La receta española del arroz a la cubana: un plato totalmente distinto si se cocina en este país o en América Latina

El arroz a la cubana es mucho más que un plato sencillo. Su combinación de sabores –arroz blanco, salsa de tomate, huevo frito y, en muchos casos, plátano frito o salchichas– lo convierte en un clásico reconfortante y lleno de historia. Y es que este plato ha cruzado océanos y fronteras, transformándose según la cultura donde se prepara.
Aunque lleva el nombre “cubana”, su origen y evolución reflejan una historia compleja de ida y vuelta entre Cuba, España y otros países de América Latina. Cada región ha adaptado el arroz a la cubana a sus gustos y recursos, dando lugar a distintas versiones que a menudo poco tienen que ver con la receta original.
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Receta de arroz a la cubana (versión tradicional española)
El arroz a la cubana es un plato sencillo: arroz blanco cocido, acompañado de salsa de tomate y huevo frito. Suele completarse, en España, con plátano frito, aunque este ingrediente es opcional y marca una de las diferencias con otras variantes. Otras familias o restaurantes lo hacen con salchichas en lugar del plátino. Su preparación es fácil y rápida, ideal para comidas caseras y menús diarios.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 tacita de arroz por persona.
- 1 huevo por persona.
- Salsa de tomate (mejor casera).
- Plátano grande (opcional, 1 por persona).
- 1 hoja de laurel.
- 2 dientes de ajo.
- Sal.
- Aceite de oliva.
Cómo hacer arroz a la cubana, paso a paso
- Cuece el arroz en abundante agua con sal y laurel, procurando que quede suelto y entero.
- Escurre el arroz y pásalo por agua fría para cortar la cocción.
- Rehoga el arroz con los ajos en una sartén con un poco de aceite de oliva.
- Fríe los huevos en abundante aceite caliente, cuidando que la yema quede líquida.
- Si usas plátano, fríelo en lonchas hasta que esté dorado.
- Sirve el arroz en el plato, pon el huevo encima o al lado, salsea con tomate y añade el plátano frito.
- Sirve inmediatamente para que el huevo esté en su punto.
- Ajusta el punto de sal y tomate al gusto.
- Consejo clave: utiliza arroz de grano largo para que quede más suelto y evita removerlo mucho tras la cocción.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 340 - 400 kcal (con huevo y plátano).
- Proteínas: 8 - 10 g.
- Grasas: 8 - 12 g.
- Hidratos de carbono: 60 - 70 g.
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Guía comparativa: Cuba, España y América Latina
En Cuba, el arroz a la cubana original era una combinación humilde de arroz blanco y plátano frito, sin tomate ni huevo. Se popularizó como comida diaria, accesible y nutritiva. El tomate y el huevo frito se añadieron tras la influencia española y la globalización del plato. El plátano se incluyó después, sobre todo en Canarias, como guiño a la versión cubana, pero no es imprescindible en la península.
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Por su parte, en América Latina, cada país adaptó la receta según sus productos y gustos. En algunos lugares se añaden maíz o guisantes o se sirve con tortilla en vez de huevo frito. El tomate puede ser fresco, frito o en forma de salsa criolla. Las adaptaciones surgieron por la migración, la disponibilidad de ingredientes y la reinterpretación en la dieta popular de cada país.
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