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La receta española del arroz a la cubana: un plato totalmente distinto si se cocina en este país o en América Latina

Este plato ha cruzado océanos y fronteras, transformándose según la cultura donde se prepara

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Arroz a la cubana
Arroz a la cubana. (Flickr)

El arroz a la cubana es mucho más que un plato sencillo. Su combinación de sabores –arroz blanco, salsa de tomate, huevo frito y, en muchos casos, plátano frito o salchichas– lo convierte en un clásico reconfortante y lleno de historia. Y es que este plato ha cruzado océanos y fronteras, transformándose según la cultura donde se prepara.

Aunque lleva el nombre “cubana”, su origen y evolución reflejan una historia compleja de ida y vuelta entre Cuba, España y otros países de América Latina. Cada región ha adaptado el arroz a la cubana a sus gustos y recursos, dando lugar a distintas versiones que a menudo poco tienen que ver con la receta original.

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Receta de arroz a la cubana (versión tradicional española)

El arroz a la cubana es un plato sencillo: arroz blanco cocido, acompañado de salsa de tomate y huevo frito. Suele completarse, en España, con plátano frito, aunque este ingrediente es opcional y marca una de las diferencias con otras variantes. Otras familias o restaurantes lo hacen con salchichas en lugar del plátino. Su preparación es fácil y rápida, ideal para comidas caseras y menús diarios.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 1 tacita de arroz por persona.
  2. 1 huevo por persona.
  3. Salsa de tomate (mejor casera).
  4. Plátano grande (opcional, 1 por persona).
  5. 1 hoja de laurel.
  6. 2 dientes de ajo.
  7. Sal.
  8. Aceite de oliva.

Cómo hacer arroz a la cubana, paso a paso

  1. Cuece el arroz en abundante agua con sal y laurel, procurando que quede suelto y entero.
  2. Escurre el arroz y pásalo por agua fría para cortar la cocción.
  3. Rehoga el arroz con los ajos en una sartén con un poco de aceite de oliva.
  4. Fríe los huevos en abundante aceite caliente, cuidando que la yema quede líquida.
  5. Si usas plátano, fríelo en lonchas hasta que esté dorado.
  6. Sirve el arroz en el plato, pon el huevo encima o al lado, salsea con tomate y añade el plátano frito.
  7. Sirve inmediatamente para que el huevo esté en su punto.
  8. Ajusta el punto de sal y tomate al gusto.
  9. Consejo clave: utiliza arroz de grano largo para que quede más suelto y evita removerlo mucho tras la cocción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 340 - 400 kcal (con huevo y plátano).
  • Proteínas: 8 - 10 g.
  • Grasas: 8 - 12 g.
  • Hidratos de carbono: 60 - 70 g.

Arturo Roig (restaurante A Roig Viu), ganador del premio ‘Arrocero del Futuro’, cuenta sus trucos para una paella perfecta

Guía comparativa: Cuba, España y América Latina

En Cuba, el arroz a la cubana original era una combinación humilde de arroz blanco y plátano frito, sin tomate ni huevo. Se popularizó como comida diaria, accesible y nutritiva. El tomate y el huevo frito se añadieron tras la influencia española y la globalización del plato. El plátano se incluyó después, sobre todo en Canarias, como guiño a la versión cubana, pero no es imprescindible en la península.

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Por su parte, en América Latina, cada país adaptó la receta según sus productos y gustos. En algunos lugares se añaden maíz o guisantes o se sirve con tortilla en vez de huevo frito. El tomate puede ser fresco, frito o en forma de salsa criolla. Las adaptaciones surgieron por la migración, la disponibilidad de ingredientes y la reinterpretación en la dieta popular de cada país.

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