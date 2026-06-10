El viento complica la situación en el incendio de Huelva: la UME se incorpora a las tareas de extinción y 100 personas permanecen desalojadas

Un helicóptero del Infoca trabaja en la zona del puente del río Odiel, en el término de Gibraleón (Huelva), a 9 de junio de 2026 en San Bartolomé de la Torre, Huelva (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

Desde que el pasado lunes se declaró un incendio forestal en el paraje de Los Turbios, en el municipio de Villanueva de los Castillejos (Huelva), las llamas han arrasado ya aproximadamente 3.600 hectáreas. Las fuertes rachas de viento de las últimas horas no han hecho más que empeorar la situación, al reactivar focos que ya se tenían controlados.

El fuego, que amenaza los municipios de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, ha obligado esta medianoche a elevar a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

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Así lo anunció ante los medios de comunicación el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que indicó que la Junta de Andalucía había reclamado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya trabaja en la zona. Desde esta noche, los soldados del Segundo Batallón de Intervención de la base de Morón (Sevilla) permanecen desplegados y pendientes de la evolución del viento previsto para este miércoles.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, anuncia que se eleva el plan de emergencia a nivel 2 en el incendio de Huelva. (Antonio Sanz/X)

Esta noche el trabajo ha sido intenso en la zona, especialmente en el flanco izquierdo, donde los efectivos han dedicado su esfuerzo a frenar las llamas ante la previsión del cambio de viento. Las tareas nocturnas, además, han contado con la incorporación de maquinaria pesada (bulldozers), autobombas y nodrizas de la UME, así como especialistas en la técnica de fuego técnico y quemas ensanchadas.

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Centenares de vecinos desalojados

Centenares de vecinos han tenido que ser desalojados de sus viviendas ante el avance del fuego, de los cuales muchos de ellos ya han podido regresar a sus casas. Es el caso de un grupo de 22 temporeros que habían sido alojados de forma provisional en el pabellón deportivo de San Bartolomé de la Torre, así como los habitantes de la zona de la Venta de los Cazadores.

Por el contrario, alrededor de cien personas continúan evacuados por el incendio declarado en Villanueva de los Castillejos, por lo que han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares.

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Operativos del Infoca trabaja en la zona del puente del río Odiel, en el término de Gibraleón (Huelva), a 9 de junio de 2026 en San Bartolomé de la Torre, Huelva (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

La previsión del viento aumenta la preocupación

El de Huelva se ha convertido ya en uno de los primeros grandes incendios forestales del año, así como de la campaña estatal de verano, que una vez más se adelantó al 1 de junio. La situación en Huelva continúa siendo compleja, pese a que en la mañana del martes la evolución era favorable: por la tarde, las fuertes rachas de viento reactivaron varios flancos.

“Lo que han hecho [las rachas de viento] no es hacer crecer el incendio de manera significativa, sino reavivar, reactivar focos que ya habíamos logrado avanzar”, señaló a medianoche Sanz, que destacó que esto se había producido en el frente izquierdo.

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Imagen de zona calcinada en el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva), a 9 de junio de 2026 en San Bartolomé de la Torre, Huelva (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

“Se nos avecina mañana una situación que puede complicarse, de cambio de viento que se anuncia puede ocurrir sobre las 11-12 de la mañana”, ha remarcado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Estas previsiones fueron las que motivaron la petición de ayuda de la UME, ante la amenaza de que la situación del fuego continúe complicándose.

El principal peligro actualmente se encuentra en que el viento pase del noroeste al sureste, lo que podría provocar que “lo que hoy es cola se pueda convertir en cabeza y a partir de ahí podría extenderse hacia arriba”.

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*Con información de EFE