Los restaurantes mexicanos más auténticos de Cantabria están en Suances y Santander: estos son los premiados por la ‘Guía Michelin’ de México

El Sello Copil reconoce a los restaurantes que sirven auténtica cocina mexicana (Adobe Stock)

En una marea de tacos, nachos con guacamole, burritos y tequila, encontrar un restaurante mexicano auténtico parece una misión digna de héroes legendarios. Las ciudades españolas están repletas de propuestas que dicen honrar la tradición gastronómica de México, aunque no todas ellas lo hacen con un honesto respeto al producto, la cultura o las recetas que de verdad se comen en los hogares aztecas.

La Fundación Casa de México en España, en colaboración con la Academia Mexicana de Gastronomía, premia cada año a los restaurantes que preservan la verdadera tradición mexicana en España y que mejor representan la identidad culinaria del país. Lo hacen a través del Sello Copil, con el que ya han galardonado a 136 restaurantes en toda España, consolidándose en su quinta edición por su apuesta por la alta cocina mexicana. Este año, por primera vez desde el nacimiento del sello, los inspectores han llegado hasta Cantabria, donde han encontrado dos referencias dignas de su reconocimiento.

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Tortea, en Santander

Tacos de Tortea, un restaurante con Sello Copil en Santander (Web del restaurante)

La despensa cántabra es una de las más privilegiadas de toda Europa. Ignorarlo sería un delito, hasta cuando hablamos de cocinas tan extranjeras como la mexicana. En Tortea (C. Lope de Vega, 7), han tratado de hacer gala de esta fusión de culturas, con una carta basada en platos de cocina tradicional mexicana fusionada con productos de alta calidad de Cantabria.

Desde tacos y enchiladas hasta recetas exclusivas con ingredientes locales, como quesadillas con queso de Cantabria o birria elaborada con carne de vacas locales. Todo ello diseñado por su chef, con años de experiencia en México y Madrid. Además de una carta, disponible por un precio medio de entre 10 y 20 euros por comensal, cuenta con un menú que incluye bebida, tacos o torta y postre por 20 €.

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Restaurante Emma, en Suances

Vistas desde el restaurante Emma, en Santander (Web del restaurante)

No todos los premiados vienen desde México. Algunos, como Carlos Arias, han elegido la cocina mexicana como camino a seguir dentro de su tierra natal, en este caso, de Cantabria. Arias, natural de Suances, trabajó durante años en las cocinas de Roberto Ruiz, en Punto MX, el primer mexicano con estrella Michelin en Europa. Tras esta experiencia, Carlos regresó a su población natal para emprender nuevo rumbo en su proyecto personal, el restaurante Emma (C. de Ceballos, 14).

En honor al nombre de su abuela, bautizó este restaurante en Suances, que atrae a los clientes con un comedor acristalado con espectaculares vistas al mar, a la ría de San Martín de la Arena y a la propia población. Paisaje perfecto para disfrutar de recetas como el ceviche costeño de lubina y emulsión de chile chipotle, tacos de atún rojo, cebolla enchipotlada y emulsión de chiles o enchiladas de pork belly, pipián y x´nipek.

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El chef del restaurante Raíces ha presentado una colaboración con el buffet libre Sumo, con un total de ocho platos de inspiración japonesa y auténtico sello Michelin

Además de opciones a la carta, por un ticket medio de entre 40 y 60 € por comensal, el restaurante cuenta con dos menús degustación por 75 y 110 euros, llenos de referencias a la cocina azteca: desde platos tradicionales como mixiote y chilaquiles hasta el café de olla con el que cierra cada experiencia.