoyos)
En la imagen de archivo, agentes forestales apagan un incendio en los montes de la localidad española de Vargas. (EFE/ Pedro Puente Hoyos)

España arde. Los españoles ya se han acostumbrado a las imágenes de grandes incendios forestales y, aunque son más comunes —que no normales— en verano, empiezan a serlo también en invierno. Durante los tres primeros meses de 2026, han ardido 12.946,66 hectáreas, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Esta cifra representa un aumento del 122 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 5.822 hectáreas, pero supone un descenso del 30 % frente al promedio registrado desde 2016, de 18.372 hectáreas anuales. La de este invierno es la quinta cifra más alta de la última década. En los primeros tres meses del año, con 864 conatos —incendios que no superan 1 hectárea— y 704 incendios de mayor envergadura.

El total de siniestros asciende a 1.568, una caída considerable frente a la media de 2.200 para este periodo en los últimos diez años. Los datos provisionales del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, recogidos hasta el 31 de marzo, confirman una tendencia a la baja y sitúan el norte peninsular como el principal foco. El noroeste –que incluye Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de León y Zamora– concentra el 89,55 % de toda la superficie afectada y el 60,2 % de siniestros registrados.

La noche del 14 de febrero, se ha declarado un incendio al sur de Cartagena, en Murcia. / 112 Murcia

En el informe no se incluyen los datos del gran incendio forestal de Losar de la Vera (Cáceres), iniciado el 30 de marzo y extinguido ya en abril después de que se calcinaran más de 800 hectáreas. Fue el primer gran incendio forestal registrado en España en lo que va de 2026, al superar el umbral de las 500 hectáreas que marca el MITECO. Tampoco figuran los focos de la última semana en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Zaragoza, ya que su extinción aún no era definitiva al cerrar el conteo mensual. Esto implica que la superficie total quemada podría aumentar cuando se actualicen los datos.

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