El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Embalse y presa de Picadas, en Madrid. (Gabri Solera/Europa Press)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

El desarrollo siempre se apoyó en tres pilares silenciosos: energía, transporte y agua. Durante mucho tiempo, el agua fue el más invisible. Estaba ahí, disponible, barata y confiable. Ese supuesto dejó de ser válido. Sequías prolongadas, sobreexplotación de acuíferos y lluvias concentradas alteraron la geografía productiva.

Hoy, la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen. Las cifras confirman el giro. Según el Banco Mundial, más del 70% del uso de agua dulce se destina a la agricultura y cerca del 20% a la industria. La OCDE advierte que la escasez hídrica puede reducir el crecimiento económico hasta en 6% del PIB en regiones expuestas. El agua dejó de ser un insumo pasivo. Se convirtió en una variable estratégica. “El mapa económico ya no se dibuja solo con rutas y puertos. También se traza con ríos, acuíferos y reservas”.

Sectores enteros empiezan a reorganizarse en función de la disponibilidad hídrica. Cultivos intensivos, industrias químicas, minería y alimentos dependen de volúmenes estables y previsibles. Ejemplos recientes lo muestran:

● Regiones agrícolas que migraron hacia cultivos menos demandantes de agua redujeron pérdidas por sequía.

● Plantas industriales con circuitos cerrados de recirculación bajaron su consumo hasta 40%.

● Centros productivos cercanos a fuentes seguras de agua atraen nuevas inversiones.

● Zonas sin planificación hídrica pierden competitividad frente a territorios con infraestructura de almacenamiento.

La FAO estima que el riego tecnificado puede aumentar rendimientos entre 15% y 25% usando menos agua. “Producir dejó de ser solo cuestión de suelo y capital. Pasó a depender de la gestión hídrica”.

Exterior de la desaladora de Sagunto, en Sagunto, Valencia, que en 2024 dio 22.000 litros de agua al día a Cataluña durante la crisis de sequía de esa región. (Europa Press)

Ciudades que aprenden a administrar su recurso más crítico

Las áreas urbanas concentran población y consumo. Cuando el agua escasea, se tensionan servicios, tarifas y estabilidad social. Casos concretos:

● Ciudad del Cabo logró evitar el “día cero” mediante reducción de pérdidas y control de consumo.

● Singapur reutiliza más del 40% de su agua mediante sistemas avanzados de tratamiento.

● Barcelona invierte en desalación y reutilización para reducir la dependencia de las lluvias.

● Lima desarrolla reservorios urbanos para enfrentar temporadas secas.

El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que cada dólar invertido en infraestructura hídrica urbana genera entre 2 y 4 dólares en beneficios económicos al evitar cortes y pérdidas productivas. “Administrar agua es administrar crecimiento”.

La localidad fue abandonada como consecuencia de la construcción de un embalse y ahora su visita es totalmente gratuita

Infraestructura hídrica como base de competitividad

Canales, embalses, redes de distribución y plantas de tratamiento fueron diseñados para climas más estables. Hoy se exige otra lógica: capturar agua cuando sobra y distribuirla cuando falta. Ejemplos sectoriales:

● Parques industriales con plantas propias de tratamiento aseguran continuidad operativa.

● Puertos con sistemas de captación pluvial reducen presión sobre redes municipales.

● Zonas agrícolas con reservorios amortiguan sequías prolongadas.

● Regiones con drenajes reforzados evitan pérdidas por inundaciones.

La Agencia Europea de Medio Ambiente indica que la modernización de infraestructuras hídricas puede reducir pérdidas de red superiores al 30%. “El agua dejó de ser solo un servicio público. Se volvió un activo productivo”.

Almendros muertos por la sequía, en España. (Asaja/Europa Press)

Financiamiento para el nuevo mapa del agua

El sistema financiero empezó a incorporar la variable hídrica en sus decisiones. Bancos y fondos observan consumo, fuentes y riesgos asociados. Herramientas en expansión:

● Bonos para infraestructura de captación y tratamiento.

● Créditos ligados a reducción de consumo hídrico.

● Seguros contra sequías e inundaciones.

● Fondos de inversión en tecnologías de reutilización.

En América Latina, los proyectos de riego eficiente concentran una parte creciente del financiamiento agrícola. En Medio Oriente, la desalación se financia con esquemas público-privados. En Europa, el agua se integra a los planes de inversión verde. “El capital ya no pregunta solo por rentabilidad. Pregunta por disponibilidad”.

El agua dejó de ser abundante. La escasez se volvió económica. La gestión se volvió competitiva. “El crecimiento ya no depende solo del mercado. Depende del recurso más básico”.

Que el agua redibuje el mapa del crecimiento no implica que el desarrollo se detenga. Implica que se reordena. Territorios que invierten en gestión hídrica, reutilización e infraestructura aseguran producción, atraen inversión y sostienen empleo. Los que no lo hagan enfrentarán costos crecientes y límites físicos. “El futuro no se define solo por capital o tecnología. También se define por quién sabe cuidar y administrar su agua”.