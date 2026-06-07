Muere un adolescente de 17 años por tocar un enchufe nada más salir de una piscina en Sevilla: sufrió una descarga eléctrica

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de 17 años ha muerto electrocutado este sábado en una piscina de la localidad sevillana de Gelves tras recibir una descarga eléctrica al salir del agua y entrar en contacto con un electrodoméstico o un enchufe, según confirmó la Guardia Civil a la Agencia EFE, añadiendo que los hechos exactos todavía se están esclareciendo.

El suceso ocurrió por la tarde. El menor acababa de salir de la piscina cuando tocó el aparato o la toma de corriente y recibió la descarga. El fallecimiento fue inmediato, según las mismas fuentes. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe se hizo cargo de la investigación y aguarda los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del accidente.

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El Ayuntamiento de Gelves trasladó sus condolencias a la familia y allegados del joven y anunció la suspensión de la agenda municipal de los próximos días. Entre los actos cancelados figura el IV Festival Flamenco del municipio. El consistorio precisó que está a la espera de decretar los días de luto oficial.

Otros sucesos del fin de semana

Por otro lado, un joven de 27 años ha fallecido durante la madrugada de este domingo tras ser rescatado del agua en una playa de Peñíscola (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

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El aviso se recibió a las 3.25 horas, momento en el que se movilizaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), el Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad y una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU).

Cuatro turistas murieron y una persona sigue desaparecida luego de que una ola de gran tamaño golpeara una piscina de agua de mar en España. El grupo se encontraba en una popular piscina natural situada en la rocosa costa occidental de Tenerife cuando el agua los arrastró repentinamente. Otros visitantes en la piscina alertaron de inmediato, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo de rescate urgente. Equipos de rescate utilizaron motos de agua y helicópteros durante la búsqueda realizada el domingo y recuperaron los cuerpos de dos hombres y una mujer.

A su llegada, los equipos sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de salvar la vida del joven. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los servicios médicos no pudieron revertir la situación y finalmente certificaron su fallecimiento.

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Y es que ha sido un fin de semana trágico para varios jóvenes. Así, durante la madrugada del sábado, otros dos jóvenes perdieron la vida en un accidente de tráfico, cuando el turismo en el que viajaban se salió de la vía por el margen derecho y volcó tras chocar contra un muro en el término municipal de Pinilla del Campo (Soria). Tenían 18 y 19 años, ha informado este domingo la Subdelegación del Gobierno.

De los otros tres pasajeros que resultaron heridos graves, uno tiene 23 años y es de Garray, y los otros 16 años y son de Soria. Los tres fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara de Soria. El siniestro vial se produjo a la 01:00 horas del sábado, en el punto kilométrico 14,520 de la carretera SO-P-2003 (de la N-122 a la CL-101 por Villar del Campo y Pinilla del Campo), en el término municipal de Pinilla del Campo. Por el momento, las causas del accidente están pendientes de investigación por parte de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Soria.

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Con información de EFE