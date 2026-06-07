Cómo hacer salsa teriyaki casera: una receta fácil y rápida para dar un toque diferente a tus platos

Salsa teriyaki. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa teriyaki tiene un sabor intenso en el que se mezcla el dulce y el salado, lo que hace que sea perfecta para carnes, pescados o verduras. Aunque tiene origen japonés, su uso cada vez es más común entre los que quieren dar un toque diferente a sus platos.

Esta salsa o glaseado es perfecto para marinar, saltear o como acompañamiento, y combina genial con arroz, pollo, tofu o salmón. Entre los platos estrella con esta salsa destacan el pollo teriyaki y el atún.

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Receta de salsa teriyaki casera

La salsa teriyaki es una mezcla de salsa de soja, azúcar o miel, vinagre y otros condimentos que se cocina hasta espesar ligeramente. Su técnica principal es la reducción en sartén, logrando una textura brillante y un sabor que equilibra dulzor y salinidad.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

4 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de azúcar moreno (o miel)

2 cucharadas de vinagre de arroz (puede usarse vinagre suave)

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)

1 diente de ajo (picado o rallado, opcional)

1 trocito de jengibre fresco rallado (opcional)

1 cucharadita de aceite de sésamo (opcional)

Tofu con salsa yakitori. (Adobe Stock)

Cómo hacer salsa teriyaki casera, paso a paso

Mezcla en un cazo la salsa de soja, azúcar, vinagre y agua. Añade el ajo y el jengibre si quieres un toque más aromático. Calienta a fuego medio, removiendo para que el azúcar se disuelva completamente. Si quieres la salsa más espesa, disuelve la maicena en una cucharada de agua fría y añádela cuando la mezcla esté caliente. Deja cocer a fuego suave unos 5-7 minutos, removiendo, hasta que la salsa espese y brille. Retira del fuego y, si lo deseas, añade el aceite de sésamo para un sabor más auténtico. Deja enfriar antes de usar. Si la salsa queda muy densa, añade una cucharada de agua y mezcla bien. Guarda la salsa en un tarro limpio en la nevera.

Consejos técnicos: Remueve bien para evitar grumos con la maicena. No dejes la salsa sin vigilar, puede espesar muy rápido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6-8 cucharadas (suficiente para 2-4 platos como salsa o marinado).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 35-40 kcal (por cucharada)

Grasas: <1 g

Carbohidratos: 7-8 g

Proteínas: <1 g

Sodio: alto (por la salsa de soja)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

El chef del restaurante Raíces ha presentado una colaboración con el buffet libre Sumo, con un total de ocho platos de inspiración japonesa y auténtico sello Michelin

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un tarro hermético y en la nevera, la salsa teriyaki casera se conserva hasta 2 semanas. Si notas mal olor o cambio de color, desecha el producto.

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