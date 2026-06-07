Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

El Papa León XIV asiste y preside la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026 (J.J. Guillén / EFE / Pool)

Un balcón puede ser mucho más que un balcón si tiene vistas al papamóvil. Eso han debido de pensar algunos particulares en Barcelona, que han visto en la ilusión de peregrinos y creyentes de estar cerca del Papa León XIV una oportunidad para rentabilizar sus terrazas y ventanas próximas a la Sagrada Família. Muchas de ellas se han convertido estos días en pequeños palcos privados anunciados en Wallapop con reclamos propios de una experiencia de lujo, aunque en realidad solo ofrecen servicios básicos como comida, bebida, una silla, acceso al baño o una mesita “para estar cómodos”.

Los precios localizados en la plataforma llegan hasta los 1.600 euros por la reserva completa de un balcón junto a la basílica. También hay ofertas por persona, con importes de 180, 200 o 250 euros para seguir el recorrido desde las alturas, lejos de las aglomeraciones, “sin horas de espera de pie”, con “aforo limitado” y en una “ubicación privilegiada”.

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La oportunidad de negocio cambia de ciudad al mismo ritmo que lo hace el Papa. León XIV permanece en Madrid del 6 al 9 de junio, con actos como la misa en Cibeles celebrada este domingo 7 y el reto de su agenda institucional el lunes 8, antes de viajar a Barcelona, donde estará el 9 y 10 de junio. Por eso, en la capital apenas quedan anuncios activos: muchos balcones y terrazas ofrecidos para ver al Pontífice han sido ya reservados o retirados. Ahora en Wallapop, la mayoría de ofertas se concentran en torno a la Sagrada Família y al recorrido previsto del papamóvil en la ciudad condal.

Balcones VIP, champán y derecho a silla

Entre los anuncios publicados en la plataforma destaca uno que ofrece un “balcón VIP” con vistas a la Sagrada Família y a la llegada del papamóvil el 10 de junio. Su precio es de 200 euros por persona y promete acceso privado, aire acondicionado, aseos, “tapas catalanas y dos copas de champán por invitado”.

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Otro resume muy bien el tono de estas ofertas: “Cero empujones: comodidad total”. Por 180 euros por persona, propone ver al Papa desde un cuarto piso de la calle Rosselló, con vistas frontales al papamóvil, sin árboles delante, aire acondicionado, baño, comida y bebida incluidos.

La venta de servicios básicos como si fueran un lujo se puede apreciar en otro anuncio de 200 euros por persona. La oferta incluye “derecho a balcón”, vista directa al acto en la fachada de Navidad de la basílica, “uso de lavabo”, silla y “bebida de cortesía”.

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La oferta más cara entre las localizadas alcanza los 1.600 euros por reservar completo un espacio junto a la Sagrada Família, con vistas directas a la basílica y a la intersección de Sicilia y Provença. El paquete incluye balcón, zona de estar privada, aperitivos, bebidas, vino, televisor de 65 pulgadas y uso de aseo. También puede pagarse por persona: 250 euros cada una, con un aforo máximo de ocho.

En otro anuncio, el reclamo es más simple, pero igual de llamativo: “Permitido subir bebida y comida”. Es decir, por 250 euros por persona, además de acceder al balcón, se autoriza algo tan básico como llevar agua o algo de comer para aguantar la espera y el calor.

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Las vistas son ahora un producto

La escena tiene algo de anécdota, pero también de síntoma. En una ciudad tensionada por el turismo, la vivienda y los grandes eventos, cualquier metro cuadrado bien situado puede transformarse durante unas horas en un activo rentable. Una barandilla, una ventana, una silla o un lavabo bastan para convertir una visita religiosa en una experiencia de pago.

El fenómeno no nace con León XIV. En Semana Santa, cuando se celebran conciertos, finales deportivas u otros eventos multitudinarios, ya es habitual que balcones, habitaciones y plazas de garaje aumenten su valor de mercado debido a su ubicación. Sin embargo, en el caso de la visita del Papa, el alquiler no se presenta solo como una cesión puntual de espacio, sino como una forma de acceder al acontecimiento desde una posición elevada, cómoda y supuestamente exclusiva.

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Madrid también ha dejado ejemplos de esta forma de lucrarse durante el paso del Pontífice. Uno de los anuncios aún publicado en Wallapop ofrece una “pequeña terrasita (balcón)” en Chamartín por 100 euros por persona. La oferta cuenta con bebida y bocadillo incluidos “sin costo”, aunque prohíbe el consumo de alcohol.

El balcón también tributa

El negocio, aunque sea puntual, tiene derivada fiscal. Los ingresos obtenidos por alquilar un balcón, una habitación, una plaza de garaje o una vivienda deben declararse a Hacienda. No dejan de ser rendimientos vinculados al uso de un inmueble, aunque la cesión dure apenas unas horas y se produzca con motivo de un evento concreto.

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La legalidad también depende de quién ofrezca el espacio. Si se trata del propietario, lo recomendable es formalizar algún tipo de contrato por escrito que recoja el precio, la duración, las condiciones de acceso y la responsabilidad por posibles daños. Si quien publica el anuncio es inquilino, debe revisar antes su contrato, porque muchos arrendamientos prohíben subarrendar o ceder partes de la vivienda a terceros.

Para quienes estén pensando en pagar por ver el papamóvil desde las alturas, también conviene extremar las precauciones. Al tratarse de acuerdos entre particulares, es recomendable desconfiar de pagos íntegros por adelantado, señales elevadas, anuncios sin fotos claras o promesas difíciles de comprobar.

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Y, en zonas con cortes de tráfico o perímetros de seguridad, asegurarse de que el acceso al inmueble será posible puede ser tan importante como confirmar que el balcón tiene, de verdad, vistas al Papa.