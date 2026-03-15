El dinero giró el timón

La inversión estratégica impulsa el desarrollo social y económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

El dinero siempre tuvo olfato para el riesgo. Cuando algo amenaza la estabilidad, el capital cambia de rumbo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Bancos, fondos y aseguradoras ya no observan solo balances pasados: miran cómo se comportará una empresa o un territorio cuando falte agua, suba la temperatura o se interrumpa la energía.

Las cifras explican el movimiento. Según Swiss Re, los desastres naturales generaron pérdidas superiores a 250.000 millones de dólares en un solo año. El Banco de Pagos Internacionales advierte que los riesgos físicos y de transición pueden amplificar crisis financieras si no se incorporan en los modelos de crédito. El mensaje es claro: prestar sin mirar el entorno se volvió peligroso. “El dinero no se retiró del sistema. Cambió la forma de elegir”.

Durante décadas, el análisis crediticio se basó en ingresos, historial y garantías. Hoy se suman preguntas nuevas: ¿Qué pasa si una planta queda sin agua? ¿Qué ocurre si una ciudad se inunda? ¿Qué impacto tiene una ola de calor sobre la productividad? ¿Qué sucede si una ruta logística se corta por incendios o tormentas?

Ejemplos reales muestran el giro:

● En zonas costeras de Estados Unidos, millones de viviendas quedaron fuera del mercado asegurador por riesgo de inundación.

● En Europa, aseguradoras redujeron cobertura agrícola en regiones afectadas por sequías repetidas.

● En Asia, proyectos industriales fueron relocalizados por exposición a tifones.

El riesgo dejó de ser sólo financiero. Pasó a ser territorial, energético y climático. “El crédito dejó de ser una apuesta. Se volvió un filtro”.

Varias turbinas eólicas se alzan contra un cielo nublado y un sol poniente, simbolizando la producción de energía renovable en un parque eólico. (Freepik)

Invertir es financiar estabilidad

Este cambio redefine qué proyectos reciben capital. Las inversiones que reducen consumo energético, optimizan agua o bajan emisiones no solo cumplen objetivos ambientales: ofrecen mayor previsibilidad operativa.

Datos concretos: las empresas con programas de eficiencia energética reducen entre 15% y 40% sus costos fijos; compañías que diversifican fuentes de energía disminuyen su exposición a crisis de precios; infraestructuras adaptadas a lluvias intensas reducen interrupciones logísticas hasta 30%.

Casos prácticos:

Fondos inmobiliarios priorizan edificios con buen desempeño térmico porque conservan su valor en olas de calor.

Bancos multilaterales financian industrias con sistemas de reutilización de agua para asegurar la continuidad productiva.

Puertos que electrifican operaciones acceden a líneas de crédito preferenciales.

“La nueva lógica funciona así: el entorno se traduce en riesgo, el riesgo se traduce en tasa, la tasa se traduce en decisión”.

Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

Herramientas que conectan territorios y finanzas

El cambio de rumbo del capital se apoya en instrumentos concretos:

● Créditos con tasa ligada a reducción de emisiones o consumo energético.

● Bonos destinados a infraestructura hídrica, energética y urbana.

● Seguros paramétricos que se activan ante eventos medibles como sequías o tormentas.

● Mercados voluntarios que convierten reducciones en activos negociables.

Ejemplos: empresas energéticas que emiten bonos verdes logran financiación más barata que con deuda tradicional; productores agrícolas con seguros climáticos mantienen ingresos aun con pérdidas de cosecha.

Industrias que monetizan reducciones de emisiones financian parte de su reconversión tecnológica. “El dinero no castiga. Selecciona modelos más estables”.

Una amplia avenida de una ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados y grandes empresas, ante el mismo criterio

Los gobiernos dejaron de ser solo reguladores. Se convirtieron en organizadores del flujo financiero. Crean garantías, fondos de transición y marcos que orientan la inversión hacia proyectos más robustos. La Unión Europea moviliza más de 600.000 millones de euros hacía adaptación e infraestructura energética.

Estados Unidos destina cifras similares a redes eléctricas y transporte limpio. China lidera la electrificación industrial y la movilidad eléctrica. Las grandes empresas, por su parte, entienden que acceder a capital depende de su perfil territorial y energético. Por eso: miden su huella, aseguran suministros, rediseñan logística, invierten en eficiencia. “El crédito dejó de premiar volumen. Premia previsión”.

“El dinero no se volvió verde, se volvió prudente”

Los desastres aumentan. Los costos aparecen en los balances. “Los inversores buscan proyectos menos frágiles. El dinero no se volvió verde. Se volvió prudente”.

Que el dinero haya girado el timón no significa que abandone la economía. Significa que busca un rumbo más seguro. Bancos, fondos y aseguradoras están financiando aquello que resiste mejor el mundo que viene: empresas eficientes, territorios preparados e infraestructuras adaptadas. La rentabilidad del futuro no se construirá solo con crecimiento. Se construirá con estabilidad.