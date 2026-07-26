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Aurelio Rojas, cardiólogo: “Se acaba de publicar el mayor consenso científico sobre los beneficios del café”

El experto analiza la última evidencia científica y explica cómo afecta su consumo al organismo

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Estos son todos los beneficios del café
Montaje de Aurelio Rojas. (Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en España. Según los datos de la Asociación Española del Café, la ingesta media entre los españoles es de 4,2 kilos al año, lo que equivale a 562 tazas.

Sin embargo, no todo el mundo tiene claros sus beneficios. De hecho, muchos creen que son reales algunos bulos. Por este motivo, el cardiólogo Aurelio Rojas, que tiene miles de seguidores en redes sociales, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@doctorrojass) en el que profundiza sobre sus propiedades.

“Como médico, estoy sorprendido, y es que la ciencia acaba de confirmar si el café es bueno o malo para la salud. Se acaba de publicar el mayor consenso científico sobre los beneficios para la salud del café por la American Heart Association”, afirma durante los primeros segundos.

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Las propiedades del café

Según explica Rojas, este consenso científico concluye que el consumo moderado de café se asocia a importantes beneficios para la salud cardiovascular y metabólica. En concreto, señala que las personas que toman café presentan un 10% menos de riesgo de sufrir un infarto, un 20% menos de padecer un ictus y un 30% menos de desarrollar diabetes tipo 2. Además, se relaciona con una menor probabilidad de sufrir insuficiencia cardíaca y determinadas arritmias.

El cardiólogo asegura que estos efectos se deben, en gran medida, a los polifenoles y antioxidantes presentes en el café. Según explica, estos compuestos favorecen el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, tienen propiedades antiinflamatorias y mejoran la sensibilidad a la insulina, factores que contribuyen a una mejor salud cardiovascular.

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No obstante, el cardiólogo recuerda que estos beneficios están asociados a un consumo moderado. En concreto, indica que la evidencia científica hace referencia a una ingesta de entre dos y cinco tazas de café al día, siempre sin superar los 400 miligramos diarios de cafeína. Asimismo, recomienda optar por café filtrado, ya que el café sin filtrar podría elevar los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como malo.

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Los compuestos del café

Más allá de la cafeína, el café contiene numerosos compuestos bioactivos que han despertado el interés de la comunidad científica por sus posibles efectos positivos sobre la salud. Entre ellos destacan los polifenoles, especialmente los ácidos clorogénicos, unas sustancias que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y el desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

Además de los antioxidantes, el café aporta pequeñas cantidades de minerales como el magnesio y el potasio, así como vitaminas del grupo B, aunque en cantidades modestas. La combinación de estos compuestos es la que, según diversas investigaciones, podría contribuir a mejorar la función de los vasos sanguíneos, reducir la inflamación y mejorar el metabolismo de la glucosa.

No obstante, los expertos recuerdan que estos beneficios dependen tanto de la cantidad consumida como de la forma de preparación. Asimismo, añaden que el café no debe entenderse como un alimento milagroso, sino como un elemento que puede formar parte de una alimentación equilibrada y de un estilo de vida saludable.

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