China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

Xi Jinping y Donald Trump. (Europa Press)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

La mayoría de las personas todavía cree que la gran disputa entre China y Estados Unidos sigue siendo una guerra comercial clásica hecha de aranceles, exportaciones y tensiones diplomáticas. Pero debajo de esa superficie se está desarrollando algo muchísimo más profundo y probablemente mucho más peligroso porque la verdadera batalla ya no es solamente por productos, fábricas o balanzas comerciales, sino por el control de la infraestructura energética y tecnológica que sostendrá la economía mundial durante las próximas décadas.

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La próxima superpotencia global probablemente no será únicamente la que tenga más petróleo, más soldados o más bancos, sino la que logre controlar simultáneamente inteligencia artificial, electricidad, centros de datos, baterías, minerales estratégicos, redes energéticas y capacidad de financiamiento industrial. Ahí está el nuevo mapa del poder mundial y tanto Washington como Pekín ya reorganizan cientos de miles de millones de dólares alrededor de esa idea, mientras Europa intenta reaccionar y gran parte del resto del planeta todavía no termina de entender la velocidad del cambio.

La dimensión económica de esta guerra ya es gigantesca. Estados Unidos continúa siendo la mayor economía del planeta, con un PBI cercano a los 29 billones de dólares, mientras China se aproxima a los 19 billones. Pero el verdadero problema para Washington no es solamente el tamaño actual de la economía china, sino la velocidad con la que Pekín logró capturar sectores industriales críticos del siglo XXI.

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Tierras raras

La nueva guerra económica

China domina hoy más del 80% del procesamiento global de tierras raras, controla gran parte de la refinación de litio, grafito y minerales estratégicos, y concentra una enorme parte de la producción mundial de paneles solares, baterías y componentes vinculados a la transición energética. Más del 75% de las baterías de ion-litio del mundo se fabrican directa o indirectamente dentro de cadenas industriales chinas y empresas como CATL o BYD crecieron hasta convertirse en actores globales capaces de disputar liderazgo tecnológico incluso frente a gigantes occidentales históricos.

Ahí aparece el primer dato clave de esta nueva guerra económica, porque la energía deja de ser solamente petróleo y gas. Ahora también es capacidad de almacenamiento eléctrico, minerales críticos y control de cadenas industriales completas. Durante décadas, Estados Unidos dominó buena parte de la economía mundial gracias al dólar, a la tecnología, el sistema financiero y el poder militar.

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Una fábrica en China. (Shutterstock)

Pero China encontró una forma distinta de ganar influencia: controlar manufactura estratégica e infraestructura industrial. Mientras Occidente deslocalizaba fábricas buscando costes bajos, China utilizó décadas de crecimiento para construir ecosistemas completos alrededor de baterías, minerales, energía solar, vehículos eléctricos y electrónica avanzada. El resultado es brutal. Hoy Estados Unidos depende parcialmente de cadenas industriales vinculadas a China para sostener parte de su propia transición energética.

Ese es el verdadero motivo detrás de las tensiones actuales. Washington ya entendió que el problema no es únicamente comercial, sino estratégico. Por eso Estados Unidos comenzó a responder mediante subsidios industriales gigantescos. El Inflation Reduction Act moviliza más de 369.000 millones de dólares vinculados a energía, tecnología, infraestructura limpia y relocalización industrial, mientras la CHIPS Act destina decenas de miles de millones adicionales a semiconductores y producción tecnológica avanzada. La lógica detrás de esos programas es extremadamente clara: reconstruir capacidad industrial estratégica antes de que la dependencia tecnológica respecto de China se vuelva irreversible.

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El tamaño del problema

Los números muestran el tamaño del problema. China produce más del 60% de los vehículos eléctricos del mundo y controla una parte enorme de la capacidad global de refinación de minerales críticos.

CATL sola concentra cerca de un tercio del mercado global de baterías para vehículos eléctricos y BYD ya compite directamente con Tesla en volumen mundial de ventas. El gigante asiático, además, instaló más paneles solares durante los últimos años que gran parte del resto del planeta combinado, y continúa expandiendo infraestructura energética a una velocidad difícil de igualar.

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Un coche de BYD. (Reuters)

En 2024, China instaló más capacidad solar y eólica que muchas economías desarrolladas juntas, mientras simultáneamente expande centrales nucleares, redes eléctricas y almacenamiento energético masivo.

Estados Unidos conserva ventajas enormes en innovación, mercados financieros y capacidad tecnológica avanzada, pero empieza a enfrentar una realidad incómoda: no alcanza solamente con diseñar tecnología si otra potencia controla producción industrial, refinación de minerales y capacidad manufacturera a escala gigantesca.

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Otra lógica económica global

Aquí comienza una nueva lógica económica global, donde el verdadero poder ya no está únicamente en la propiedad intelectual, sino en la capacidad de producir físicamente infraestructura crítica.

El conflicto alrededor de los semiconductores muestra perfectamente esta tensión. Estados Unidos intenta limitar el acceso chino a chips avanzados, inteligencia artificial y equipamiento estratégico, mientras China acelera el desarrollo interno y la expansión industrial propia.

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El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, detalla los resultados de la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificándola de "éxito total" y destacando el fortalecimiento de la confianza política mutua.

La razón es simple: sin chips avanzados no existe inteligencia artificial competitiva y sin inteligencia artificial la próxima revolución productiva puede quedar parcialmente fuera de control occidental. Empresas como NVIDIA, TSMC, Huawei, Intel o AMD ya no representan solamente negocios privados. Representan piezas centrales dentro de una disputa geopolítica global.

Ahí aparece otro punto gigantesco que muchas personas todavía no conectan correctamente: la inteligencia artificial necesita cantidades enormes de electricidad. Un centro de datos avanzado consume tanta energía como una ciudad pequeña y los nuevos modelos de IA multiplican la demanda energética global a una velocidad extraordinaria. Microsoft, Google, Amazon y Meta ya compiten por contratos eléctricos multimillonarios porque entienden que el verdadero cuello de botella probablemente no sea solamente computacional, sino energético.

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La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico vinculado a centros de datos e inteligencia artificial podría duplicarse antes de finalizar la década, y eso obliga a reconstruir parte de la infraestructura energética global.

Ahí la disputa con China vuelve a aparecer. Porque quien controle baterías, almacenamiento energético y redes eléctricas tendrá ventaja estructural sobre la economía digital futura. El mercado global BESS (Battery Energy Storage Systems) crece explosivamente precisamente por esa razón.

Un automóvil conectado a la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es solo un tema ambiental

El almacenamiento energético ya no es solamente una cuestión ambiental.

Es infraestructura estratégica para sostener inteligencia artificial, estabilidad eléctrica, centros de datos y capacidad industrial permanente. Se proyecta que el mercado global de almacenamiento energético podría superar ampliamente el billón de dólares acumulado durante las próximas décadas porque sin almacenamiento no existe transición energética estable ni economía digital escalable.

Europa observa esta pelea desde una posición mucho más incómoda. Alemania, motor industrial europeo histórico, enfrenta costes energéticos muy superiores a los estadounidenses y menor velocidad industrial respecto de China. La crisis energética posterior a Ucrania mostró brutalmente la vulnerabilidad europea porque, cuando el gas se disparó, muchas industrias comenzaron a perder competitividad rápidamente. Europa intenta responder mediante regulación climática, CBAM y transición energética acelerada, pero corre el riesgo de quedar atrapada entre el músculo industrial chino y la capacidad financiera-tecnológica estadounidense.

Vaca Muerta, en Argentina. (Reuters)

Una oportunidad para Argentina

En donde aparece una oportunidad enorme para países con recursos estratégicos reales, y Argentina es uno de ellos. Mientras las grandes potencias compiten por energía, minerales y almacenamiento, Argentina posee Vaca Muerta, litio, cobre, alimentos y potencial renovable gigantesco. El problema histórico argentino nunca fue ausencia de recursos, sino incapacidad estructural para transformarlos en sistemas financieros e industriales sostenibles. Pero el nuevo mapa global puede abrir una ventana distinta porque el mundo ya no necesita solamente materias primas baratas. Necesita seguridad energética, almacenamiento eléctrico, trazabilidad y estabilidad de suministro.

Ese punto es central. La transición energética global no será únicamente ecológica. Será industrial y financiera. El país que logre vender energía, almacenamiento y reducción de emisiones de forma integrada capturará muchísimo más valor que quien continúe exportando solamente commodities básicos. Ahí aparece una oportunidad enorme para modelos híbridos entre energía, eficiencia y financiamiento estructurado.

Empresas como BalGreen⁠ empiezan precisamente a trabajar sobre esa lógica, transformando reducción de emisiones, eficiencia industrial, almacenamiento energético y sistemas operativos en arquitectura financiera medible. El concepto cambia completamente respecto de la vieja discusión ambiental porque el nuevo mercado no premia solamente “ser verde”. Premia reducir costes, estabilizar operaciones, mejorar trazabilidad y transformar eficiencia energética en valor financiero. Una petrolera que reduce emisiones mejora competitividad. Un puerto que disminuye tiempos muertos reduce costos logísticos. Una industria que estabiliza energía mediante BESS reduce pérdidas operativas. Un sistema exportador con trazabilidad climática puede acceder a mejores condiciones financieras y comerciales.

La movilidad sostenible sigue adelante en la industria

El verdadero negocio de la próxima década

Ahí se revela el verdadero negocio de la próxima década. No será solamente producir energía. Será administrarla mejor que los demás.

La guerra entre China y Estados Unidos probablemente no termine en una confrontación militar directa porque el coste económico sería gigantesco para ambos. El verdadero conflicto será industrial, financiero y tecnológico. Subsidios, restricciones comerciales, competencia energética, inteligencia artificial, control de minerales críticos, capacidad computacional y dominio financiero global. El mundo ya entró en esa etapa, aunque gran parte de la sociedad todavía continúe pensando en términos geopolíticos tradicionales.

China probablemente seguirá expandiendo dominio sobre baterías, minerales críticos y manufactura energética, mientras Estados Unidos intentará responder mediante subsidios industriales y control tecnológico.

El mercado global de almacenamiento energético y BESS podría convertirse en uno de los sectores más importantes del planeta durante la próxima década, impulsado por inteligencia artificial, centros de datos y electrificación masiva.

La verdadera guerra tecnológica futura probablemente no sea solamente por software, sino por electricidad, infraestructura energética y capacidad computacional.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: ebs y europa press)

Europa corre riesgo de perder competitividad estructural si no logra reducir costos energéticos y acelerar infraestructura industrial propia.

Argentina podría transformarse en un actor estratégico global si conecta Vaca Muerta, litio, puertos y almacenamiento energético con financiamiento moderno y trazabilidad industrial.

¿La próxima superpotencia mundial será la que tenga más soldados… o la que controle baterías, energía y centros de datos? ¿Occidente reaccionó demasiado tarde frente al dominio industrial chino en minerales críticos y almacenamiento energético? ¿La inteligencia artificial terminará dependiendo más de electricidad que de talento humano? ¿Europa podrá competir con costos energéticos mucho más altos que Estados Unidos y China? ¿Argentina aprovechará esta nueva guerra industrial para transformarse en potencia energética… o volverá a exportar recursos baratos? ¿El verdadero petróleo del siglo XXI será el litio… o la capacidad de almacenar y administrar energía mejor que el resto del mundo?