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El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas

Los dos candidatos acudieron a votar a primera hora de la mañana, aunque las urnas cerrarán a la 20 horas, momento en que comenzará el recuento de votos

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Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las elecciones a la presidencia del Real Madrid (Europa Press)
Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las elecciones a la presidencia del Real Madrid (Europa Press)

La presidencia del Real Madrid está en juego. Dos candidatos luchan por hacerse con el trono blanco: Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El primero lleva en el cargo más de 15 años en su segunda legislatura y busca seguir ampliando esa hegemonía. El segundo quiere romper un ciclo e iniciar en el club blanco una nueva era. Este domingo 7 de junio se conocerá quién será el presidente durante los próximos cuatros años. De momentos ellos ya han acudido a las urnas para emitir su voto.

Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad deportiva de Valdebebas se convirtió en el epicentro de la vida institucional del Real Madrid, con la celebración de las primeras elecciones a la presidencia del club en las últimas dos décadas. Poco antes de las diez de la mañana, Florentino Pérez, presidente durante los últimos 17 años, acudió a las urnas. Lo hizo exactamente a las 9:57, casi una hora después del inicio oficial de la jornada electoral. Su presencia generó una inmediata expectación entre los socios y aficionados presentes, muchos de los cuales intentaron fotografiarse junto a él en los alrededores de la sede de votación.

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Florentino acudió acompañado por Fernández de Blas, vicepresidente de la Junta Directiva que lo respalda. Su trayecto hasta la mesa de votación número 2 transcurrió entre gestos de los socios, aunque el presidente optó por no realizar declaraciones a los medios y limitarse a interactuar mediante saludos y fotografías. La jornada, marcada por la importancia histórica de la cita, continuó con la llegada del segundo candidato, Enrique Riquelme, quien hizo acto de presencia en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva a las 10:50, poco más de una hora después de la aparición de Pérez.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue el centro de atención durante la jornada electoral del club. Rodeado de socios que buscaban saludarlo y tomarse una foto, Pérez caminó hasta su mesa electoral para emitir su voto.

A Riquelme le correspondió votar en la mesa número 33, de un total de 60 distribuidas por toda la sala, en un dispositivo organizado para facilitar el proceso a los 70.000 socios que forman parte del censo electoral. El joven candidato, de 37 años, no pasó inadvertido entre los presentes, recibiendo tanto aplausos como algunos abucheos tras introducir su papeleta en la urna. Estuvo respaldado por varios miembros del equipo ejecutivo que ha anunciado durante la campaña.

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Las palabras de Enrique Riquelme

Mientras Florentino Pérez evitó hacer declaraciones, Enrique Riquelme sí se detuvo ante los medios para valorar la importancia del día: “Esto de hoy no son solamente unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años. Es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy”. Riquelme quiso resaltar el carácter decisivo y el contexto excepcional de la convocatoria, presentando la cita como un punto de inflexión en la historia de la institución.

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme acude a votar (EFE/Rodrigo Jiménez)
El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme acude a votar (EFE/Rodrigo Jiménez)

En esa misma línea, el candidato alicantino reiteró su compromiso con los socios y con las promesas realizadas durante la campaña: “Me comprometo con todos los socios: las promesas que he hecho se van a cumplir. Tanto en lo social, en lo deportivo y en la parte institucional y financiera, donde necesitamos transparencia”. Antes de abandonar las instalaciones, Riquelme lanzó un mensaje de optimismo y confianza en el futuro: “Si conseguimos hoy que los socios puedan valorar lo que se ha hecho en dos semanas, imagínense lo que podemos hacer en los próximos meses”.

Desde primera hora de la mañana los socios han acudido a las urnas situadas en Valdebebas para emitir su voto. Hasta 20 horas, las urnas permanecerán abiertas, a partir de esa ahora comenzará el recuento de votos, que pondrá fin a una jornada que decantará el futuro próximo del Real Madrid.

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