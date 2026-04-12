Adaptarse ya no es opción: los drones que encarecieron tu vida esta semana

Una persona echa combustible en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

No lo viste en la sección de economía, pero ya lo pagaste. Esta semana, nuevos ataques con drones contra infraestructura petrolera en Irak volvieron a mostrar que el problema ya no es solo la guerra, sino la facilidad con la que un artefacto barato puede alterar activos que sostienen cadenas globales de energía, transporte, fertilizantes y alimentos.

Reuters informó este sábado un incendio en instalaciones de almacenamiento operadas por compañías extranjeras en Basora tras un ataque con drones, y esa señal se suma al salto del crudo que ya se había disparado a fines de marzo, cuando el Brent rozó los 117 dólares y el WTI volvió a superar los 100 por primera vez desde 2022 por la ampliación del conflicto y el riesgo sobre Hormuz y el Mar Rojo.

Eso es exactamente lo que encarece tu vida: cuando la energía entra en zona de tensión, el combustible deja de ser un coste aislado y pasa a ser una variable que atraviesa camiones, puertos, electricidad, frío industrial, insumos agrícolas, plásticos, envases, supermercados y tasas de interés.

No es exageración, es estructura: cada shock energético entra al sistema como un impuesto invisible y se multiplica sobre todo lo demás.

El yacimiento de Basora, en Irak. (Reuters)

Cada shock es inflación importada

Mi profesor y amigo Steve Hanke viene explicando hace años, en análisis recogidos por Reuters sobre hiperinflación y shocks de oferta, que cuando la producción y la logística se desordenan, los precios reaccionan con brutalidad. Traducido al presente, eso significa que el conflicto militar ya no necesita ocupar territorios para dañar economías: le alcanza con interrumpir flujos.

Hace días festejamos un almuerzo que tenemos cada año y me quedo con esta reflexión de Steve: “Cada shock energético relevante se transforma en inflación importada antes de que la política monetaria pueda siquiera explicarlo”.

Pero el problema real no termina en Medio Oriente. Continúa en Asia. India sigue siendo uno de los grandes motores del crecimiento de demanda energética global y la IEA la describe como un país cuya demanda de energía crecerá con gran rapidez, obligando a invertir masivamente en generación y redes. China, aunque ya muestra señales de meseta en algunos combustibles líquidos tradicionales, sigue siendo una pieza decisiva para la demanda global de crudo, petroquímica, manufactura y comercio marítimo; la propia IEA advirtió en marzo de 2025 que la demanda china de combustibles alcanzó una meseta, pero no por debilidad económica estructural sino por un reordenamiento tecnológico mientras crece el peso petroquímico y sigue siendo un consumidor determinante del sistema.

Eso quiere decir algo muy simple y muy duro: China ya no empuja cada shock como antes, pero India sí acelera el nuevo piso de demanda; una desacelera un tramo, la otra sostiene la presión de fondo. China ya no define sola el precio del miedo, pero India sí ayuda a definir el nuevo piso del sistema.

Adhesión a Mercosur. (Reuters)

La importancia de Mercosur

En ese escenario, Mercosur deja de ser una periferia diplomática y vuelve a ser una plataforma de provisión estratégica. Alimentos, energía, minerales, biocombustibles y puertos profundos empiezan a valer más no porque el mundo se haya vuelto más amable con Sudamérica, sino porque el sistema necesita territorios capaces de sostener oferta real.

Los acuerdos sobre Mercosur-Europa e India-Mercosur no eran textos sobre comercio idealista, eran advertencias tempranas de que los acuerdos y flujos nuevos nacen cuando el sistema global necesita reubicar seguridad de abastecimiento.

Europa no se acerca a Mercosur por romanticismo comercial; se acerca porque necesita comida, minerales, trazabilidad, puertos, energía ampliada y rutas alternativas para sostener competitividad. Y al mismo tiempo Europa no compite por volumen como China, India o Estados Unidos: compite por arquitectura. Regula, financia, certifica, condiciona acceso y captura valor financiero global. El gran movimiento europeo no es industrial puro, es sistémico.

La Comisión Europea, el BCE, el ecosistema de bancos, fondos y estándares están construyendo una estructura donde el valor no lo gana solo quien produce, sino quien verifica, financia, integra y vuelve bancable la transición. Por eso el CBAM, por eso la trazabilidad, por eso el capital europeo entra donde puede ordenar riesgo. “Europa no quiere dominar cada tonelada, quiere dominar la lógica financiera que decide qué tonelada vale más”.

Y ahí aparece el punto central del artículo: adaptarse ya no es opción porque la adaptación dejó de ser un capítulo ambiental y se convirtió en una tecnología económica.

Tecnología verde. (Freepik)

No es un ‘gasto moral’

El WRI difundió en 2025 un estudio sobre 320 inversiones en adaptación y resiliencia en 12 países mostrando que cada dólar invertido genera más de 10 dólares en beneficios en diez años, mientras UNEP advirtió en su Adaptation Gap Report 2024 que el financiamiento de adaptación sigue rezagado respecto de las necesidades reales; al mismo tiempo, documentos del Banco Mundial muestran que el impacto climático sobre infraestructura y transporte puede significar pérdidas equivalentes a entre 2% y 10% del PIB a nivel país si no se corrigen vulnerabilidades.

Esa es la clave: la adaptación no es un gasto moral, es una defensa del flujo de caja nacional. Si una ciudad se inunda, si una red eléctrica colapsa, si un puerto baja su operatividad, si una refinería no puede sostener temperatura, si un tren reduce velocidad por calor extremo, no se está rompiendo un activo; se está encareciendo el sistema entero.

París, Róterdam, Medellín y Tokio no se rediseñan por estética verde, sino porque entendieron que cada grado, cada corte de luz, cada hora de logística perdida y cada metro cúbico de agua mal gestionado se traduce en menor productividad, mayor riesgo fiscal y menor valor patrimonial. “El valor inmobiliario y el valor logístico van a empezar a separarse: ganará el activo que siga funcionando cuando falle el resto”.

Un giro agresivo

Las empresas ya lo entendieron mejor que muchos gobiernos. McKinsey ha señalado que la resiliencia reduce interrupciones operativas, pero lo decisivo no es solo producir más días, sino financiarse mejor.

Una empresa capaz de demostrar continuidad bajo estrés hídrico, térmico o energético será percibida como menos riesgosa por bancos, aseguradoras, compradores y fondos. La resiliencia va camino a convertirse en una variable de crédito. “Las empresas que no integren resiliencia pagarán un sobreprecio financiero aunque sigan siendo rentables en papel”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

En Oil & Gas este giro es todavía más agresivo porque combina seguridad energética, reducción de emisiones y supervivencia comercial. La discusión importante ya no es solo cuánto emite una planta, sino cuánto dinero pierde por operar con fugas, ineficiencias térmicas, sobreconsumo, mala recuperación de calor, fallas de proceso, tiempos muertos y logística defectuosa.

Ahí entra el diferencial: The Earthshot Prize junto a BalGreen crearon las micro soluciones que no se presentan como una catequesis verde, sino como cirugía económica sobre puntos concretos donde la industria energética pierde plata todos los días. Si esas mejoras se miden bien, el ahorro futuro deja de ser una promesa y pasa a ser un activo financiero verificable.

Sobre esa base aparecen los instrumentos tailor made: bonos por cumplimiento, obligaciones negociables ligadas a performance, estructuras privadas de financiación y vehículos donde el mercado adelanta capital hoy contra eficiencias futuras auditables. La empresa no se descapitaliza para implementar; el mercado financia porque compra un flujo de ahorro real, no un eslogan.

Eso cambia todo: la reducción de emisiones deja de ser coste, la eficiencia deja de ser un ajuste interno y ambas pasan a formar parte del sistema financiero. “La próxima gran clase de activos climáticos no será el carbono abstracto, será la eficiencia demostrada”.

En paralelo, la energía nuclear gana espacio otra vez, no por nostalgia tecnológica, sino porque ofrece estabilidad en un sistema que ya aprendió a desconfiar de la dependencia única.

La central nuclear de Almaraz, en Extremadura. (Europa Press)

El gran ejemplo

Francia sigue siendo el gran caso europeo de electricidad nuclear, y su peso estructural explica por qué la combinación nuclear, renovables, almacenamiento y eficiencia empieza a verse como el modelo menos ideológico y más serio para sistemas eléctricos presionados por calor extremo, electrificación y seguridad industrial. “La matriz ganadora no será la más pura, será la más estable”.

Mientras tanto, el capital ya se movió. Los seguros paramétricos, los fondos de resiliencia, los bonos ligados a desempeño, los vehículos de infraestructura robusta y el financiamiento climático de organismos multilaterales no son modas: son la respuesta natural de un mercado que entendió que reparar tarde destruye valor, mientras anticipar genera retorno.

El BID, el Banco Mundial, fondos soberanos y gestores privados están pivotando hacia activos que puedan seguir operando en escenarios más hostiles. El mercado no está esperando consenso político: está “repricing” el mundo. Los activos no adaptados van a perder valor más rápido que lo que hoy descuentan sus balances.

Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. (Reuters)

Por eso el verdadero mensaje es más duro que ambiental y más útil que moral.

Los drones no solo encarecieron esta semana la energía: mostraron que vivimos en una economía donde la fragilidad física se transforma cada vez más rápido en inflación, volatilidad y castigo financiero. China sostiene peso sistémico, India acelera demanda, Mercosur gana centralidad como proveedor real y Europa ordena el tablero desde la regulación y las finanzas.

Todo eso converge en una sola conclusión: adaptarse ya no es opción porque dejar de hacerlo significa aceptar más inflación, más coste de capital, más interrupciones y menos soberanía económica. El error del enemigo ya no es militar. Es económico.