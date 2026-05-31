Javi Hoyos: “Los jóvenes le dan total veracidad a lo que ven en TikTok, y eso también es peligroso”

Infobae entrevista al periodista Javi Hoyos.

Javi Hoyos vive uno de los momentos más intensos de su carrera profesional. Después de años trabajando detrás de las cámaras y dirigiendo contenidos televisivos, el periodista y creador de contenido se ha convertido también en uno de los rostros más reconocibles de la crónica social en redes sociales y televisión.

Con millones de visualizaciones en TikTok y nuevos proyectos en RTVE como De Corazón o Teleplanistas, hablamos con él sobre la presión de informar en tiempo real, el fenómeno del “salseo” entre las nuevas generaciones y el vértigo de convertirse, él mismo, en personaje mediático.

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-Pregunta: Javi, has pasado de ser una de las caras que estaban detrás de las cámaras a ponerte delante. ¿Cómo ha sido este proceso?

-Respuesta: A ver, ha sido heavy. También he de decirte que este proceso de pasar de detrás de cámaras a delante ha sido gradual a lo largo de los años. Pero es verdad que ahora impone, porque claro, cuando te hacen las preguntas que yo hacía antes, dices: “A ver qué contesto”.

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El periodista y creador Javi Hoyos en el evento de presentación de XTI Summer Club. (Daniel González/Infobae)

-P: Y además estás ligado ahora, por ti mismo, incluso a marcas. ¿Tú eres de pisar fuerte también detrás de las cámaras?

-R: A ver, yo he de decirte que he ido ganando seguridad con los años, porque igual por el bullying que sufrí en la infancia, eso me provocó que andase de una manera más ligera. Poco a poco, el haber dirigido programas y el haber ido cogiendo confianza en mí mismo ha provocado que pueda ir pisando fuerte.

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-P: ¿Y cómo haces, a pesar de todo, para mantener los pies en la tierra?

-R: Para mantener los pies en la tierra, lo más importante es ser consciente de que todo es efímero, entonces tienes que trabajártelo cada día. Como soy consciente de que un día estás aquí y otro día estás aquí, porque nos ha pasado dirigiendo programas que de pronto tenemos mucho éxito y de pronto no, y dices: “¿Por qué? Pues no lo sé”... Entonces, lo que hago es currar todos los días. Y además tengo un marido que también me baja los pies a la tierra si es necesario.

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-P: Ahora estás a tope en redes sociales. ¿Cómo llevas convertirte tú también en personaje?

-R: A ver, lo de ser un personaje lo llevo raro, porque es verdad que yo estoy acostumbrado a hablar de la vida de los demás y cuando de pronto veo que también a veces hablan de la mía, digo: “¡Uy, ay, Dios mío!”. Pero lo llevo bien. Lo que más me gusta de lo que hago es sentir el calor y el cariño de la gente, porque en el mundo del corazón siempre hemos estado muy denostados, muy cuestionados.

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Javi de Hoyos habla del hematoma de José Ortega Cano. (Instagram/@javihoyosmartínez)

Y de pronto sentir que hay tanta gente que apoya el salseo me alegra, porque esta nueva generación viene sin ningún tipo de prejuicio, siendo chico o chica, diciendo que les gusta el salseo. Y eso es muy importante, porque siempre era como: “Ah, el mundo del corazón es solo de las mujeres”. Mentira, le gusta a los hombres y a las mujeres.

-P: Se podría decir que has creado la figura del periodista influencer. ¿Te gusta esa etiqueta?

-R: Mira, me gusta más la etiqueta de periodista creador de contenido, porque yo estudié Comunicación Audiovisual con el propósito de crear contenido, de movilizar gente y eso es lo que pretendía yo. Entonces, eso es lo que estoy intentando.

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-P: Con tus redes te has convertido casi en un canal de noticias en directo. ¿Cuándo te das cuenta de que TikTok puede ser ese gran escaparate?

-R: Ha habido un momento de mi carrera en el que he dicho que TikTok es como antiguamente era La 1 cuando solo había un canal, porque los chavales jóvenes solo consumen TikTok en general. Entonces, realmente es como cuando solo había una cadena. Hemos vuelto a eso teniendo una gran diversidad de medios.

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Sí que es cierto que, por un lado, tienes la responsabilidad de decir: “Lo que estoy contando lo va a ver mucha gente, puede afectar al famoso”. Y entonces, por eso, si de por sí me esforzaba antes cuando dirigía un programa en contar una noticia, ahora me esfuerzo el triple o el cuádruple para no contar noticias falsas.

El periodista y creador Javi Hoyos en el evento de presentación de XTI Summer Club. (Daniel González/Infobae)

-P: ¿Crees que al no estar en una cadena tradicional se pone más en duda lo que cuentas?

-R: No lo creo. Los chicos jóvenes le dan tanta veracidad a lo que ocurre en TikTok y a lo que contamos los rostros que estamos ahí, que por ese lado también es peligroso. No creo que valga más contarlo en una cadena de televisión que en TikTok.

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Evidentemente, si estás amparado, como estoy ahora, por un programa como De Corazón, que lleva 30 años de trayectoria con Anne Igartiburu, eso da una cierta seriedad y rigurosidad. Pero no creo que tenga más veracidad ahora mismo contar las cosas en la tele que en TikTok.

-P: Imagino que te llegan muchísimas informaciones. ¿Cómo decides qué contar y qué no?

-R: Pues mira, ahora mismo me ha llegado una noticia por una fuente muy fiable. Y a mí lo que me da miedo es que sea una información tan fuerte que digo: “Si la cuento, igual luego esta persona ve la repercusión negativa y lo desmiente”. Entonces es complicado. A veces tengo vídeos ahí guardados que tardo uno o dos días en publicar porque digo: “No quiero que me lo tiren por tierra”.

-P: Ahora eres uno de los rostros de RTVE. ¿Cómo ha sido trabajar con perfiles tan distintos como María Patiño y Anne Igartiburu?

-R: Es un aprendizaje brutal, porque María Patiño es pura impulsividad. Cuando ella hacía Socialité, impregnaba el formato con su conocimiento, su cultura y su trayectoria. Y ahora pasar con Anne, que tiene una manera completamente distinta de contar la crónica social… He aprendido mucho con ambas y sigo aprendiendo mucho con Anne, porque al final es una mujer que lleva 30 años en la profesión y a la que quiere todo el mundo.

El periodista y creador Javi Hoyos en el evento de presentación de XTI Summer Club. (Daniel González/Infobae)

-P: También estás en ‘Teleplanistas’. ¿Qué significa este proyecto para ti?

-R: Estoy muy contento con Teleplanistas porque es un formato en el que entrevistamos a la expulsada de MasterChef, que me hace mucha ilusión porque está dando mucho juego este año. Yo sentía que en la cadena no había otro sitio donde les diesen cabida a los rostros de MasterChef y decía: “Pero si es un pedazo de casting, hay que entrevistarlos”.

Además, tenemos la suerte de entrevistar también a rostros de la cadena, un poco como lo que yo hacía antiguamente en otro medio, pero ahora en RTVE Play.

-P: Tienes registros muy distintos entre TikTok, ‘De Corazón’ o ‘Teleplanistas’. ¿Cómo haces para equilibrarlos?

-R: Bueno, y el de Teleplanistas y De Corazón aún son más parecidos entre sí que lo que hago en TikTok, que es ir pegando gritos y que la gente se piensa que voy por todos los sitios diciendo: “¡Oh, Dios mío!”. ¡Y no! Creo que simplemente entendiendo las distintas narrativas de cada formato, porque si no volvería loca a la gente.

-P: ¿Qué le dirías al Javi que llegó a Madrid sin contactos y queriendo abrirse camino?

-R: Le diría que por fin lo has conseguido. Que luches mucho y que nunca pierdas el trabajar con constancia. Y a cualquier persona que esté arrancando, que sea ese Javi de los inicios, que cuando llegó a Madrid se sentía perdido y no tenía ni un contacto… Que cuando tienes un sueño claro, luches con muchísima fuerza para lograr lo que quieres.

Es fácil decirlo cuando tienes unos padres como los míos, que me han apoyado en cada una de las decisiones, también económicamente. Pero aun así, hay que trabajar muchísimo para lograrlo.