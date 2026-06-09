La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

Imagen de archivo de varias monedas de euro sobre una bandera de España (Canva)

La guerra de Oriente Medio no ha conseguido frenar el crecimiento económico de España. La productividad laboral y una sólida posición física explican, en cierta medida, las previsiones de crecimiento de la cuarta economía de la Unión europea, que apuntan a un aumento del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) interanual, lo que supone el triple del aumento previsto para la eurozona (0,7%), según ha destacado Goldman Sachs Researchs en un informe.

“La economía de esta nación del sur de Europa está demostrando una resiliencia estructural en medio de la crisis energética mundial”, ha indicado en el informe el economista especializado en el sur europeo Filippo Taddei. Según el experto, la estabilidad de los bonos, la migración y la reducción de la deuda son algunos de los ingredientes de la receta española para mantener al alza su crecimiento económico.

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Taddei ha destacado que los bonos del Estado de España han sabido mantenerse estables en medio del alza de los precios de la energía, a diferencia de otros países europeos. Los inversores siguen confiando en la situación interna del país, aunque las diferencias de la deuda española se han ampliado, en consonancia con la inflación generalizada y la desaceleración del crecimiento global.

“La actividad económica ha seguido superando a la de la zona euro y Estados Unidos desde mediados del año pasado, mientras que los diferenciales de la deuda soberana se han mantenido relativamente ajustados, lo que indica la confianza de los inversores en las perspectivas de España”, ha detallado.

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Por otra parte, el experto ha puesto el foco en el aumento de los precios de la energía, que podría disuadir los viajes aéreos y afectar al turismo, y en la “volátil” situación política del país, que podría mermar la confianza de los inversores ante las próximas elecciones generales de 2027.

El rol del turismo y la migración en la economía española

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explica la importancia de la regularización migratoria, destacando la demanda de diversos sectores. Subraya que la migración es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.

El economista ha tenido en cuenta también el papel de la migración en la economía española, señalando que, a diferencia de las políticas que llevan a cabo otros países de la región, la acogida de grandes flujos migratorios netos por parte de España ha sido “un factor clave” para el crecimiento económico, incluso cuando su apertura a la inmigración ejerce presión sobre el mercado inmobiliario.

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La evolución del turismo es otro de los factores a destacar, ya que este sector representa el 12,6% del PIB, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas. Taddei ha considerado que cada reducción del 10% en las llegadas de turistas por vía aérea podría disminuir el PIB en aproximadamente un 0,3%.

Por último, el informe del experto señala que España ha adoptado “una postura fiscal contundente ante el alza de los precios del petróleo y el gas natural provocada por el conflicto en el estrecho de Ormuz”, con medidas como reducción de impuestos y ayudas a hogares y empresas, si bien es la menos expuesta de las cuatro principales economías europeas -por detrás de Alemania, Francia e Italia-.

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El gasto adicional, que supera el de medidas de Alemania, Francia e Italia, no ha socavado la situación fiscal general del Gobierno, según Taddei, que destaca la decisión de no priorizar la inversión militar. “Esta política ha preservado la credibilidad del país ante el mercado de bonos, y España es ahora el único país entre los cuatro primeros de la UE que se espera que reduzca su ratio deuda/PIB en los próximos tres años”, ha concluido.