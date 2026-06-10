La economía española resiste a la incertidumbre internacional y crecerá este año un 2,4%, según BBVA Research

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE/ Borja Sanchez-trillo)

España resiste bien el shock energético y pese a la incertidumbre global mantendrá su crecimiento este y el próximo año por encima del 2%. Así lo recoge el informe Situación España elaborado por BBVA Research, que mantiene su confianza en la resiliencia de la economía española.

En concreto, el organismo prevé un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,4% en 2026, pero revisa a la baja tres décimas su estimación para 2027, hasta el 2,1%, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía, la incertidumbre geopolítica y la debilidad de la economía europea.

PUBLICIDAD

E informe correspondiente a junio de 2026, subraya que la economía nacional continúa apoyándose en varios pilares sólidos: la inercia positiva de la actividad y el empleo, el dinamismo de las exportaciones de servicios, la inmigración como motor de creación de puestos de trabajo, la inversión en vivienda y una política fiscal que sigue siendo expansiva a corto plazo.

Sin embargo, los economistas advierten de que “el impacto del mayor precio de la energía y los insumos ha sido más intenso y persistente de lo previsto y podría moderar el crecimiento a medio plazo”.

PUBLICIDAD

El petróleo se dispara y cambia el escenario global

Uno de los factores clave del nuevo diagnóstico es el encarecimiento del crudo. BBVA Research señala que el precio del petróleo se sitúa ahora cerca de los 90 dólares por barril, frente a un escenario previo que contemplaba niveles ligeramente superiores a los 70 dólares.

Este aumento no solo afecta a la energía, sino que se traslada a toda la cadena productiva. “El coste para la economía mundial no proviene solo del petróleo, sino de una combinación de materias primas más caras, la reaparición de cuellos de botella logísticos y el deterioro de la confianza”, explican los economistas.

PUBLICIDAD

Aunque el impacto no es inmediato en términos de crecimiento, el informe advierte de que el margen de resistencia se está reduciendo. Europa, además, aparece como una de las regiones más vulnerables a este shock energético.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explica la importancia de la regularización migratoria, destacando la demanda de diversos sectores. Subraya que la migración es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.

Europa pierde impulso y el BCE se enfrenta a un dilema

BBVA Research recorta sus previsiones para la eurozona, que crecerá un 0,7% en 2026 y un 1,2% en 2027, frente al 1,1% y el 1,4% estimado anteriormente. La combinación de demanda interna débil y caída de exportaciones sitúa a la región en un escenario de fragilidad.

PUBLICIDAD

En este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) afronta una situación especialmente compleja. La inflación vuelve a repuntar, pero lo hace en un entorno de crecimiento débil y con un shock energético que limita la capacidad de reacción de la política monetaria.

Los economistas prevén que la inflación se modere gradualmente hasta niveles medios del 2,9% en 2026 y del 1,8% en 2027. A partir de ahí, el BCE podría realizar ajustes adicionales en los tipos de interés, con una subida acumulada de 50 puntos básicos hasta alcanzar un tipo terminal del 2,5%. “Es una estrategia de endurecimiento gradual y adelantado: actuando pronto para preservar credibilidad, pero sin ignorar que un exceso de restricción podría agravar una desaceleración ya en marcha”, resume el informe.

PUBLICIDAD

El impacto en España: exportaciones bajo presión e inflación al alza

El efecto del encarecimiento energético también se dejará sentir en la economía española a través de las exportaciones y la inversión. BBVA Research estima que el shock de oferta derivado del conflicto en Oriente Medio restará hasta 0,5 puntos al PIB en 2026 y 0,1 en 2027, además de elevar la inflación en 1,3 y 0,6 puntos respectivamente.

Las exportaciones de bienes serán uno de los canales más afectados, con una caída prevista del 1,2% en 2026. La pérdida de competitividad será especialmente intensa en sectores industriales y agroalimentarios, debido al encarecimiento de la energía y los fertilizantes.

PUBLICIDAD

En contraste, la inversión en vivienda se mantiene como uno de los grandes motores de crecimiento, con incrementos previstos del 5,7% en 2026 y del 6,7% en 2027.

El boom de la vivienda sigue empujando la economía

El mercado inmobiliario continúa siendo uno de los pilares del crecimiento. La creación de nuevos hogares, en torno a 200.000 al año, junto con la escasez de oferta en grandes ciudades, está presionando los precios al alza.

PUBLICIDAD

BBVA Research prevé que la vivienda siga encareciéndose un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027, lo que a su vez incentiva la construcción y la inversión en el sector.

Las condiciones de financiación siguen siendo relativamente favorables, lo que, unido a la rentabilidad del sector, atrae capital y mantiene el dinamismo de la actividad constructora.

PUBLICIDAD

Turismo, servicios y empleo: los motores que sostienen el crecimiento

El consumo de no residentes seguirá siendo un motor clave, con crecimientos del 4,6% en 2026 y del 2,5% en 2027. El turismo se mantiene fuerte, aunque con limitaciones de capacidad en destinos tradicionales.

También destaca el buen comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos, que avanzarán un 6,5% y un 4,5% en el bienio, consolidándose como un sector menos expuesto a los shocks energéticos y comerciales.

En el mercado laboral, la economía española continuará creando empleo gracias a la inmigración y a la mayor participación laboral. Se prevén 540.000 nuevos puestos de trabajo en 2026 y 455.000 en 2027, lo que seguirá apoyando los salarios y el consumo.

Consumo, fiscalidad y riesgos a medio plazo

El consumo privado seguirá creciendo, aunque con menor intensidad debido a la inflación y al aumento del euríbor, que ha pasado del 2,2% al 2,8% en pocos meses. Aun así, la renta disponible de los hogares aumentará un 2% en 2026 y un 2,5% en 2027.

La política fiscal también juega un papel relevante. El déficit público se situará en el 2,8% del PIB en 2026 y en el 2,5% en 2027, impulsado por medidas de apoyo a la demanda interna y ayudas vinculadas a crisis recientes.

Entre los riesgos destacados figuran la pérdida de poder adquisitivo, la baja productividad de parte de la población inmigrante, la reducción del impulso fiscal y el fin de los fondos europeos NGEU.

Oportunidades en un entorno incierto

Pese a los desafíos, BBVA Research identifica varias oportunidades. Entre ellas, la diversificación de exportaciones hacia Mercosur, el impulso del turismo por cambios en la seguridad global, la regularización de trabajadores extranjeros, el aumento del gasto en defensa y el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030.

En conjunto, el diagnóstico del informe es claro: la economía española mantiene su fortaleza a corto plazo, pero afronta un escenario más exigente en el medio plazo, donde la energía, la inflación y la debilidad europea marcarán el ritmo del crecimiento.