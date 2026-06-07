España

Muere un adolescente de 17 años por tocar un enchufe nada más salir de una piscina en Sevilla: sufrió una descarga eléctrica

El joven murió en el acto, según ha informado la Guardia Civil

Guardar
Google icon
Vista de una piscina con agua azul clara y escaleras metálicas, rodeada por un borde pavimentado y densa vegetación verde, bajo la luz del sol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de 17 años ha muerto electrocutado este sábado en una piscina de la localidad sevillana de Gelves tras recibir una descarga eléctrica al salir del agua y entrar en contacto con un electrodoméstico o un enchufe, según confirmó la Guardia Civil a la Agencia EFE, añadiendo que los hechos exactos todavía se están esclareciendo.

El suceso ocurrió por la tarde. El menor acababa de salir de la piscina cuando tocó el aparato o la toma de corriente y recibió la descarga. El fallecimiento fue inmediato, según las mismas fuentes. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe se hizo cargo de la investigación y aguarda los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del accidente.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Gelves trasladó sus condolencias a la familia y allegados del joven y anunció la suspensión de la agenda municipal de los próximos días. Entre los actos cancelados figura el IV Festival Flamenco del municipio. El consistorio precisó que está a la espera de decretar los días de luto oficial.

Otros sucesos del fin de semana

Por otro lado, un joven de 27 años ha fallecido durante la madrugada de este domingo tras ser rescatado del agua en una playa de Peñíscola (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

PUBLICIDAD

El aviso se recibió a las 3.25 horas, momento en el que se movilizaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), el Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad y una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU).

Cuatro turistas murieron y una persona sigue desaparecida luego de que una ola de gran tamaño golpeara una piscina de agua de mar en España. El grupo se encontraba en una popular piscina natural situada en la rocosa costa occidental de Tenerife cuando el agua los arrastró repentinamente. Otros visitantes en la piscina alertaron de inmediato, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo de rescate urgente. Equipos de rescate utilizaron motos de agua y helicópteros durante la búsqueda realizada el domingo y recuperaron los cuerpos de dos hombres y una mujer.

A su llegada, los equipos sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de salvar la vida del joven. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los servicios médicos no pudieron revertir la situación y finalmente certificaron su fallecimiento.

Y es que ha sido un fin de semana trágico para varios jóvenes. Así, durante la madrugada del sábado, otros dos jóvenes perdieron la vida en un accidente de tráfico, cuando el turismo en el que viajaban se salió de la vía por el margen derecho y volcó tras chocar contra un muro en el término municipal de Pinilla del Campo (Soria). Tenían 18 y 19 años, ha informado este domingo la Subdelegación del Gobierno.

De los otros tres pasajeros que resultaron heridos graves, uno tiene 23 años y es de Garray, y los otros 16 años y son de Soria. Los tres fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara de Soria. El siniestro vial se produjo a la 01:00 horas del sábado, en el punto kilométrico 14,520 de la carretera SO-P-2003 (de la N-122 a la CL-101 por Villar del Campo y Pinilla del Campo), en el término municipal de Pinilla del Campo. Por el momento, las causas del accidente están pendientes de investigación por parte de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Soria.

Con información de EFE

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaSevillaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: el papa celebra la misa en Cibeles ante cerca de un millón de personas y con la presencia de la familia real

Este domingo arranca con una misa en la Plaza de Cibeles y culminará en el Movistar Arena con un encuentro con representantes de la cultura, el arte y la economía

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: el papa celebra la misa en Cibeles ante cerca de un millón de personas y con la presencia de la familia real

De dónde son los vinos y las hostias que se han repartido en la misa del papa León XIV en Cibeles: Jerez, Toledo y San Lorenzo de El Escorial

Para el evento masivo de la eucaristía de Cibeles, los organizadores calcularon un total de 460.000 formas consagradas

De dónde son los vinos y las hostias que se han repartido en la misa del papa León XIV en Cibeles: Jerez, Toledo y San Lorenzo de El Escorial

La misa del papa León XIV en Cibeles, en números: más de 1 millón de asistentes, 460.000 hostias y otras curiosidades

La celebración de este domingo ha contado con la participación de 500 sacerdotes, 1.800 ministros extraordinarios y alrededor de 18.000 voluntarios encargados de repartir las formas sagradas

La misa del papa León XIV en Cibeles, en números: más de 1 millón de asistentes, 460.000 hostias y otras curiosidades

Récord histórico para el lince ibérico: la población se duplica en cuatro años y supera los 2.600 ejemplares en la península

Según el último informe del Miteco, España cuenta con 2.269 linces censados y Portugal registra 394

Récord histórico para el lince ibérico: la población se duplica en cuatro años y supera los 2.600 ejemplares en la península

La pieza única que lleva el papa León XIV en la procesión del Corpus Christi: una custodia ligada a la historia de la protección de menores de Madrid

La elección de este objeto para presidir la celebración resalta el vínculo entre la tradición religiosa y la memoria viva de la diócesis de la capital

La pieza única que lleva el papa León XIV en la procesión del Corpus Christi: una custodia ligada a la historia de la protección de menores de Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Las familias hacen malabares entre campamentos, escasos días libres y “depender de una red familiar que no siempre existe” para poder conciliar en verano

Así cotizan y cobran la pensión los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España: del RETA al Régimen General de la Seguridad Social

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

DEPORTES

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”