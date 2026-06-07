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6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

El antiguo hospital Waldkrankenhaus busca una segunda vida y espera un comprador capaz de transformarlo

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Antiguo sanatorio pulmonar de Windeck-Rosbach visto desde el aire, rodeado de bosque y situado junto a una carretera.
Vista aérea del antiguo hospital Waldkrankenhaus en Windeck-Rosbach, junto al río Sieg, en Alemania (Canva)

Comprar 6.000 metros cuadrados por un euro puede sonar a un error de cálculo, a una subasta imposible o a una de esas ofertas inmobiliarias que esconden demasiada letra pequeña. Pero el caso existe: un antiguo hospital situado en Alemania ha salido al mercado por un precio simbólico de solo un euro, según recoge Idealista a partir de una información de SIC Notícias.

El edificio es el antiguo Waldkrankenhaus, ubicado en Windeck-Rosbach, en el distrito de Rhein-Sieg, una zona del oeste de Alemania. La construcción cuenta con unos 6.000 metros cuadrados y decenas de habitaciones, pero el importe de venta no refleja el verdadero coste de la operación.

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La clave está precisamente ahí: el comprador no se llevaría un hospital listo para usar por menos de lo que cuesta un café, sino un inmueble de gran tamaño que necesita una inversión importante para volver a tener vida. El euro funciona como precio simbólico, mientras que la factura real estaría en la rehabilitación, la adaptación a la normativa y el desarrollo de un proyecto viable.

Un hospital que necesita reinventarse

La venta está impulsada por Kliniken der Stadt Köln, la entidad pública que gestiona hospitales en Colonia. El objetivo no es obtener ingresos por la compraventa, sino encontrar a alguien con capacidad económica suficiente para hacerse cargo del edificio y transformarlo en un nuevo activo útil.

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Este tipo de operaciones se ha utilizado en distintos puntos de Europa con edificios públicos vacíos, deteriorados o sin uso. Para las administraciones o entidades propietarias, mantenerlos puede convertirse en una carga: generan gastos, se degradan con el paso del tiempo y no cumplen ya la función para la que fueron construidos.

Por eso, el precio simbólico se utiliza como reclamo. La operación elimina casi por completo el coste de adquisición, pero traslada al comprador la responsabilidad de invertir en el inmueble. En la práctica, el euro es la parte más barata de todo el proceso.

Vista aérea de Windeck-Rosbach, con el río Sieg, zonas verdes, viviendas y el antiguo sanatorio pulmonar en primer plano.
Vista aérea de Windeck-Rosbach, junto al río Sieg, en Alemania, donde se encuentra el antiguo hospital Waldkrankenhaus (Canva)

En el caso del Waldkrankenhaus -que puede traducirse como hospital del bosque-, la superficie disponible abre varias posibilidades, pero todas exigen obras, permisos y un plan económico sólido. No basta con comprar barato: hay que tener dinero para transformar.

Entre los usos posibles figuran proyectos residenciales, turísticos o asistenciales. Un hospital antiguo puede reconvertirse, por ejemplo, en una residencia de mayores, en alojamientos para estudiantes, en apartamentos, en un hotel o en un equipamiento social. También podría adaptarse a usos culturales o comunitarios, siempre que encajen con la normativa urbanística de la zona.

La estructura original del edificio puede jugar a favor de algunos proyectos. Los hospitales suelen contar con habitaciones, pasillos amplios, zonas comunes y espacios pensados para prestar servicios. Pero esa misma configuración también obliga a estudiar bien la reforma, porque no siempre es sencillo convertir un inmueble sanitario en viviendas, alojamientos turísticos u oficinas.

El principal problema está en el estado del inmueble y en las exigencias legales. Un edificio de estas dimensiones puede necesitar mejoras en instalaciones eléctricas, fontanería, calefacción, accesibilidad, seguridad, eficiencia energética, cubiertas o fachadas. A esos trabajos se suman los estudios técnicos, los proyectos arquitectónicos, las licencias y las tasas.

Además, este tipo de ventas simbólicas puede incluir condiciones para evitar operaciones puramente especulativas. En algunos casos, el comprador debe presentar un proyecto concreto, acreditar solvencia técnica y financiera, comprometerse a invertir una cantidad mínima o cumplir determinados plazos. Si no lo hace, pueden existir cláusulas que permitan recuperar la propiedad.

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