España

Cómo hacer patatas rellenas de carne y queso gratinado en una hora con ingredientes sencillos

Este plato permite combinar diferentes alimentos con unas características que crean un resultado jugoso y lleno de sabor

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Patatas rellenas de carne molida, guisantes y zanahorias, cubiertas con queso fundido y perejil fresco, en una bandeja para hornear.
Una fuente de patatas rellenas de carne y cubiertas con queso gratinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las patatas rellenas de carne y queso gratinado son una receta casera irresistible que permite combinar ingredientes sencillos con un resultado lleno de sabor. El dorado y lo crujiente contrastan con un relleno jugoso de carne condimentada y una cremosa capa de queso fundido para conquistar todos los paladares.

Es un plato perfecto para comidas familiares, cenas especiales o para sorprender a cualquier tipo de invitado. Pueden prepararse con antelación y gratinarse justo antes de servir, convirtiéndose en una opción práctica.

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Receta de Patatas Rellenas de Carne y Queso Gratinado

Se trata de patatas medianas cocidas, vaciadas y rellenadas con un sofrito de carne picada mezclado con la propia pulpa de la patata, ajo y perejil. La técnica clave es la bechamel ligera que une el relleno, y el gratinado final en el horno que da ese acabado crujiente e irresistible.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora y 10 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 50 minutos (cocción de patatas + gratinado)

Ingredientes

  • 4 patatas medianas (1 por comensal)
  • 250 g de carne picada mixta (cerdo y ternera)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento verde
  • 100 g de tomate frito
  • 50 ml de vino tinto
  • 1 cucharada sopera de harina
  • 75 ml de leche entera
  • 150 g de queso rallado (4 quesos o emmental)
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharada sopera de perejil fresco picado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra molida al gusto

Cómo hacer Patatas Rellenas de Carne y Queso Gratinado, paso a paso

  • Lava bien las patatas bajo el grifo. Cuécelas enteras con piel en una cazuela con agua y sal durante 30-35 minutos. Comprueba el punto pinchándolas con un tenedor.
  • Retira las patatas del agua y déjalas templar. Córtalas por la mitad a lo largo con cuidado.
  • Con una cuchara o saca-bolas, vacía el interior de cada mitad. Deja una pared de al menos 1 cm para que no se rompan. Reserva la pulpa extraída en un bol.
  • Pica finamente la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Rehoga todo en una sartén con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio hasta que esté blando y dorado.
  • Añade la carne picada al sofrito. Salpimienta y cocina a fuego vivo, aplastando con un tenedor, hasta que pierda el color rosado.
  • Incorpora el vino tinto y deja que se evapore el alcohol, unos 3 minutos. Añade el tomate frito y cocina 5 minutos más a fuego suave.
  • Agrega la pulpa de patata reservada al bol de la carne. Mezcla bien.
  • Añade la cucharada de harina, remueve y vierte la leche poco a poco. Cocina removiendo hasta obtener una bechamel cremosa que ligue todo el relleno.
  • Incorpora el perejil picado y rectifica de sal.
  • Rellena cada mitad de patata con la mezcla de carne, apilando bien el relleno.
  • Coloca las patatas rellenas en una fuente apta para horno. Cubre generosamente con el queso rallado y espolvorea orégano por encima.
  • Gratina en el horno con calor arriba a 200 °C durante 10-15 minutos, hasta que el queso burbujee y esté dorado. Sirve de inmediato.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones (2 mitades de patata por persona), ideal como plato principal para una comida familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 420 kcal
  • Proteínas: aprox. 22 g
  • Hidratos de carbono: aprox. 38 g
  • Grasas: aprox. 18 g
  • Fibra: aprox. 4 g
  • Sodio: aprox. 380 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • Nevera: hasta 3 días en un recipiente hermético o tapadas con film transparente.
  • Congelador: hasta 1 mes. Congela las patatas ya rellenas pero sin el queso gratinado. Añade el queso y gratina justo antes de servir.
  • Recalentado: en el horno a 180 °C durante 10 minutos o en microondas a potencia media, aunque el horno conserva mejor la textura crujiente del queso.

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