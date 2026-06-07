Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El futbolista Bernardo Silva (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Con la temporada ya concluida, sin retos por delante hasta el inicio de la próxima campaña, los clubes entrar en una nueva fase: la del mercado de fichajes. Muchos equipos ya han empezado ha moverse para cerrar cuanto antes de la llegada de jugadores. El FC Barcelona es uno de ellos. El club azulgrana ha puesto su foco en distintos jugadores. El más sonado de el caso Julián Álvarez, con el correspondiente enfado del Atlético de Madrid. Sin embargo, hay un nuevo jugador que podría sumarse a las filas culés: Bernardo Silva.

El futbolista portugués de 31 años habló este sábado sobre su futuro tras su salida del Manchester City, confirmando que el FC Barcelona es una de las alternativas que considera, aunque aclaró que aún no existe una decisión definitiva sobre cuál será su nuevo club. “El Barça es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión”, expresó Bernardo Silva ante la prensa al término del amistoso que Portugal disputó frente a Chile, encuentro que finalizó con victoria para el conjunto luso por 2-1 en el Estádio Nacional do Jamor, en Oeiras, dentro del área metropolitana de Lisboa.

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Silva, quien acaba de finalizar una etapa de nueve temporadas en el Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola, señaló que está valorando diferentes propuestas y que no desea centrarse en ningún club específico por respeto a todos los equipos que han mostrado interés por su fichaje. “Tengo muchas opciones sobre la mesa y no quiero hablar de un club concreto. Respeto por todos los equipos interesados”, declaró el centrocampista portugués, evitando así alimentar las especulaciones en torno a su futuro.

El futbolista Bernardo Silva (Reuters/Jason Cairnduff)

El futbolista, que formó parte del once titular de Portugal en el duelo ante Chile, subrayó que su decisión final dependerá de factores personales y deportivos, haciendo hincapié en la importancia de sentirse valorado en su nuevo destino. “Al final voy a intentar buscar un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo van a saber”, insistió Silva en sus declaraciones, dejando claro que el proceso de evaluación de ofertas sigue abierto.

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Durante el encuentro, Silva mostró su habitual compromiso con la selección nacional, siendo titular en un partido que Portugal utilizó como preparación para el Mundial de 2026. La victoria ante Chile sirvió como escenario para que el jugador atendiera a los medios de comunicación y respondiera sobre los rumores que lo vinculan con varios clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona. La entidad catalana es, de acuerdo con sus propias palabras, una de las opciones que evalúa tras cerrar una prolífica etapa en el fútbol inglés.

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Otra fichajes en los que chocan el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez no sentó nada bien al Atlético de Madrid. Tal fue la situación y los rumores que giraron entorno a un posible fichaje del argentino por el club azulgrana, que los rojiblancos dijeron basta y pasaron al contraataque. El Atlético de Madrid decidieron responder públicamente a los rumores. A través de un comunicado, el club madrileño se dirigió directamente al conjunto catalán: “Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny”.

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El mensaje también incluyó referencias al Real Madrid, mencionando: “Una suscripción anual al ABC” y “una bolsa de pipas”. El club cerró su publicación en X indicando: “Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”. A ella se sumaron otras publicaciones en la misma línea. Además, unos días después, Enrique Cerezo zanjó la polémica con un rotundo mensaje recogido por Infobae: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”. De momento, no hay fichajes oficiales, no se sabe si Julián saldrá del club rojiblanco o qué equipo se sumará Bernardo Silva, lo que está claro es que la lucha en el mercado de fichajes ya ha comenzado.