España

Por qué la Policía no puede multar al papa León XIV por no ponerse el cinturón en el papamóvil o por otras infracciones: en 2011 ya se denunció a un pontífice

En Alemania, un demandante aseguró contar con testigos presenciales que podían afirmar también haber visto al santo padre sin usar este dispositivo de seguridad obligatorio

Guardar
Google icon
El Papa León XIV llega en papamóvil a la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid
El Papa León XIV llega en papamóvil a la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)

El artículo 117 del Reglamento General de Circulación parece decirlo claro: “El conductor y ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados“. La multa puede ser de hasta 200 euros. Sin embargo, no parece que esta normativa vaya a afectar al papa León XIV en los días que esté por Madrid, ciudad que ha visto cómo el sumo pontífice recorría las calles de la ciudad sin hacer uso de esta medida, a pesar de que bastan solo 40 kilómetros por hora para que un golpe frontal pueda resultar mortal y el papamóvil puede superar los 100.

De este modo, muchos se han preguntado si sería posible que el pontífice pudiera ser sancionado por las autoridades, tanto por este hecho como por viajar en una posición no permitida (de pie y sin utilizar el asiento habilitado), como por sacar el cuerpo del interior del vehículo. Una duda que puede contestarse de muchas maneras, ya que entran en juego varias autorizaciones especiales e incluso una inmunidad diplomática que, de entrar en juego, dificultaría en gran medida que una multa llegara a prosperar. El papamóvil no lleva matrícula diplomática, pero sí una oficial que lo identifica como vehículo oficial de un jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Precisamente por este cargo, el papa León XIV podría gozar de una gran inmunidad, no pudiendo ser detenido ni arrestado en caso de cometer alguna infracción o delito. Tampoco podría ser sometido a ningún proceso penal y, lo que es más, al disfrutar de la inviolabilidad personal, el Estado anfitrión, en este caso España, tendría la obligación de protegerlo. El papa es un líder religioso, pero a la vez es también jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, un hecho que provoca que en sus visitas oficiales suela recibir el mismo trato que otros gobernantes y disfrutar de las inmunidades correspondientes.

La denuncia a Benedicto XVI por el mismo motivo

No sería el primer papa en ser denunciado. En 2011, se hizo muy conocida una demanda en Alemania contra el por entonces papa, Benedicto XVI, precisamente por no utilizar el cinturón. Una persona aseguraba en su denuncia haber visto en numerosas ocasiones al sumo pontífice circular sin utilizar el cinturón, añadiendo que contaba con dos testigos presenciales que podrían testificar lo mismo. En aquella ocasión, la administración local decidió archivar el asunto a los pocos días porque, como el papamóvil circulaba por una calle cerrada al tráfico público, las normas ordinarias no resultaban aplicables.

PUBLICIDAD

En la misma línea, cabe recordar que el papamóvil es un vehículo muy particular: en muchos recorridos oficiales avanza a velocidades muy bajas para permitir que los fieles vean al pontífice, y suele estar sometido a dispositivos especiales de seguridad (empezando por los cristales blindados). Eso no elimina automáticamente las normas de tráfico, pero sí hace que la situación sea bastante excepcional que, aunque en la teoría sí podría llegar a concebir sanciones para el sumo pontífice, hace que en la práctica la situación sea todavía más compleja.

En definitiva, no parece que el papa León XIV vaya a marcharse de Madrid con una multa de tráfico. En cualquier caso, es llamativo el hecho de que, si se la pusieran, el impago de la misma podría también ser una opción a considerar por parte del sumo pontífice. Al fin y al cabo, los procedimientos habituales de apremio de la administración, como el embargo de cuentas o bienes situados bajo su jurisdicción, serían difíciles de aplicar para un individuo cuyos bienes pertenecen en su mayoría a la Santa Sede, que sí gozarían de protección. Por todo ello, intentar forzar el cobro podría provocar un conflicto diplomático considerable del que más de un país preferiría abstenerse.

Temas Relacionados

Visita España Papa León XivPapa León XivMadridComunidad De MadridReligiónEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: el pontífice entra en el Movistar Arena para el encuentro con la sociedad civil

Empresarios, educadores, artistas y deportistas se reúnen esta tarde con el pontífice en un evento que cierra la agenda oficial de la visita papal de este domingo a Madrid

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: el pontífice entra en el Movistar Arena para el encuentro con la sociedad civil

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

El antiguo hospital Waldkrankenhaus busca una segunda vida y espera un comprador capaz de transformarlo

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Una de las rutas de senderismo más bonitas de Cáceres: un recorrido por la naturaleza en pleno corazón de la Sierra de Gata

Pueblos de arquitectura tradicional, piscinas naturales y bosques frondosos convierten esta ruta en una opción ideal para desconectar

Una de las rutas de senderismo más bonitas de Cáceres: un recorrido por la naturaleza en pleno corazón de la Sierra de Gata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

DEPORTES

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

Estuvo “técnicamente muerto durante 7 minutos” y colgó las botas: la historia de Stale Solbakken, el seleccionador noruego en el Mundial 2026

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”