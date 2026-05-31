España

Los restaurantes mexicanos más auténticos de Cantabria están en Suances y Santander: estos son los premiados por la ‘Guía Michelin’ de México

El Sello Copil, entregado por la Fundación Casa de México, premia a aquellos restaurantes que defienden la auténtica cocina mexicana a través de sus recetas, productos, bebidas, servicio e incluso decoración

Guardar
Google icon
El Sello Copil reconoce a los restaurantes que sirven auténtica cocina mexicana (Adobe Stock)
El Sello Copil reconoce a los restaurantes que sirven auténtica cocina mexicana (Adobe Stock)

En una marea de tacos, nachos con guacamole, burritos y tequila, encontrar un restaurante mexicano auténtico parece una misión digna de héroes legendarios. Las ciudades españolas están repletas de propuestas que dicen honrar la tradición gastronómica de México, aunque no todas ellas lo hacen con un honesto respeto al producto, la cultura o las recetas que de verdad se comen en los hogares aztecas.

La Fundación Casa de México en España, en colaboración con la Academia Mexicana de Gastronomía, premia cada año a los restaurantes que preservan la verdadera tradición mexicana en España y que mejor representan la identidad culinaria del país. Lo hacen a través del Sello Copil, con el que ya han galardonado a 136 restaurantes en toda España, consolidándose en su quinta edición por su apuesta por la alta cocina mexicana. Este año, por primera vez desde el nacimiento del sello, los inspectores han llegado hasta Cantabria, donde han encontrado dos referencias dignas de su reconocimiento.

PUBLICIDAD

Tortea, en Santander

Tacos de Tortea, un restaurante con Sello Copil en Santander (Web del restaurante)
Tacos de Tortea, un restaurante con Sello Copil en Santander (Web del restaurante)

La despensa cántabra es una de las más privilegiadas de toda Europa. Ignorarlo sería un delito, hasta cuando hablamos de cocinas tan extranjeras como la mexicana. En Tortea (C. Lope de Vega, 7), han tratado de hacer gala de esta fusión de culturas, con una carta basada en platos de cocina tradicional mexicana fusionada con productos de alta calidad de Cantabria.

Desde tacos y enchiladas hasta recetas exclusivas con ingredientes locales, como quesadillas con queso de Cantabria o birria elaborada con carne de vacas locales. Todo ello diseñado por su chef, con años de experiencia en México y Madrid. Además de una carta, disponible por un precio medio de entre 10 y 20 euros por comensal, cuenta con un menú que incluye bebida, tacos o torta y postre por 20 €.

PUBLICIDAD

Restaurante Emma, en Suances

Vistas desde el restaurante Emma, en Santander (Web del restaurante)
Vistas desde el restaurante Emma, en Santander (Web del restaurante)

No todos los premiados vienen desde México. Algunos, como Carlos Arias, han elegido la cocina mexicana como camino a seguir dentro de su tierra natal, en este caso, de Cantabria. Arias, natural de Suances, trabajó durante años en las cocinas de Roberto Ruiz, en Punto MX, el primer mexicano con estrella Michelin en Europa. Tras esta experiencia, Carlos regresó a su población natal para emprender nuevo rumbo en su proyecto personal, el restaurante Emma (C. de Ceballos, 14).

En honor al nombre de su abuela, bautizó este restaurante en Suances, que atrae a los clientes con un comedor acristalado con espectaculares vistas al mar, a la ría de San Martín de la Arena y a la propia población. Paisaje perfecto para disfrutar de recetas como el ceviche costeño de lubina y emulsión de chile chipotle, tacos de atún rojo, cebolla enchipotlada y emulsión de chiles o enchiladas de pork belly, pipián y x´nipek.

El chef del restaurante Raíces ha presentado una colaboración con el buffet libre Sumo, con un total de ocho platos de inspiración japonesa y auténtico sello Michelin

Además de opciones a la carta, por un ticket medio de entre 40 y 60 € por comensal, el restaurante cuenta con dos menús degustación por 75 y 110 euros, llenos de referencias a la cocina azteca: desde platos tradicionales como mixiote y chilaquiles hasta el café de olla con el que cierra cada experiencia.

Temas Relacionados

Cocina MexicanaCantabriaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Pablo II fue el primero en verla, Benedicto XVI abrió el culto y Francisco bautizó su segunda torre: las visitas de los papas a la Sagrada Familia antes de León XIV

La visita del papa a Barcelona este 10 de junio también será especial porque inaugurará y bendecirá la torre de Jesucristo de la basílica

Juan Pablo II fue el primero en verla, Benedicto XVI abrió el culto y Francisco bautizó su segunda torre: las visitas de los papas a la Sagrada Familia antes de León XIV

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

Las proyecciones de la Seguridad Social anticipan que el gasto se situará en el 14,2% del PIB, la pensión media real alcanzará los 1.714 euros y el 26% habrá retrasado voluntariamente la jubilación

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

¿Por qué somos ‘adictos’ al azúcar?: “Los alimentos ultraprocesados han sido diseñados para que la persona sienta el mayor placer posible”

La nutricionista María del Mar Silva analiza para ‘Infobae’ qué hay detrás de la adicción más dulce

¿Por qué somos ‘adictos’ al azúcar?: “Los alimentos ultraprocesados han sido diseñados para que la persona sienta el mayor placer posible”

España encara la campaña de incendios con peores cifras que en 2025, el año más devastador del siglo: “No basta con apagar, hay que evitar que empiecen”

Greenpeace recuerda que la mayoría de los fuegos tienen origen humano y requieren intervenciones en el territorio, inversión en investigación y una respuesta coordinada entre las administraciones

España encara la campaña de incendios con peores cifras que en 2025, el año más devastador del siglo: “No basta con apagar, hay que evitar que empiecen”

Javi Hoyos: “Los jóvenes le dan total veracidad a lo que ven en TikTok, y eso también es peligroso”

Hablamos con el periodista y creador de contenido, que reflexiona sobre su salto desde detrás de las cámaras al foco mediático y el peso de la exposición pública

Javi Hoyos: “Los jóvenes le dan total veracidad a lo que ven en TikTok, y eso también es peligroso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

ECONOMÍA

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

Valencia, Baleares y Canarias lideran la creación empresarial en España: transporte y logística los principales sectores

La reforma laboral redujo la temporalidad, pero no mejoró los ingresos de la Seguridad Social

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

DEPORTES

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”

París se queda sin reyes: con Sinner, Djokovic y Alcaraz fuera, Roland Garros tendrá un nuevo campeón cuatro años después

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos