Por qué es importante limpiar el microondas y cómo hacerlo para que quede impoluto, según los expertos

Los trucos y los consejos para tener siempre el microondas limpio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el microondas limpio es una de las tareas domésticas más relevantes para asegurar la higiene de la cocina y evitar problemas de funcionamiento en el aparato. Este electrodoméstico, tan utilizado en la vida diaria, tiende a ensuciarse rápidamente debido a las salpicaduras de alimentos, restos adheridos y olores que se acumulan si no se limpia de forma regular. Los expertos insisten en que una limpieza adecuada no solo mejora el aspecto, sino que también prolonga la vida útil del microondas y previene riesgos para la salud.

La acumulación de suciedad puede ocasionar la proliferación de bacterias y hongos, además de favorecer la aparición de olores desagradables que, con el tiempo, pueden impregnar los platos recién preparados. Como destaca la revista especializada El Mueble, limpiar el microondas después de cada uso reduce la necesidad de limpiezas profundas y evita la formación de manchas difíciles. Además, el mantenimiento frecuente facilita que el aparato conserve su potencia y eficacia, ya que los residuos pueden afectar el funcionamiento y, en casos extremos, hasta provocar chispazos o daños en componentes internos.

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En los últimos años, creadores de contenido y expertos en limpieza han popularizado trucos caseros que simplifican la tarea. Uno de los métodos más compartidos en redes sociales pertenece a @soyamodecasa, quien ha demostrado que es posible dejar el microondas impecable en pocos minutos y con ingredientes al alcance de todos. Este procedimiento, además de ser económico, es seguro para la mayoría de las superficies y evita el uso de productos químicos agresivos, recomendación fundamental tanto de especialistas como de publicaciones como El Mueble.

Por esto es fundamental limpiar el microondas

Limpiar el microondas de manera regular tiene beneficios inmediatos y a largo plazo. Según especialistas y publicaciones del sector, la presencia de restos de comida y humedad favorece la proliferación de bacterias y la transmisión de olores de un plato a otro. Esto puede afectar la calidad de las preparaciones y, en casos extremos, suponer un riesgo sanitario, sobre todo si el aparato no se ventila ni se limpia tras calentar alimentos líquidos o con alto contenido graso.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La suciedad acumulada también puede deteriorar el interior del microondas y reducir la eficacia del calentamiento. Los expertos de El Mueble recomiendan limpiar las paredes y el plato giratorio tras cada uso, y realizar una desinfección más profunda semanalmente si el aparato se emplea a diario. Prestar atención a las juntas de la puerta y las esquinas es clave, ya que en esos puntos suelen acumularse restos invisibles a simple vista.

Además de los argumentos sanitarios, una limpieza adecuada evita que los olores persistentes impregnen la cocina y los alimentos. Los expertos coinciden en que un microondas limpio no solo es más seguro, sino que también resulta más agradable de usar y mantiene su aspecto como nuevo durante más tiempo.

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El truco casero: agua y vinagre para un microondas impecable

Entre los métodos más eficaces y recomendados por los expertos destaca el truco casero de @soyamodecasa, que cuenta con miles de seguidores y ha popularizado una técnica fácil y rápida para limpiar el microondas a fondo. Este sistema solo requiere dos ingredientes habituales: agua y vinagre de alcohol.

Una limpieza de microondas profunda y sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es sencillo: se llena un recipiente apto para microondas con agua y se añade una cucharada de vinagre. El recipiente se coloca en el interior y se programa el aparato entre uno y cinco minutos a máxima potencia, ajustando el tiempo según el nivel de suciedad presente. Durante este ciclo, el vapor que se genera reblandece los restos adheridos en las paredes y el techo del microondas, facilitando su eliminación.

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Al finalizar, @soyamodecasa recomienda desenchufar el microondas para trabajar con total seguridad. El siguiente paso es retirar el plato giratorio para lavarlo con agua y detergente, y limpiar el interior con una servilleta, esponja o paño, siempre de arriba hacia abajo y del fondo hacia la puerta, para arrastrar la suciedad sin extenderla. Para mantener el exterior brillante y libre de marcas, basta con usar una mezcla de agua y vinagre aplicada con un paño de microfibra.

Este truco, avalado por la experiencia de creadores y publicaciones especializadas, ayuda a evitar la acumulación de bacterias, previene olores desagradables y mantiene el microondas en óptimas condiciones con un mínimo de esfuerzo y sin recurrir a productos costosos. Además, es una opción respetuosa con el medio ambiente y apta para quienes buscan soluciones prácticas y efectivas para la limpieza doméstica.

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