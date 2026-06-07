Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

El Aston Martin de Fernando Alonso en el GP de Mónaco EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

El Gran Premio de Mónaco de 2026 ha dejado una huella singular en el calendario de la Fórmula 1 por la sucesión de incidentes, el dominio de Andrea Kimi Antonelli y los distintos desenlaces que afectaron a los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. La cita en las calles del Principado volvió a confirmar su reputación de escenario imprevisible y exigente, donde nada está garantizado hasta la bandera a cuadros.

Andrea Kimi Antonelli fue el gran protagonista en Mónaco, sumando una victoria histórica que lo convierte en el piloto más joven en ganar en el trazado urbano con solo 19 años. El italiano sigue ampliando su leyenda, encadenando su quinto triunfo consecutivo en la máxima categoría. Nadie antes había logrado vencer en el Principado a esa edad, y solo una minoría de pilotos ha conseguido hilvanar cinco victorias seguidas en la historia de la Fórmula 1. Antonelli, además de mostrar velocidad y madurez, refrendó su condición de aspirante al título, disparándose en la tabla de puntos mientras la competencia directa sufría caídas y percances.

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Fernando Alonso terminó firmando su mejor resultado del año en un escenario donde las previsiones para Aston Martin no eran nada alentadoras. El piloto asturiano ya había advertido en los entrenamientos libres sobre las limitaciones del coche, pero volvió a llevarlo al límite y, gracias a una actuación consistente y a los incidentes que marcaron la carrera, terminó en una posición de privilegio. Finalizó duodécimo, aunque la sanción a Nico Hülkenberg y una posible penalización a Sergio Pérez podrían permitirle sumar un punto inesperado. “Algo es algo”, reconocieron desde su entorno tras una jornada de trabajo intenso y una estrategia que incluyó un stint de 64 vueltas con neumático blando antes del cambio bajo bandera roja.

El piloto Kimi Antonelli (REUTERS/Jakub Porzycki)

La salida volvió a mostrar la experiencia de Alonso, que superó a Bearman y Bottas, y sacó partido de circunstancias como el abandono inmediato de Max Verstappen y la partida desde el pit lane de Bortoleto. El asturiano se mantuvo en la pelea, sobre todo tras la bandera roja que reordenó la carrera y le permitió acercarse a la zona de puntos, dependiendo aún de la decisión de los comisarios.

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Carlos Sainz abandona en Mónaco

Carlos Sainz, por su parte, no tuvo la misma fortuna. Aunque su ritmo inicial no era sobresaliente, supo encontrar oportunidades en el tráfico y en las características particulares de Mónaco. Se benefició en parte de la colaboración con Albon, aunque este último solo buscaba su ventaja cuando se presentó la ocasión. Lindblad, mientras tanto, protagonizó uno de los pocos adelantamientos del día. Albon terminó sexto sin necesidad de parar, aprovechando el caos general. Para Sainz, las opciones de puntuar se esfumaron en la relanzada tras la bandera roja. Intentó tomar Loews por el exterior, pero Nico Hülkenberg, al volante de su Audi, no calculó bien y golpeó el Carlos Sainz, obligando al madrileño a abandonar la carrera.

La parte alta de la clasificación estuvo marcada por episodios de tensión y accidentes. Charles Leclerc, el ídolo local, vio truncada su carrera después de un accidente en Anthony Noghés, provocado por un bache en el asfalto que dañó su Ferrari y lo mandó contra el muro. La bandera roja resultante llevó a una reanudación para las últimas siete vueltas, donde Antonelli mantuvo la calma y resistió la presión de Lewis Hamilton. El piloto italiano no cometió errores ni en la salida ni ante los ataques, consolidando su victoria y ampliando su ventaja en el campeonato.

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Un registro periodístico muestra a Kim Kardashian en el paddock del Gran Premio de Mónaco. La personalidad estadounidense avanza entre una multitud de personas y personal de seguridad. Un periodista de televisión intenta hacerle preguntas mientras ella camina por el lugar. La secuencia captura la situación observada durante el evento de automovilismo. Es una cobertura de un evento.

George Russell vivió una carrera llena de contratiempos, desde quedar bloqueado tras Hadjar y Norris hasta recibir una sanción por exceso de velocidad y terminar castigado con un Drive Through tras equivocarse al cumplir la penalización. Finalizó en la decimocuarta posición. Por otro lado, Isack Hadjar logró un podio sorprendente pese a los problemas técnicos y las investigaciones abiertas sobre su monoplaza, mientras que Piastri también se mantuvo a la expectativa en una jornada plagada de incidentes.

El Gran Premio de Mónaco de 2026 quedará como un claro ejemplo del caos y la imprevisibilidad de este trazado, con Antonelli haciendo historia, Alonso rozando los puntos tras una carrera inteligente y Sainz sufriendo un abandono forzado por un accidente que le impidió puntuar. Una cita marcada por la tensión, los accidentes y las sorpresas en cada giro.

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