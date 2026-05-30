España Deportes

París se queda sin reyes: con Sinner, Djokovic y Alcaraz fuera, Roland Garros tendrá un nuevo campeón cuatro años después

El calor acabó tumbando a los tenistas serbio e italiano

Guardar
Google icon
Jannik Sinner. (AP/Thibault Camus)
Jannik Sinner. (AP/Thibault Camus)

Sinner dominaba a Cerúndolo por 6-3, 6-2 y 5-1 cuando el calor de París le dejó sin fuerzas. Mareos, vómitos, calambres. El argentino encadenó 18 puntos seguidos y consumó una remontada histórica: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. Fin a 30 victorias consecutivas del número uno y primer cabeza de serie eliminado tan temprano en Roland Garros desde el año 2000. Con Alcaraz ya en casa por lesión, París se quedó sin dos de sus tres grandes protagonistas en cuestión de horas.

Al día siguiente cayó el tercero. Djokovic, que buscaba su vigésimo quinto Grand Slam, perdió ante el brasileño João Fonseca tras ir ganando dos sets a cero. El serbio se desfondó físicamente (también vomitar sobre la pista) y Fonseca cerró con tres saques directos consecutivos. Casi cinco horas. Marcador final: 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

PUBLICIDAD

La última vez que ninguno de los tres levantó un Grand Slam fue Roland Garros 2022, cuando ganó Nadal. Hace cuatro años.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Un campeón nuevo

La consecuencia de todo esto es histórica: Roland Garros 2026 tendrá, sí o sí, un primer campeón de Grand Slam. Nadie que haya ganado alguno de los cuatro grandes sigue en liza. Medvedev, Wawrinka y Cilic (los únicos activos con un Major en el palmarés fuera del trío dominante) cayeron en primera ronda.

PUBLICIDAD

El cuadro masculino ha quedado completamente abierto. Y hay un nombre que sale beneficiado por encima de todos.

Zverev, el favorito

Alexander Zverev lleva años siendo “el que está a punto de ganar un Grand Slam”. Finalista en Roland Garros 2024, número 3 del mundo, con experiencia contrastada en tierra batida y en las rondas finales de los grandes torneos. Este viernes venció a Quentin Halys y avanzó a octavos con la cabeza despejada y el camino más libre que nunca. Las casas de apuestas, que le daban cuotas cercanas a 10-11 antes del torneo, lo tienen ahora como favorito absoluto por debajo de 2.

Junto a él, nombres como Andrey Rublev o el italiano Flavio Cobolli ven ampliadas sus opciones en un cuadro mucho más abierto de lo habitual. Pero el cuadro tiene más historia que contar.

Zverev. (REUTERS/Benoit Tessier)
Zverev. (REUTERS/Benoit Tessier)

La bandera española, en manos de Jódar

Con Alcaraz recuperándose en casa sin fecha de regreso hasta después de Wimbledon, el tenis español deposita sus esperanzas en Rafa Jódar. El tenista de Leganés, 19 años y número 29 del mundo, está jugando su primer Roland Garros y ya está en octavos de final. Ha ganado sus tres partidos de forma creciente: arrolló a Kovacevic en hora y media, superó a Duckworth en cuatro sets y ante Michelsen sacó su mejor versión cuando más lo necesitaba, remontando un partido que se había puesto cuesta arriba para cerrarlo 7-6, 6-7, 4-6, 6-3 y 6-3 en más de cuatro horas.

El tenista español Rafa Jódar (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El tenista español Rafa Jódar (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Fonseca y Ruud, la segunda semana que nadie preveía

João Fonseca ha derrotado al hombre que quería ganar su Grand Slam número 25. Con 19 años. En Roland Garros. Remontando dos sets en contra. El brasileño se ha convertido en la gran sensación del torneo y se medirá en octavos a Casper Ruud, finalista en dos ediciones anteriores y uno de los mejores especialistas en arcilla del circuito. Será el choque entre el oficio y el descaro, entre la experiencia y los nervios de acero de una generación que no parece conocer el bloqueo.

Ruud llega a esta ronda con su sector completamente limpio de grandes nombres y vuelve a presentarse como una amenaza seria para la segunda semana. Si alguien puede plantarle cara a Zverev desde el otro extremo del cuadro, es él.

Temas Relacionados

TenisTenis EspañaRoland GarrosJannik SinnerEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

El Arsenal de Arteta muere en la orilla y tendrá que esperar para conseguir su primera ‘orejona’

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

Vinicius Jr. sorprende al elogiar a Lamine Yamal: “Podría ganar un Mundial él solo”

La figura de la selección de Brasil, ícono del Real Madrid, reconoce públicamente al prodigio blaugrana. Esta confesión reconfigura la relación entre los astros de clubes antagónicos

Vinicius Jr. sorprende al elogiar a Lamine Yamal: “Podría ganar un Mundial él solo”

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

Francisco Rodríguez, conocido como el “mayor quiromántico vivo del mundo”, presume de haber leído las manos de atletas de élite como Xavi Hernández, Pau Gasol o Usain Bolt

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

Así te hemos contado la final de final de la Champions League entre PSG Y Arsenal: Luis Enrique hace historia

El encuentro se disputa este sábado a las 18:00 horas y enfrenta a dos entrenadores españoles: Luis Enrique y Mikel Arteta

Así te hemos contado la final de final de la Champions League entre PSG Y Arsenal: Luis Enrique hace historia

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

El entrenador español conquistó el año pasado la competición europea por primera vez en la historia del club y este año tiene la posibilidad de sumar una segunda ‘orejona’ a las vitrinas

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

ECONOMÍA

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

Valencia, Baleares y Canarias lideran la creación empresarial en España: transporte y logística los principales sectores

La reforma laboral redujo la temporalidad, pero no mejoró los ingresos de la Seguridad Social

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

Los recursos naturales de Latinoamérica, una prioridad para EEUU y China, pero también para la UE

DEPORTES

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

Así te hemos contado la final de final de la Champions League entre PSG Y Arsenal: Luis Enrique hace historia

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia