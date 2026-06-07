Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

El futbolista Rani Khedira (REUTERS/Annegret Hilse)

Falta menos de una semana para que el Mundial 2026, dé el pistoletazo de salida. Túnez ya ha compartido su lista de convocados para afrontar la cita mundialista. Una convocatoria marcada por la renovación generacional y decisiones de peso que ponen fin a una etapa dentro de las Águilas de Cártago. Entre los nombres que representará al país destaca el de Rani Khedira que decidió cambiar Alemania por Túnez.

Nacido en Stuttgart hace 32 años, Rani Khedira desarrolló su carrera profesional en Alemania. Desde joven formó parte de las selecciones inferiores alemanas, llegando a ser internacional sub-21. Sin embargo, a diferencia de su hermano Sami, quien alcanzó la cima del fútbol mundial con la selección absoluta de Alemania, Rani nunca debutó en partidos oficiales con el primer equipo nacional germano. Esta circunstancia le permitió, de acuerdo con la normativa de la FIFA, optar por jugar con la selección del país de origen de su padre, Túnez.

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El cambio de federación se oficializó el 5 de marzo de 2026, fecha en la que la Federación Tunecina de Fútbol comunicó la aprobación definitiva del trámite. La entidad publicó el mensaje “Welcome home” (Bienvenido a casa) en su cuenta oficial de redes sociales, reflejando la satisfacción por la llegada de Khedira y subrayando el vínculo familiar que le une al país norteafricano. Además, la Federación utilizó Facebook para comunicar: “El tribunal de la FIFA ha aprobado oficialmente hoy el cambio de nacionalidad deportiva del jugador Rani Khedira”.

Los futbolistas de Túnez (REUTERS/Zoubeir Souissi)

La historia de los hermanos Khedira presenta un contraste notable. Mientras Sami Khedira fue una figura relevante en la Alemania campeona del mundo en 2014 y jugó en equipos como el Real Madrid, Rani, formado en el fútbol alemán y actualmente en el Union Berlin, ha construido su propio recorrido profesional sin alcanzar el nivel de reconocimiento internacional de su hermano mayor. No obstante, la decisión de Rani abre una nueva etapa en su carrera internacional, permitiéndole disputar el máximo torneo futbolístico con el seleccionado tunecino.

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El camino de Túnez en el Mundial 2026

Rani Khedira, que además de ser internacional sub-21 con Alemania ha tenido una trayectoria sólida en la Bundesliga, podrá defender a Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo nacional, conocido como las ‘Águilas de Cartago’, participará en la fase final del torneo que se disputará en Norteamérica. Túnez ha sido encuadrada en el Grupo F, donde compartirá zona con Países Bajos, Japón y otro conjunto procedente de la UEFA que aún está por definirse. Esta será una oportunidad para que el centrocampista aporte su experiencia adquirida en el fútbol europeo y, al mismo tiempo, viva la experiencia de una Copa del Mundo, algo que no había podido lograr con Alemania.

El alemán no incluyó a Argentina

La llegada de Rani Khedira a la selección tunecina se produce en un contexto de búsqueda de refuerzos y de mayor competitividad para afrontar el reto del Mundial 2026. La Federación Tunecina de Fútbol ha expresado su entusiasmo con la incorporación, destacando tanto la experiencia como la polivalencia del jugador. Ahora, Rani Khedira tendrá la posibilidad de aportar su conocimiento del fútbol europeo y buscar su propio legado con las ‘Águilas de Cartago’, emulando de algún modo la senda internacional que recorrió su hermano Sami, aunque en un escenario y con una camiseta diferentes.

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