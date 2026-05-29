Cinco plantas de interior que absorben el calor y son perfectas para mantener fresca tu casa este verano

Plantas de interior que absorben el calor en verano, como el helecho o la sansevieria. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada del calor también se nota en los hogares y, aunque el aire acondicionado o los ventiladores son los principales remedios para hacer frente a las altas temperaturas, hay otras opciones que ayudan a mantener las viviendas más frescas.

Algunas plantas no solo permiten decorar estancias, sino que ayudan a absorber el calor y generar un ambiente más húmedo. Las que hemos incluido en este listado destacan por ser resistentes, por su facilidad de adaptación y por requerir cuidados básicos que no suelen demandar experiencia previa en jardinería.

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La selección de estas cinco variedades reúne opciones de hojas anchas, follaje abundante y buena adaptación al interior. Esa combinación hace que sean perfectas para ambientes donde se busca sumar verde sin incorporar plantas de mantenimiento complejo ni rutinas demasiado exigentes.

Palmera areca

Planta areca. (Adobe Stock)

La palmera areca es una de las especies más utilizadas para dar un aspecto más ligero y tropical a las estancias. Sus hojas finas y arqueadas crean volumen sin recargar visualmente el espacio, y esa densidad vegetal suele contribuir a una sensación ambiental más fresca en el hogar y, además, ayuda a purificar el aire.

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Las características de esta palmera tropical destacan por necesitar luz abundante, aunque filtrada, para mantenerse en buen estado. También agradece un riego regular sin encharcamientos y cierta humedad ambiental, de modo que funciona mejor en habitaciones bien ventiladas y alejadas de fuentes de calor excesivo.

Lirio de la paz

Lirio de la Paz o Cuna de Moisés Foto: Pexels

El lirio de la paz, también conocido como cuna de Moisés, se valora por su capacidad de adaptarse a interiores con luz media y por su aspecto elegante. Sus hojas verdes oscuras y sus flores blancas lo convierten en una opción muy frecuente para quienes buscan una planta funcional y decorativa a la vez.

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Su mantenimiento no suele plantear grandes dificultades. Requiere un sustrato ligeramente húmedo, aunque no empapado, y conviene evitar tanto la sequedad prolongada como la exposición directa al sol, que puede dañar sus hojas y restarle vigor.

Sansevieria

Lengua de suegra o Sansevieria es una de las más comunes por su fácil cuidado. Foto: (iStock)

La sansevieria, conocida también como lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes para interior. Sus hojas verticales, duras y alargadas ocupan poco espacio, lo que la hace adecuada para dormitorios, pasillos o zonas pequeñas donde se busca una opción duradera y de bajo mantenimiento.

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Se trata de una de las especies más fáciles de cuidar porque tolera bien los descuidos y no necesita riegos frecuentes. Puede adaptarse a distintas condiciones de luz, aunque conviene evitar el exceso de agua, ya que esa sigue siendo la causa más habitual de deterioro en esta planta. No obstante, para los que pasan poco tiempo en casa, es la opción ideal.

Helecho

Helecho de Boston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helecho aporta una imagen especialmente frondosa y fresca gracias a sus hojas finas y abundantes. Esa apariencia lo convierte en uno de los favoritos para suavizar visualmente el calor del verano y dar una sensación más húmeda y viva al ambiente interior.

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Su cuidado exige algo más de atención que en otras especies de esta selección. Necesita humedad constante, riegos más regulares y una ubicación con luz indirecta, porque el sol fuerte puede resecar con rapidez sus frondes y hacer que pierda densidad.

Gomero

Un ficus elástica o gomero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gomero o ficus elástica destaca por sus hojas grandes, gruesas y brillantes, que le dan una presencia muy marcada en salones, recibidores y rincones con buena luz. Esa superficie amplia lo convierte en una de las plantas que más se asocian a la absorción de calor en interiores, además de aportar una sensación visual de frescor.

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Su cuidado resulta bastante simple si se mantiene en un espacio luminoso, pero sin sol directo intenso durante muchas horas. El riego conviene moderarlo y dejar que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a añadir agua, ya que el exceso de humedad puede perjudicar sus raíces.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

La elección de una u otra planta de interior para verano dependerá tanto de su resistencia como del lugar en el que vaya a colocarse. La luz disponible, la frecuencia de riego y la ventilación de la estancia marcan la diferencia entre una especie que se mantiene estable y otra que empieza a deteriorarse a las pocas semanas. Si tienes pensado irte de vacaciones, es importante que estos puntos los tengas en cuenta.

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